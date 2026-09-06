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Khaled Mahmoud

Çeviri:

Koeman Jr tarihe geçti! Kaleci, çılgın Eredivisie geri dönüşünde İKİ gol attı

R. Koeman
Telstar
Cambuur
Telstar - Cambuur
Eredivisie

Koeman soyadı, Hollanda futbolunda uzun süredir golcülükteki mükemmellikle özdeşleşmiş durumda, ancak bu genellikle efsane bir savunmacının ayağından geliyordu. Bu durum pazar öğleden sonra değişti; Ronald Koeman Jr, ünlü babasının hiç başaramadığı bir başarıya imza atarak adını tarihe yazdırdı.

  • Koeman Jr için tarihi bir öğleden sonra

    Yıllarca hatırlanacak dramatik bir Eredivisie maçında Telstar kalecisi Koeman Jr, lig tarihinde tek maçta iki gol atan ilk kaleci olarak tarihe geçti. 31 yaşındaki oyuncu, takımının kendisine en çok ihtiyaç duyduğu anda sorumluluk aldı ve Cambuur ile 2-2 berabere biten kaotik karşılaşmada bir puanı kurtardı.

    Maç, Nokkvi Thorisson'ın karşılaşmanın henüz 22. dakikasında doğrudan kırmızı kart görmesiyle Telstar için ilk anlardan itibaren zorlu geçti. Bir saatten fazla süreyi sayısal eksikle oynayan ev sahibi ekip, Cambuur'un devre arasının ardından yedi dakika içinde iki gol atarak net bir üstünlük kurması ve kontrolü tamamen ele almasıyla birlikte hayal kırıklığı yaratan bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu.

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  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-TELSTARAFP

    Penaltı noktasında buz gibi

    Ancak hikâye, Telstar'ın ikinci golü yedikten sadece üç dakika sonra penaltı kazanmasıyla birlikte hızla değişti. Baskının arttığı anda sorumluluğu almak için sahanın bir ucundan diğer ucuna depar atan Koeman Jr, 12 metreden topu ağlara göndererek takımına umut ışığı verdi. Telstar beraberlik için çaresizce yüklenirken maç uzatma dakikalarının da derinine taşındı ve heyecan bununla da bitmedi; aranan gol, kendisinin bir penaltıyı daha gole çevirdiği uzatmaların 11. dakikasında geldi.

    Bu dikkat çekici duble, Koeman Jr'ın kariyerindeki tüm gollerin 2026'da Telstar formasıyla geldiği anlamına geliyor. Daha önce geçen sezonun son haftasında Volendam'a karşı 89. dakikada penaltıdan gol atan oyuncu, yüksek baskı anlarının uzmanı olarak bir ün kazandı. O gol kritik önem taşımış, Telstar'ın Eredivisie'de kalmasını sağlayan 2-1'lik galibiyeti getirmişti.

  • Efsanevi izleri takip ederek

    Bu başarı doğal olarak, oyunun tarihindeki en skorer savunmacılardan biri olan babası Koeman ile kıyaslamaları da beraberinde getiriyor. Barcelona, PSV, Ajax ve Feyenoord’da forma giydiği dönemleri de kapsayan parlak kariyeri boyunca yaşlı Koeman, kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 254 gole imza attı. Bu etkileyici sayının içinde 115 penaltı da vardı, ancak eski savunmacı futbolculuk kariyeri boyunca 16 penaltı da kaçırdı.

    Koeman Sr, en son Hollanda milli takımının başındaki görevinin öncesinde Southampton, Everton ve Barcelona gibi takımları çalıştırarak başarılı bir teknik direktörlük kariyerine geçiş yaparken, oğlu ise kalede kendi yolunu çizdi.

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    Telstar'ın kahramanının yükselişi

    Koeman Jr'ın Eredivisie tarihine uzanan yolculuğu, babasının Camp Nou'daki dönemi sırasında doğduğu Barcelona'da başladı. Profesyonel kariyerine Hollanda'da Almere City ile başladıktan sonra TOP Oss'a geçti. Sonunda 2021 yazında Telstar'a katıldı ve 2025'te kulübün play-off'lar üzerinden yükselmesinde kilit rol oynadı.

    Pazar günkü beraberliğin ardından Telstar, dört maç sonunda puan tablosunda 13. sırada yer alıyor ve 47 yıl sonra ilk kez Eredivisie'de mücadele ettiği uzun süredir beklenen üst lige dönüş sürecini sürdürüyor.

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