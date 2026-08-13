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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Köklü bir değişim: Rodri, City için Barcelona'yı hayal kırıklığına uğrattı

Transfers
La Liga
Premier Lig
Rodri
Barcelona
M.City
İspanya
İngiltere

Rodri transferinde heyecan verici gelişme: Peki Barcelona ne yapıyor?

Manchester City yıldızı Rodri'nin Barcelona'ya transferi kritik bir aşamaya girdi ancak İngiltere'den gelen son bilgi, neredeyse sonuçlanmaya yakın gibi görünen görüşmelerde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. 

Manchester City, Barcelona'dan gelen teklifleri hâlâ reddediyor; zira teklif edilen rakamların henüz mali beklentilerine ulaşmadığını düşünüyor. Bu durum, görüşmelerin beklenenden daha uzun sürmesine neden olabilir.

Barcelona, İngiliz kulübünü ikna etmek için son bir hamle yapması gerektiğinin farkında; Rodri ise İspanya Ligi'ne dönme ihtimalini değerlendirme isteğini hâlâ koruyor.

Sport gazetesi, Sky Sports'a dayandırdığı haberinde, Rodri'nin transfer sürecini hızlandırmak amacıyla Manchester City ile ilişkisini koparmaya hazır olmadığını aktardı.

Sky Sports'un edindiği bilgilere göre Rodri, Manchester City'ye, Barcelona İngiliz kulübünün istediği rakamı ödemezse ayrılmak için baskı yapmayacağını ve sözleşmesinde kalan 12 ayı tamamlayacağını bildirdi.

Bu bilgi önemli bir dönüşü ortaya koyuyor; çünkü Rodri'yi son saatlerde göründüğünden çok daha sakin bir konumda gösteriyor. 

  • RodriGetty Images

    Rodri, Manchester City'ye baskı yapmayı reddediyor

    Orta saha oyuncusu, Manchester City'den ayrılıp İspanya La Liga'ya dönme ihtimalini değerlendirmek istiyor ancak ayrılışının, mevcut kulübünün belirleyeceği şartlar çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğinin farkında.

    Oyuncu, Manchester City ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürüyor ve mali anlamda bir anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere'de bir sezon daha kalması gerekeceğini tamamen kabulleniyor.

    Bu durumda ise bağlılığı değişmeyecek ve teknik direktör Enzo Maresca'nın yönettiği takımda elinden gelenin en iyisini sunmayı sürdürecek.

    Dolayısıyla Rodri'nin tutumu net: Barcelona'ya transfer olma fırsatını elde etmek istiyor ancak iki kulüp bir anlaşmaya varamazsa İngiliz kulübünü ayrılmasına izin vermeye zorlamayacak.

    Sky ayrıca, Manchester City'nin Barcelona'nın Rodri için yaptığı yeni teklifi reddettiğini ortaya koydu. 

    Katalan kulübünün sunduğu ikinci teklif yaklaşık 65 milyon avro seviyesindeydi; İngiliz kulübü daha önce yaklaşık 45 milyon avroluk ilk teklifi zaten reddetmişti.

    Bununla birlikte kanal, Barcelona'nın teklifini 5 milyon avro daha artırması halinde İngiliz kulübünün tutumunu yumuşatabileceğini ve iki tarafın bir anlaşmaya varabileceğini de belirtti.

    Sky'ın bu bilgilerine rağmen Barcelona transfere hâlâ iyimser bakıyor; Katalan kulübü mali farkların hâlâ mevcut olduğunu görse de aradaki uçurumun bir anlaşmaya varılabileceğine inanılacak kadar daraldığını düşünüyor.

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