Koeman Jr tarihe geçti! Kaleci, çılgın Eredivisie geri dönüşünde İKİ gol attı

Yıllarca hatırlanacak dramatik bir Eredivisie maçında Telstar kalecisi Koeman Jr, lig tarihinde tek maçta iki gol atan ilk kaleci olarak tarihe geçti. 31 yaşındaki oyuncu, takımının kendisine en çok ihtiyaç duyduğu anda sorumluluk aldı ve Cambuur ile 2-2 berabere biten kaotik karşılaşmada bir puanı kurtardı.

Maç, Nokkvi Thorisson'ın karşılaşmanın henüz 22. dakikasında doğrudan kırmızı kart görmesiyle Telstar için ilk anlardan itibaren zorlu geçti. Bir saatten fazla süreyi sayısal eksikle oynayan ev sahibi ekip, Cambuur'un devre arasının ardından yedi dakika içinde iki gol atarak net bir üstünlük kurması ve kontrolü tamamen ele almasıyla birlikte hayal kırıklığı yaratan bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu.