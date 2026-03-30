Getty/GOAL
Çeviri:
Kobe Bryant ile sohbet ve ‘çılgın’ Avrupa transferi: Eski ABD Milli Takımı yıldızı Freddy Adu, işlerin ne zaman ‘ciddiye bindiğini’ ve Amerikan futbol tarihine nasıl yer edindiğini anlatıyor
14 yaşında MLS'de ilk kez sahaya çıktı ve Benfica ile Avrupa'ya transfer oldu
Adu, Nisan 2004'te D.C. United formasıyla A takımdaki ilk maçına çıktığında büyük yankı uyandırdı. Tarih kitaplarına geçen bu rekor, yaklaşık 20 yıl sonra bir başka genç yıldız olan Cavan Sullivan'a geçecekti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ilgi gören Adu, 2007'de Portekiz'in dev kulübü Benfica'ya transfer olarak Avrupa'ya gitti. Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2011'de memleketine dönerek, Sullivan'ın tarihi bir atılım yaptığı kulüp olan Philadelphia Union'a katıldı.
- Getty/GOAL
Adu, ilk deneyimlerini ve Portekiz'de geçirdiği zamanı anlatıyor
Adu, konfor alanından çıkıp Atlantik'i aşan ilk Amerikalı genç yıldızlardan biriydi. GOAL'a özel bir röportaj veren Adu, ne zaman başarıya ulaştığını hissettiği sorulduğunda şöyle dedi: "Benim için bunun gerçek olduğunu anladığım an, MLS'de oynamaya başladığım zamandı. Harikaydı. Profesyonel bir futbolcu olarak hayalimi yaşıyordum.
“Ama Benfica ile sözleşme imzaladığımda, uçaktan indiğimde, havaalanı terminaline girdiğimde ve dışarıda toplanmış, şarkı söyleyen binlerce taraftarı gördüğümde anladım. İşte o zaman benim için gerçek oldu. O anda ‘Aman Tanrım, bu çılgınca’ dedim. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. O anda ‘Vay canına, bu gerçek’ dedim. İşte o zaman ‘Dostum, artık bu takım için performans göstermelisin çünkü bu çılgınca’ diye hissediyorsun.
“Bunu beklemiyordum. Hiç fikrim yoktu. Amerika’da seyahat ederken, tanınmış olsan bile bir yere gittiğinde böyle bir şey olmaz. Havaalanından geçersin, her şey yolunda gider, arabanı alırsın, binersin, gidersin. Orada ise bir santim bile kıpırdayamıyordun. Vay canına. Atmosfer çılgındı.
“Ama ABD’de ilk maçımı oynamak çok özeldi. Şimdiye kadar yaşadığım en harika şeydi. Ama taraftarlardan, şarkı söylemelerinden, seslerinin yüksekliğinden, tutkularından, Benfica’dan bahsediyorsanız, bu muhteşemdi. Tamamen çılgınca bir şeydi.
“Sadece şunu söylemek istiyorum, tam da hayal ettiğim gibiydi, küçük bir çocukken televizyonda izlediğim gibiydi. Ve muhteşemdi. Şarkılar, dalgalanan bayraklar, tutku. Oh, inanılmazdı. Benim için dünyadaki en harika şeydi çünkü sanki, “Şu anda bunun olduğuna inanamıyorum. Bu en harika şey.” gibiydi.
Adu, Olimpiyat Oyunlarında Bryant ile yan yana geldiğinde
Adu, tam da o dönemde ABD milli takımı tarafından 2008 Pekin Olimpiyatları’nda yarışmak üzere seçildi. Çin’i ziyaret ederken daha da gerçeküstü deneyimler yaşadı ve diğer spor dallarından süperstar sporcularla konuşma fırsatlarını kaçırmadı.
Adu, LA Lakers'ın efsane oyuncusuyla karşılaşmasını şöyle anlattı: “Kobe en önemlisiydi çünkü gerçekten harikaydı. Kobe tam da o adamdı. Herkes oradaydı ve ‘Kobe, Kobe!’ diye bağırıyordu. Maçımı izlemeyi çok sevdi ve yaptıklarımı gerçekten harika buldu. Ben de ‘ha, bu gerçekten oluyor mu? Kobe gerçekten bunu mu söyledi?’ diye düşündüm. Harikaydı.”
- Getty
Adu'nun hikâyesi, Amerikan futbolunun genel öyküsü içinde nasıl bir yer tutuyor?
ABD Milli Takımı’nın yıldızları, Pulisic ve McKennie gibi isimlerin sözde “Altın Kuşak”ın bir parçasını oluşturmasıyla, artık ülke çapında hakiki birer ünlü haline geldi. Bu yaz kendi evlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, Amerikan futbolunu bir adım öteye taşımakla görevlendirildiler.
Bu süreçte kendi hikayesinin nerede yer aldığı sorulduğunda, öncü isim Adu şöyle dedi: "Benim için, ben ortaya çıktığımda futbolun Amerika'da bir nevi ivme kazanmaya başladığı dönemi düşünmek istiyorum.
Bence benim hikayem, benim durumum, birçok insanı, bu sporu bilen ama pek takip etmeyen, bir nevi sıradan taraftarları çekmeye gerçekten yardımcı oldu. Birçok insan bu sporu takip etmeye başladı. Ve birçok insan bu sporun hayranı oldu. Bugüne kadar hala Instagram'da, gençken beni izledikleri için futbola nasıl aşık olduklarını, büyük futbol hayranları olduklarını ve oynadıklarını anlatan birçok mesaj alıyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu harika bir duygu çünkü bu spora birçok insanı çekmeye gerçekten yardımcı oldunuz.
“Benim için, bu hikayenin, benim yolculuğumun bu insanları bu spora çekmeye gerçekten yardımcı olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. Bu sporla ilgilenmeye başladıklarını, bu sporu takip etmeye başladıklarını, bu sporu oynamaya başladıklarını söyleyen birçok Afrikalı-Amerikalı ve Afrikalı var, çünkü o siyah çocuk vardı. Çünkü onlar için futbol, gerçekten ilgi duydukları bir spor değil.”
Adu'nun kariyeri boyunca uğradığı ülkeler
Adu, kariyeri boyunca Brezilya, Sırbistan, Finlandiya ve İsveç'te de forma giydi ve bu süreçte ABD Milli Takımı'nda 17 kez forma giydi. O, Amerika'nın dört bir yanındaki genç yetenekler için hâlâ bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve hiçbir hayalin çok büyük sayılamayacağının en güzel örneği olarak her zaman gösterilecek.