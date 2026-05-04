Kobbie Mainoo için yeni tezahürat: Manchester United taraftarları, İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu için "sensiz oynayamayız" temalı dahice bir şarkı besteledi
Beş gollü heyecan verici maçın kahramanı Mainoo
Mainoo, Old Trafford'da unutulmaz bir Pazar günü yaşadı ve 77. dakikada attığı galibiyet golüyle Michael Carrick'in takımına Liverpool karşısında hayati bir zafer kazandırdı. Bu galibiyet, bir derbi zaferinden çok daha fazlasıydı; United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını resmen garantiledi.
Kırmızı Şeytanlar, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleriyle başlangıçta 2-0 öne geçmişti, ancak konuk takım Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo'nun golleriyle skoru eşitledi. Maç 2-2'ye gelmişken, Mainoo ortaya çıkarak sezonun ilk Premier Lig golünü attı ve çocukluğundan beri forma giydiği kulüple 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı haftayı taçlandırdı.
Billy Ocean'dan esinlenen tezahürat
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sky Sports ile yaptığı maç sonrası röportaj sırasında Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü alırken, Stretford End tribününden akademi mezunu oyuncuya yepyeni bir şarkıyla tezahürat edildiği duyuldu. Bu tezahürat, soul efsanesi Billy Ocean’ın 1976 tarihli klasiği “Love Really Hurts Without You” şarkısının melodisi üzerine uyarlanmış.
Sosyal medyada hızla yayılan şarkı sözleri, İngiltere milli takım oyuncusunun Carrick'in taktik düzeninde ne kadar önemli bir yer edindiğini vurguluyor. United taraftarları şöyle şarkı söyledi: "Mainoo, United sensiz oynayamaz, United sensiz oynayamaz. Ve sen ilk 11'de oynamadığında kalbimi kırıyorsun. Mainoo, United sensiz oynayamaz, United sensiz oynayamaz."
Hayranlar, "mükemmel bir şarkı"ya tepki gösteriyor
Sosyal medya, yeni tezahürat şarkısı için övgülerle dolup taştı; taraftarlar, genç yıldızın nihayet tribünlerden kendisine özel bir tezahüratla onurlandırılmasından büyük mutluluk duydu. Pe Sport Bible'da bir taraftar, şarkının söylendiği videoya yorum yaparak, "Mainoo'nun nihayet bir tezahüratı var ve bu şarkı da tam bir bomba" derken, bir diğeri ise melodiyi kısaca "kesinlikle muhteşem" olarak nitelendirdi.
United'ın deplasman ve ev sahibi taraftarlarının yaratıcılığı da gündem oldu. Üçüncü bir taraftar, "Tabii ki burada son derece taraflıyım ama tezahüratlar söz konusu olduğunda biz açık ara en iyi ve en özgün kulübüz" dedi. Bir diğeri ise, "Sonunda bir Mainoo tezahüratı var ve gerçekten harika. Old Trafford'da bir sonraki maçın ilk dakikasından itibaren bu şarkı söylenmeli. Bunu her yerde paylaşın" diye ekledi.
"Eskiden böyle anları hayal ederdim"
Karşılama karşısında açıkça duygulanan Mainoo, maçın bitiminden sonra duyduğu gururu dile getirdi. Sky Sports’a şunları söyledi: “Ailemden birkaç kişiyi [seyirciler arasında] gördüm. Evet, burada oynayabilmek, burada gol atabilmek bir lütuf. Eskiden böyle anları hayal ederdim, o yüzden [küçük Kobbie] sevinçten havalara uçardı.”
Mainoo, United'ın önümüzdeki hafta sonu Sunderland'a konuk olacağı maçta tekrar sahaya çıkacak.