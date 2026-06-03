Kobbie Mainoo, İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık kampından Michael Carrick'e bir mesaj gönderdi ve Manchester United teknik direktörünün kalıcı bir göreve getirilmesine tepki gösterdi

Manchester United, Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Carrick'e 2028 yılına kadar geçerli kalıcı bir sözleşme verildiğini kısa süre önce doğruladı. Bu karar soyunma odasında büyük yankı uyandırdı; Mainoo, takımın eski Kırmızı Şeytanlar kaptanının uzun vadeli olarak kalmasını çok istediğini doğruladı.

İngiltere'nin Florida'daki antrenman kampından konuşan Mainoo, talkSPORT'a şunları söyledi: "Bundan çok mutlu olduk, tabii ki başından beri menajeri destekliyorduk. Onun yönetiminde pek çok harika performans sergiledik ve ben de onun koçluk tarzını ve takımda bana kişisel olarak davranışını çok seviyorum. Bence kadrodaki herkes buna katılır, bu yüzden o görevi resmen aldığında hepimiz çok mutlu olduk."



