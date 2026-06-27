AFP
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"Kocaman kalpli savaşçılar!" - Vozinha ve Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nın en küçük ülkesi olarak Arjantin ile eleme turunda karşılaşmaya hazırlanırken Lionel Messi'yi hedef alıyor
Küçük takımlar için tarihi bir dönüm noktası
Atlantik’teki bu ada ülkesi, Houston’da Suudi Arabistan ile oynadığı gergin geçen ve 0-0 biten maçın ardından, 32’li turlara tarihi bir şekilde yükseldi. Maçın ardından oyuncular, sahada bir cep telefonunun etrafında endişeyle toplanarak İspanya’nın Uruguay’ı mağlup etmesini izlediler; bu sonuç, Yeşil Burun Adaları’nın H Grubu’nu ikinci sırada tamamladığını kesinleştirdi. Azimli bu sürpriz takım, grup aşaması boyunca yenilgi yüzü görmedi; daha önce İspanya ile golsüz bir beraberlik ve Uruguay ile 2-2’lik bir beraberlik elde etmişti.
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Vozinha, Messi ile karşılaşmayı iple çekiyor
40 yaşındaki tecrübeli kaleci ve kaptan Vozinha, dünya çapında bir ikonla karşılaşmadan önce takımın başarısından büyük gurur duyduğunu ifade etti. Grup aşamasının son maçında takımının sergilediği teknik kaliteyi ve taktiksel üstünlüğü vurguladı.
Vozinha şunları söyledi: "Hiçbirimiz bunu hayal etmemiştik, ancak kalitemizin farkındayız. Dünya Kupası'na geldiğimizde belki de çoğu kişi hiçbir maçı kazanamayacağımızı düşünmüştü. Harika bir takımımız ve kaliteli oyuncularımız var. Bir sonraki tura yükselmiş olmak çok sevindirici ve Arjantin ile karşılaşmak çok güzel olacak. Her futbolcu için Arjantin ve Lionel Messi'ye karşı oynamak bir hayaldir.
"Buraya beraberlik almak için gelmedik. Her zaman kazanmayı hedefledik. Kolay olmayacağını biliyorduk. Suudi Arabistan da çok kaliteli bir takım ve bu tür maçlara alışkın. Gol atmak için her şeyi denedik, ancak başaramadık. Herkes topun daha çok bizde olduğunu, daha fazla pas attığımızı ve daha fazla fırsat yakaladığımızı gördü. Tebrikleri hak ediyoruz."
Ada ülkesi dayanıklılığını gösteriyor
Bu tarihi eleme başarısı, Yeşil Burun Adaları diasporasının kültürel ruhuna ve küresel kimliğine dair güçlü bir kanıt niteliğindedir. Vozinha, bu eşi benzeri görülmemiş turnuva serüveninin, on adadan oluşan takımadadaki gelecek nesil futbolculara ilham vereceğini umuyor.
Vozinha şunları ekledi: “Küçük bir ülkeden geliyoruz, ancak nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Belki de çoğu insan Yeşil Burun Adalı oyuncuların yeterince iyi olmadığını düşünüyor, ancak biz kalitemizi gösterdik; mücadele etmek için buradayız ve her türlü büyük turnuvada rekabet edebiliriz.
"Büyük zorluklar içinde büyüdük; anne babalarımız ve dedelerimiz fedakarlıkta bulundular ve bize her şeye değer vermeyi öğrettiler. Yeşil Burun halkının dayanıklılığını, ülkemize duyduğumuz tutkuyu ve burada sadece oyuncuları değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Yeşil Burunluları temsil etmek için bulunduğumuzu gösterdik. Kalbimiz kocaman ve biz mücadeleci insanlarız.
"Bir çocuk gözümüzün önünde ağladığında, bunu tarif edecek kelimeler yok. Biz buradayız ki küçükler için, sadece onlar için değil, bir örnek olalım. Kim bilir, belki bundan sonra çocukların örnek alabileceği rol modellerimiz olur ve bir gün ‘Stopira, Ryan Mendes ya da Yeşil Burun Adaları milli takımından başka bir oyuncu gibi olmak istiyorum’ derler."
- AFP
Turnuvanın en zorlu sınavı yaklaşıyor
Yeşil Burun Adaları, eleme turunda son şampiyon Arjantin ile oynayacağı tarihinin en önemli maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Grup aşamasında İspanya’yı etkisiz hale getiren bu korkusuz ve gözde olmayan takım, Lionel Scaloni’nin oyuncularını zorlayacak savunma disiplinine sahip.