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Kobbie Mainoo, İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık kampından Michael Carrick'e bir mesaj gönderdi ve Manchester United teknik direktörünün kalıcı bir göreve getirilmesine tepki gösterdi
Mainoo, Carrick'in kalıcı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı
Manchester United, Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Carrick'e 2028 yılına kadar geçerli kalıcı bir sözleşme verildiğini kısa süre önce doğruladı. Bu karar soyunma odasında büyük yankı uyandırdı; Mainoo, takımın eski Kırmızı Şeytanlar kaptanının uzun vadeli olarak kalmasını çok istediğini doğruladı.
İngiltere'nin Florida'daki antrenman kampından konuşan Mainoo, talkSPORT'a şunları söyledi: "Bundan çok mutlu olduk, tabii ki başından beri menajeri destekliyorduk. Onun yönetiminde pek çok harika performans sergiledik ve ben de onun koçluk tarzını ve takımda bana kişisel olarak davranışını çok seviyorum. Bence kadrodaki herkes buna katılır, bu yüzden o görevi resmen aldığında hepimiz çok mutlu olduk."
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Amorim'in yaşadığı zorlukların ardından gelen dönüm noktası
21 yaşındaki oyuncunun Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosuna girmesi, birkaç ay önce pek olası görünmüyordu. Eski teknik direktör Amorim yönetiminde, Mainoo ilk 11'den dışlanmasının ardından Old Trafford'daki geleceğini yeniden değerlendirmişti. Portekizli teknik adamın yönetiminde Premier Lig'de tek bir maçta bile ilk 11'de yer alamamıştı, ancak Carrick'in Ocak ayında göreve gelmesiyle kaderi bir anda değişti.
Carrick'in milli takım seçilmesindeki etkisini değerlendiren Mainoo, "Kesinlikle, ona çok minnettar olduğumu söyledim. Çünkü beni sahaya çıkarmamış olsaydı, burada olmazdım, bu yüzden ona her zaman minnettarım" dedi. Orta saha oyuncusu, Carrick yönetiminde vazgeçilmez bir isim haline geldi ve sezonun sonlarında yaşanan yükseliş sırasında birlikte oynadıkları 17 lig maçından sadece birini kaçırdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki kahramanlıklar ve Manchester United'ın yeniden canlanması
Mainoo, United'ın ligde yükselişinde kilit rol oynadı ve takımın sezonu üçüncü sırada tamamlamasına katkıda bulundu. En dikkat çeken performansı, geçen ay Old Trafford'da oynanan ve büyük önem taşıyan maçta geldi; Mainoo, Liverpool'u 3-2 yendikleri karşılaşmada son dakikalarda galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuç, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü resmen garantiledi ve Carrick'in bu görev için en doğru kişi olduğunu kanıtladı. Carrick'in yönetim tarzı, United'ın genç oyuncusundan en iyi performansı ortaya çıkardı. Mainoo daha önce, takımın menajere olan bağlılığının o kadar güçlü olduğunu, oyuncuların "onu takip etmek, onun için savaşmak ve sahada onun için ölmek istediklerini" belirtmişti.
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Tuchel, Dünya Kupası yolunda genç oyunculara güveniyor
Mainoo, Three Lions formasıyla bugüne kadar kazandığı 12 milli maç tecrübesini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Yaşına rağmen, İngiltere’nin Euro 2024 finaline uzanan yolculuğunda altı maçta forma giymiş olmasıyla şimdiden turnuva tecrübesi kazanmış bir oyuncu. Ancak bu, onun ilk Dünya Kupası deneyimi olacak. İngiltere’nin Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte zorlu L Grubu’nda mücadele edeceği bu turnuvada Tuchel’in, orta sahada Mainoo’nun enerjisine ve soğukkanlılığına güvenmesi bekleniyor. Turnuva başlamadan önce Mainoo ve takım arkadaşları, 6 Haziran'da Yeni Zelanda ve 10 Haziran'da Kosta Rika ile Florida'da oynayacakları iki hazırlık maçıyla hazırlıklarını tamamlayacak.