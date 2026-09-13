Mainoo, gelecek vadeden bir akademi oyuncusundan ilk takımın kilit isimlerinden birine dönüşerek Manchester derbisinin yoğunluğuna yabancı değil. Manchester United ile Manchester City arasındaki 199. karşılaşma öncesinde 21 yaşındaki oyuncu, bu fikstürle ilgili ömür boyu süren geçmişini değerlendirdi. Gelişim süreci boyunca City'ye defalarca rakip olan Mainoo, bu maçın İngiliz futbol takvimindeki diğer tüm karşılaşmalardan farklı bir ağırlık taşıdığını biliyor.

United Review'e konuşan Mainoo, bu fikstürle kişisel bağını şu sözlerle anlattı: "Benim için çok şey ifade ediyor. Akademide yetişirken sezonda iki kez City ile oynuyorsunuz ve bu her zaman en büyük maç oluyor. Taraftar olarak bunu biliyorsunuz ama antrenörlerin de bunu özellikle vurgulamasıyla, bizim için her zaman büyük bir rekabet oldu. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım."