Kobe Bryant ile sohbet ve ‘çılgın’ Avrupa transferi: Eski ABD Milli Takımı yıldızı Freddy Adu, işlerin ne zaman ‘ciddiye bindiğini’ ve Amerikan futbol tarihine nasıl yer edindiğini anlatıyor

Adu, konfor alanından çıkıp Atlantik'i aşan ilk Amerikalı genç yıldızlardan biriydi. GOAL'a özel bir röportaj veren Adu, ne zaman başarıya ulaştığını hissettiği sorulduğunda şöyle dedi: "Benim için bunun gerçek olduğunu anladığım an, MLS'de oynamaya başladığım zamandı. Harikaydı. Profesyonel bir futbolcu olarak hayalimi yaşıyordum.

“Ama Benfica ile sözleşme imzaladığımda, uçaktan indiğimde, havaalanı terminaline girdiğimde ve dışarıda toplanmış, şarkı söyleyen binlerce taraftarı gördüğümde anladım. İşte o zaman benim için gerçek oldu. O anda ‘Aman Tanrım, bu çılgınca’ dedim. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. O anda ‘Vay canına, bu gerçek’ dedim. İşte o zaman ‘Dostum, artık bu takım için performans göstermelisin çünkü bu çılgınca’ diye hissediyorsun.

“Bunu beklemiyordum. Hiç fikrim yoktu. Amerika’da seyahat ederken, tanınmış olsan bile bir yere gittiğinde böyle bir şey olmaz. Havaalanından geçersin, her şey yolunda gider, arabanı alırsın, binersin, gidersin. Orada ise bir santim bile kıpırdayamıyordun. Vay canına. Atmosfer çılgındı.

“Ama ABD’de ilk maçımı oynamak çok özeldi. Şimdiye kadar yaşadığım en harika şeydi. Ama taraftarlardan, şarkı söylemelerinden, seslerinin yüksekliğinden, tutkularından, Benfica’dan bahsediyorsanız, bu muhteşemdi. Tamamen çılgınca bir şeydi.

“Sadece şunu söylemek istiyorum, tam da hayal ettiğim gibiydi, küçük bir çocukken televizyonda izlediğim gibiydi. Ve muhteşemdi. Şarkılar, dalgalanan bayraklar, tutku. Oh, inanılmazdı. Benim için dünyadaki en harika şeydi çünkü sanki, “Şu anda bunun olduğuna inanamıyorum. Bu en harika şey.” gibiydi.