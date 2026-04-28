Kobbie Mainoo, Manchester United ile yeni uzun vadeli sözleşme konusunda tam bir anlaşmaya vardı
Kırmızı Şeytanlar, akademinin en değerli yeteneğini kadrosuna kattı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Mainoo, kulüple yeni bir sözleşme şartlarını kabul etti. Kırmızı Şeytanlar’ın altyapısından yetişen oyuncu, sözleşmesini Haziran 2031’e kadar uzatacak ve resmi açıklama bu hafta içinde yapılabilir. Bu anlaşma, profesyonel geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde İngiltere milli takım oyuncusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan kulüp için önemli bir zafer niteliğinde.
21 yaşındaki oyuncunun, önceki teknik direktör Ruben Amorim'in gözünden düştükten sonra geçen yaz ve Ocak transfer döneminde kulüpten ayrılmayı düşündüğü bildirildi, ancak Carrick yönetiminde yeniden kilit bir oyuncu haline geldi ve yaz aylarında İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na gitmesi bekleniyor.
Şaşırtıcı bir ücret artışı ortaya çıktı
Anlaşmanın mali şartları, Mainoo’nun takım içindeki önemli konumunu ortaya koyuyor. Yeni şartlara göre, 21 yaşındaki oyuncunun haftalık kazancının dört katına çıkacağı bildiriliyor. Maaşı, mütevazı bir rakam olan 25.000 sterlinden haftalık 120.000 sterlinlik bir temel rakama yükselecek; buna ek olarak, belirli hedefleri gerçekleştirdiği takdirde bu rakamı daha da artırabilecek çeşitli performansa bağlı primler de eklenecek. Bu önemli maaş artışı, United'ın taktiksel geleceğini Stockport doğumlu genç oyuncunun yaratıcı ve defansif nitelikleri etrafında şekillendirme niyetini teyit ediyor.
Carrick'in Mainoo'nun yeniden yükselişine etkisi
Geçici teknik direktör Carrick'in göreve gelmesi, Mainoo'nun Old Trafford'daki kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Kendisi de bir zamanlar United'ın orta saha pozisyonunun ustası olan Carrick, takımın Premier Lig'de ilk üçe yükselme sürecinde oyuncunun gösterdiği gelişim ve taktiksel zekâsını övgüyle karşıladı.
Mainoo'nun gelişimi hakkında United teknik direktörü şunları söyledi: "Bence gerçekten çok iyi iş çıkardı. Bir süre futbol oynamadan sonra gelip arka arkaya maçlara çıkıp ritmini bulmak kolay değil. Bence bunu çok çabuk başardı ve gerçekten doğal bir akış var."
Sırada Fernandes mi var?
Kırmızı Şeytanlar, Brentford'a karşı aldıkları son galibiyetin ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için sadece iki puan uzaktalar ve Mainoo, takımın Premier Lig'deki etkileyici yükselişinde kilit rol oynadı. Kulüp ayrıca, 2026-27 sezonunda en büyük kupalar için mücadele etmeyi hedeflediği için kaptan Bruno Fernandes'e yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
Fernandes ve Mainoo, bu hafta sonu United'ın Liverpool'u ağırlayacağı maçta sahalara geri dönecek.