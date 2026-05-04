Mainoo, Old Trafford'da unutulmaz bir Pazar günü yaşadı ve 77. dakikada attığı galibiyet golüyle Michael Carrick'in takımına Liverpool karşısında hayati bir zafer kazandırdı. Bu galibiyet, bir derbi zaferinden çok daha fazlasıydı; United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını resmen garantiledi.

Kırmızı Şeytanlar, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleriyle başlangıçta 2-0 öne geçmişti, ancak konuk takım Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo'nun golleriyle skoru eşitledi. Maç 2-2'ye gelmişken, Mainoo ortaya çıkarak sezonun ilk Premier Lig golünü attı ve çocukluğundan beri forma giydiği kulüple 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı haftayı taçlandırdı.