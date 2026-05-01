Kobbie Mainoo, bir zamanlar Wayne Rooney'i idol olarak gördüğü için taraftar olsaydı formasına yazdırmak isteyeceği iki takım arkadaşının adını verdi ve Manchester United temalı bir dövme yaptırmayı planladığını açıkladı

GQ dergisineverdiği samimi röportajda, çocukluğundaki ilham kaynakları ve günümüzde meslektaşlarına duyduğu hayranlık üzerine konuşan Mainoo, çocukluğunu şekillendiren oyuncularla şu anda saygı duyduğu isimler hakkında düşüncelerini paylaştı. Replika formaya yazdırdığı ilk isim sorulduğunda şöyle dedi: “[Wayne] Rooney. Büyürken, United’da o adamdı. O, en büyük isimdi; o zamanlar formana başka birinin adını yazdırmayı düşünmezdin.”

Bugün genç bir taraftar olsaydı kimi seçeceği sorulduğunda ise şunları ekledi: “Muhtemelen Bruno [Fernandes] veya Amad [Diallo]. Gençken o tür oyun stilini, karşı oynaması zor bir kanat oyuncusunu severdim. Bruno'yu seçmemin nedeni ise inanılmaz bir oyuncu olması ve kulüp için yaptıkları. Bir süredir burada ve bu sezonki performansı da muhteşem.”