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'Kolay bir karar' - Alexander Isak, rekor kıran Liverpool transferi ve sakatlık kâbusunu nasıl aştığını anlattı
Anfield tarihinin rekor kıran transferi
Isak, Liverpool'a yaptığı sansasyonel transferi "kolay bir karar" olarak tanımladı. 26 yaşındaki oyuncu, Eylül 2025'te transfer döneminin son gününde Newcastle'dan Merseyside'a geçerek büyük bir niyet beyanında bulundu.
Onun gelişi, 125 milyon £ ile Britanya rekoru transfer bedeli gerektirdi ve bu da omuzlarına büyük beklentiler yükledi. Ancak Anfield'daki merakla beklenen ilk sezonu tam olarak planlandığı gibi gitmedi.
Isak, kırmızı formayla ilk başta form tutturmakta zorlandı ve ligde sadece üç gol atabildi. Ardından geçirdiği ağır bacak kırığı, İsveçli milli oyuncuyu aralıktan nisana kadar sahalardan uzak tuttu ve Anfield ışıkları altındaki ilk yılını ciddi şekilde sekteye uğrattı.
- Getty Images Sport
Merseyside'a taşınma konusunda pişmanlık yok
Erken dönemde yaşadığı zorluklara ve uzun süren tedavi sürecine rağmen forvet, seçimi konusunda hiçbir zaman şüphe duymadığında ısrar ediyor. Geçen sezon yaptığı yüksek profilli transferden dolayı hiç pişmanlık duyup duymadığı sorulan Isak, yanıtında son derece netti.
“Hayır, asla. Asla öyle düşünmem,” dedi BBC Sport'un The Football Interview programına. “Liverpool çok büyük bir kulüp ve kulüple ilgili her şey bunu oldukça net şekilde ortaya koyuyordu. Ayrıca kulübün hırsı ve beni kadrosuna katma isteği de vardı. Bu da bunun büyük bir parçasıydı.”
St James' Park'ta tutmayan sözler
Isak'ın rekor kıran transferine giden süreç hiç de kolay olmadı. Forvet oyuncusu, kulüpteki geleceğine dair yoğun spekülasyonlar arasında Newcastle'ın sezon öncesi hazırlıklarının tamamını kaçırdı.
Bunun yerine formunu korumak için eski kulübü Real Sociedad'da antrenman yaptı. Isak, St James' Park'taki dönemi boyunca kendisine verilen sözlerin "bozulduğunu" açıkladı ve bu durum, sonunda Liverpool'a kazançlı transferinin önünü açtı.
Uzun süren bacak kırığı rehabilitasyon sürecini değerlendiren Isak, şunları söyledi: "[Bacak kırığı] zordu. Uzun süreli sakatlık yaşayan herkes bunu bilir. Ama diğer yandan, iyi bir yerdeyseniz ve kendinizi iyi hissediyorsanız, gerçekten geriye dönüp bakma eğiliminde olmazsınız çünkü bunun size pek bir faydası olmaz."
- Getty Images Sport
Yine tam gaz gidiyor
Isak artık perde arkasındaki sıkı çalışmasının karşılığını alıyor. Yeniden tamamen fit hale gelen ve formunu bulan golcü, yeni Premier League sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı.
İsveçli golcü, bu sezon ligde çıktığı sadece dört maçta şimdiden üç gol attı. Bu etkileyici sayı, sakatlıklarla boğuştuğu ilk sezonundaki toplam lig gol sayısını yakaladı ve erken dönemde yaşadığı sıkıntıları kesin olarak geride bıraktığını gösterdi.
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