Köklü bir değişim: Rodri, City için Barcelona'yı hayal kırıklığına uğrattı

Manchester City yıldızı Rodri'nin Barcelona'ya transferi kritik bir aşamaya girdi ancak İngiltere'den gelen son bilgi, neredeyse sonuçlanmaya yakın gibi görünen görüşmelerde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.
Manchester City, Barcelona'dan gelen teklifleri hâlâ reddediyor; zira teklif edilen rakamların henüz mali beklentilerine ulaşmadığını düşünüyor. Bu durum, görüşmelerin beklenenden daha uzun sürmesine neden olabilir.
Barcelona, İngiliz kulübünü ikna etmek için son bir hamle yapması gerektiğinin farkında; Rodri ise İspanya Ligi'ne dönme ihtimalini değerlendirme isteğini hâlâ koruyor.
Sport gazetesi, Sky Sports'a dayandırdığı haberinde, Rodri'nin transfer sürecini hızlandırmak amacıyla Manchester City ile ilişkisini koparmaya hazır olmadığını aktardı.
Sky Sports'un edindiği bilgilere göre Rodri, Manchester City'ye, Barcelona İngiliz kulübünün istediği rakamı ödemezse ayrılmak için baskı yapmayacağını ve sözleşmesinde kalan 12 ayı tamamlayacağını bildirdi.
Bu bilgi önemli bir dönüşü ortaya koyuyor; çünkü Rodri'yi son saatlerde göründüğünden çok daha sakin bir konumda gösteriyor.