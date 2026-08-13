Köklü bir değişim: Rodri, City için Barcelona'yı hayal kırıklığına uğrattı

Orta saha oyuncusu, Manchester City'den ayrılıp İspanya La Liga'ya dönme ihtimalini değerlendirmek istiyor ancak ayrılışının, mevcut kulübünün belirleyeceği şartlar çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğinin farkında.

Oyuncu, Manchester City ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürüyor ve mali anlamda bir anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere'de bir sezon daha kalması gerekeceğini tamamen kabulleniyor.

Bu durumda ise bağlılığı değişmeyecek ve teknik direktör Enzo Maresca'nın yönettiği takımda elinden gelenin en iyisini sunmayı sürdürecek.

Dolayısıyla Rodri'nin tutumu net: Barcelona'ya transfer olma fırsatını elde etmek istiyor ancak iki kulüp bir anlaşmaya varamazsa İngiliz kulübünü ayrılmasına izin vermeye zorlamayacak.

Sky ayrıca, Manchester City'nin Barcelona'nın Rodri için yaptığı yeni teklifi reddettiğini ortaya koydu.

Katalan kulübünün sunduğu ikinci teklif yaklaşık 65 milyon avro seviyesindeydi; İngiliz kulübü daha önce yaklaşık 45 milyon avroluk ilk teklifi zaten reddetmişti.

Bununla birlikte kanal, Barcelona'nın teklifini 5 milyon avro daha artırması halinde İngiliz kulübünün tutumunu yumuşatabileceğini ve iki tarafın bir anlaşmaya varabileceğini de belirtti.

Sky'ın bu bilgilerine rağmen Barcelona transfere hâlâ iyimser bakıyor; Katalan kulübü mali farkların hâlâ mevcut olduğunu görse de aradaki uçurumun bir anlaşmaya varılabileceğine inanılacak kadar daraldığını düşünüyor.