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Kobbie Mainoo, Manchester derbisi takıntısını açıkladı; Manchester United'ın genç yıldızı City'ye karşı bir galibiyet daha planlıyor
Manchester derbisinin önemi
Mainoo, gelecek vadeden bir akademi oyuncusundan ilk takımın kilit isimlerinden birine dönüşerek Manchester derbisinin yoğunluğuna yabancı değil. Manchester United ile Manchester City arasındaki 199. karşılaşma öncesinde 21 yaşındaki oyuncu, bu fikstürle ilgili ömür boyu süren geçmişini değerlendirdi. Gelişim süreci boyunca City'ye defalarca rakip olan Mainoo, bu maçın İngiliz futbol takvimindeki diğer tüm karşılaşmalardan farklı bir ağırlık taşıdığını biliyor.
United Review'e konuşan Mainoo, bu fikstürle kişisel bağını şu sözlerle anlattı: "Benim için çok şey ifade ediyor. Akademide yetişirken sezonda iki kez City ile oynuyorsunuz ve bu her zaman en büyük maç oluyor. Taraftar olarak bunu biliyorsunuz ama antrenörlerin de bunu özellikle vurgulamasıyla, bizim için her zaman büyük bir rekabet oldu. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım."
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FA Cup finalindeki zaferi yeniden yaşamak
Mainoo'nun United formasıyla belki de en ikonik performansını sergileyip kulübü 2024 FA Cup finalinde Wembley'de City karşısında unutulmaz bir 2-1'lik galibiyete taşımasının üzerinden iki yıl geçti. O öğleden sonra orta saha oyuncusu, belirleyici ikinci golü attıktan sonra Maçın Oyuncusu seçildi; bu an, onun ülkedeki en parlak yeteneklerden biri olarak statüsünü perçinledi. Ardından gelen kutlamalar, Mainoo'nun kırmızı, beyaz ve siyah bir bucket şapkayla verdiği görüntülerle birlikte, United taraftarının hafızasına kazındı.
Golünü ve kazanılan kupayı değerlendiren Mainoo, “Harika bir gündü. Yani, derbide herhangi bir zamanda gol atmak inanılmaz ama bunu bir FA Cup finalinde yapmak, tadını daha da artırıyor. Sonrasında da kazanmak, evet, asla unutmayacağım bir gündü. Hayalini kurduğunuz an buydu; Wembley'de, rakiplerinize karşı, bir kupa kazanmak. İnanılmaz. Bucket şapka hâlâ bende, maçtan kalan atkılardan bazıları da duruyor. Evet, onları sonsuza kadar saklayacağım!” dedi.
Bir başka derbi galibiyetinin peşinde
İki takım bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Mainoo, Manchester City karşısında alınacak bir galibiyetin sağlayabileceği psikolojik desteğin tamamen farkında. United önemli bir gelişim göstermiş olsa da, Maresca'nın takımını geçebilmek için kusursuza yakın bir performans gerektiğini biliyor. Orta saha oyuncusu, takımın rehavete kapılmayacağı konusunda net; derbiyi, sezonun geri kalanındaki gidişatı belirleyebilecek kritik bir an olarak görüyor.
Mainoo için hedef netliğini koruyor: bu yılın başlarında kurulan üstünlüğü sürdürmek ve ligin geri kalanına bir mesaj göndermek. Mainoo, "City'yi yendiğiniz her zaman bu olumlu olur ve sezon için büyüktür; takıma ivme kazandırmaya yardımcı olur, bu yüzden bunu hafife almayacağız ve bunun büyük bir maç olduğunu biliyoruz. Umarım sahadan galip ayrılırız" dedi.
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Michael Carrick'in yönetiminde
United'ın Old Trafford'da etkileyici bir iç saha karnesine sahip olması ve Michael Carrick döneminde Leeds United'ın burada yenilgiden kaçınan tek takım olarak kalması, eski United kaptanının etkisini açıkça ortaya koyuyor. Mainoo gibi genç bir orta saha oyuncusu için, en üst seviyede aynı mevkide oynamış bir teknik direktöre sahip olmak paha biçilmez bir avantaj oldu.
"Buna bayıldım [Carrick yönetiminde çalışmaya]. Çok fazla yardım aldım, özellikle de onun bu kadar tecrübeli bir orta saha oyuncusu olması ve bu kulüple çok şey kazanmış olması nedeniyle. Size söylediği her şey ya da verdiği her talimat gerçekten altın değerinde. Bu yüzden onun altında öğrenmek ve onun için oynamak çok güzeldi," dedi.
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