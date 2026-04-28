Kobbie Mainoo, Manchester United ile yeni uzun vadeli sözleşme konusunda tam bir anlaşmaya vardı

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Mainoo, kulüple yeni bir sözleşme şartlarını kabul etti. Kırmızı Şeytanlar’ın altyapısından yetişen oyuncu, sözleşmesini Haziran 2031’e kadar uzatacak ve resmi açıklama bu hafta içinde yapılabilir. Bu anlaşma, profesyonel geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde İngiltere milli takım oyuncusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan kulüp için önemli bir zafer niteliğinde.

21 yaşındaki oyuncunun, önceki teknik direktör Ruben Amorim'in gözünden düştükten sonra geçen yaz ve Ocak transfer döneminde kulüpten ayrılmayı düşündüğü bildirildi, ancak Carrick yönetiminde yeniden kilit bir oyuncu haline geldi ve yaz aylarında İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na gitmesi bekleniyor.