Isak, Liverpool'a yaptığı sansasyonel transferi "kolay bir karar" olarak tanımladı. 26 yaşındaki oyuncu, Eylül 2025'te transfer döneminin son gününde Newcastle'dan Merseyside'a geçerek büyük bir niyet beyanında bulundu.

Onun gelişi, 125 milyon £ ile Britanya rekoru transfer bedeli gerektirdi ve bu da omuzlarına büyük beklentiler yükledi. Ancak Anfield'daki merakla beklenen ilk sezonu tam olarak planlandığı gibi gitmedi.

Isak, kırmızı formayla ilk başta form tutturmakta zorlandı ve ligde sadece üç gol atabildi. Ardından geçirdiği ağır bacak kırığı, İsveçli milli oyuncuyu aralıktan nisana kadar sahalardan uzak tuttu ve Anfield ışıkları altındaki ilk yılını ciddi şekilde sekteye uğrattı.