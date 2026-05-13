"Kolay bir karar değil" - Carlo Ancelotti, Brezilya'nın simgesi Neymar'ın Santos'ta "son zamanlarda büyük gelişme kaydetmesine" rağmen Dünya Kupası konusunda bir ikilem yaşıyor

Ancelotti, turnuva için hazırladığı 55 kişilik geçici kadroya Neymar'ı dahil etti, ancak 18 Mayıs'ta nihai kadroyu açıklarken bu sayıyı 26'ya indirecek. 34 yaşındaki Neymar, Brezilya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olduğu tartışılmaz, ancak 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı kesin değil. Al Hilal'de geçirdiği felaket dönem ve tekrarlayan sakatlıkların ardından Santos'a dönüşü, eski yıldızın izlerini göstermiş olsa da, rekabet gücü konusunda hala şüpheler var.

Ancelotti, Reuters'a verdiği özel röportajda, "Seçim yapmanız gerektiğinde birçok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir" dedi. "Neymar, her zaman sergilediği yeteneği nedeniyle bu ülke için önemli bir oyuncu. Bazı sorunları oldu ve iyileşmek için çok çalışıyor. Son zamanlarda çok gelişti ve düzenli olarak oynuyor. Açıkçası, benim için bu kolay bir karar değil. Artıları ve eksileri dikkatlice tartmalıyız, ancak bu bana baskı yaratmıyor. Bir yıldır sadece Neymar'ı değil, tüm oyuncuları değerlendiriyoruz."