AFP
Çeviri:
"Kolay bir karar değil" - Carlo Ancelotti, Brezilya'nın simgesi Neymar'ın Santos'ta "son zamanlarda büyük gelişme kaydetmesine" rağmen Dünya Kupası konusunda bir ikilem yaşıyor
- Getty Images Sport
Tarihin ağırlığı ile fiziksel gerçeklik
Ancelotti, turnuva için hazırladığı 55 kişilik geçici kadroya Neymar'ı dahil etti, ancak 18 Mayıs'ta nihai kadroyu açıklarken bu sayıyı 26'ya indirecek. 34 yaşındaki Neymar, Brezilya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olduğu tartışılmaz, ancak 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı kesin değil. Al Hilal'de geçirdiği felaket dönem ve tekrarlayan sakatlıkların ardından Santos'a dönüşü, eski yıldızın izlerini göstermiş olsa da, rekabet gücü konusunda hala şüpheler var.
Ancelotti, Reuters'a verdiği özel röportajda, "Seçim yapmanız gerektiğinde birçok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir" dedi. "Neymar, her zaman sergilediği yeteneği nedeniyle bu ülke için önemli bir oyuncu. Bazı sorunları oldu ve iyileşmek için çok çalışıyor. Son zamanlarda çok gelişti ve düzenli olarak oynuyor. Açıkçası, benim için bu kolay bir karar değil. Artıları ve eksileri dikkatlice tartmalıyız, ancak bu bana baskı yaratmıyor. Bir yıldır sadece Neymar'ı değil, tüm oyuncuları değerlendiriyoruz."
- AFP
Neymar'ın soyunma odasındaki rolü
Ancelotti için en önemli noktalardan biri takımın uyumu. Kusursuz insan yönetimi ile tanınan İtalyan teknik adam, Neymar gibi bir ismin varlığının ya da yokluğunun takım dinamiklerini değiştirdiğinin farkında. Teknik direktör, takım arkadaşlarının 10 numaralı oyuncunun takımda kalmasını istediklerini şimdiden açıkça belirttiklerini vurguladı; bu durum, Brezilya Milli Takımı’nın iç ortamını değerlendirirken onun için önemli bir unsur.
"Neymar'ın sadece seyirciler tarafından değil, oyuncular tarafından da çok sevildiğini çok iyi biliyorum," dedi. "Bu da bir faktör, çünkü Neymar'ın kadroya çağrılmasının yaratacağı atmosferi hesaba katmalıyız. Sanki soyunma odasına bir bomba atacakmışım gibi bir durum yok. O çok sevilen, çok sevilen birisi. Oyuncuların fikirlerini belirtmeleri bence normal. Bana tavsiyede bulunan herkese minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Ama sonuçta bu kararı verecek doğru kişi, bunu yapmaya en uygun kişi benim."
Dış ortama karşı koruma
Teknik direktör için medya baskısı ve taraftarların tepkisi, kadro seçimi sürecine müdahale etmemelidir. Ancelotti, önümüzdeki hafta başında vereceği karardan bağımsız olarak önceliğinin çalışma ortamındaki sükûneti korumak olduğunu vurguladı. O, takımın Santos'un yıldızı ile ilgili her türlü sonuca hazır olduğuna inanıyor.
"İç ortamın takımı hiç etkilemeyeceğini düşünüyorum," diye ekledi. "Ortam çok olumlu, çok sakin ve kadroda hangi oyuncu olursa olsun, sonuna kadar olumlu ve sakin kalacak. Ancak dış ortamı ve medyanın söylediklerini kontrol edemem. İç ortam kontrol altında ve Neymar olsun ya da olmasın sonuna kadar böyle kalacak. Bu, az önce bahsettiğim noktayı etkiliyor: Neymar'ı bu gruba dahil edersem, herkesin onu çok sevdiği için grubun sorun yaşamayacağını biliyorum."
- Getty Images Sport
Teknik kriterler ve tam özerklik
Değerlendirmenin son kısmı, yüksek yoğunluk ve savunma geri dönüşü gerektiren Ancelotti’nin taktiksel taleplerini içeriyor. Teknik direktör, Neymar’ın Santos formasıyla son maçlarda gösterdiği fiziksel gelişimi kabul etse de, kararın tamamen profesyonel bir yaklaşımla, oyuncunun uluslararası futbolun mevcut koşulları altında sahada neler sunabileceğine dayalı olarak verileceğini vurguladı.
Ancelotti, "Son maçlarda fiziksel kondisyonunu büyük ölçüde geliştirdi. Son zamanlarda çok iyi maçlar çıkardı" dedi. "Fiziksel kondisyonu gelişti. Maç boyunca yüksek bir yoğunluğu sürdürebiliyor. Ancak her maç farklıdır. Kararın bana ait olduğunu çok iyi bildiğim için sakinim. Neymar'ı kadroya çağırmam için kimse bana baskı yapmadı. Tamamen özerk bir karar verme yetkisine sahibim. Karar %100 profesyonel olacak. Sadece bir futbolcu olarak performansını dikkate alacağım. Başka hiçbir şeyi değil. Mükemmel bir takım kurabilir miyim? İmkansız! Ama bunu deneyecek diğerlerinden daha az hata yapan bir takım kurabilirim. Bundan eminim."