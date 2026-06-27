"Kocaman kalpli savaşçılar!" - Vozinha ve Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nın en küçük ülkesi olarak Arjantin ile eleme turunda karşılaşmaya hazırlanırken Lionel Messi'yi hedef alıyor

Bu tarihi eleme başarısı, Yeşil Burun Adaları diasporasının kültürel ruhuna ve küresel kimliğine dair güçlü bir kanıt niteliğindedir. Vozinha, bu eşi benzeri görülmemiş turnuva serüveninin, on adadan oluşan takımadadaki gelecek nesil futbolculara ilham vereceğini umuyor.

Vozinha şunları ekledi: “Küçük bir ülkeden geliyoruz, ancak nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Belki de çoğu insan Yeşil Burun Adalı oyuncuların yeterince iyi olmadığını düşünüyor, ancak biz kalitemizi gösterdik; mücadele etmek için buradayız ve her türlü büyük turnuvada rekabet edebiliriz.

"Büyük zorluklar içinde büyüdük; anne babalarımız ve dedelerimiz fedakarlıkta bulundular ve bize her şeye değer vermeyi öğrettiler. Yeşil Burun halkının dayanıklılığını, ülkemize duyduğumuz tutkuyu ve burada sadece oyuncuları değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Yeşil Burunluları temsil etmek için bulunduğumuzu gösterdik. Kalbimiz kocaman ve biz mücadeleci insanlarız.

"Bir çocuk gözümüzün önünde ağladığında, bunu tarif edecek kelimeler yok. Biz buradayız ki küçükler için, sadece onlar için değil, bir örnek olalım. Kim bilir, belki bundan sonra çocukların örnek alabileceği rol modellerimiz olur ve bir gün ‘Stopira, Ryan Mendes ya da Yeşil Burun Adaları milli takımından başka bir oyuncu gibi olmak istiyorum’ derler."