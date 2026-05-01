Kobbie Mainoo, bir zamanlar Wayne Rooney'i idol olarak gördüğü için taraftar olsaydı formasına yazdırmak isteyeceği iki takım arkadaşının adını verdi ve Manchester United temalı bir dövme yaptırmayı planladığını açıkladı
Baştan sona Kırmızı Şeytanlar
Manchester United’ın yükselen yıldızı Mainoo, kısa süre önce imzaladığı uzun vadeli sözleşme uzatmasının ardından çocukluğundan beri bağlı olduğu kulübe olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen akademi mezunu oyuncu, uluslararası şöhrete hızla yükselişine rağmen Theatre of Dreams'in gelenekleriyle derin bir bağını sürdürüyor. Hayatının büyük bir bölümünü United bünyesinde geçirmiş olan 21 yaşındaki oyuncunun kulübe olan kişisel bağlılığı, profesyonel hedeflerini ve saha dışı kimliğini şekillendirmeye devam ediyor.
Hayrandan başrol oyuncusuna
GQ dergisineverdiği samimi röportajda, çocukluğundaki ilham kaynakları ve günümüzde meslektaşlarına duyduğu hayranlık üzerine konuşan Mainoo, çocukluğunu şekillendiren oyuncularla şu anda saygı duyduğu isimler hakkında düşüncelerini paylaştı. Replika formaya yazdırdığı ilk isim sorulduğunda şöyle dedi: “[Wayne] Rooney. Büyürken, United’da o adamdı. O, en büyük isimdi; o zamanlar formana başka birinin adını yazdırmayı düşünmezdin.”
Bugün genç bir taraftar olsaydı kimi seçeceği sorulduğunda ise şunları ekledi: “Muhtemelen Bruno [Fernandes] veya Amad [Diallo]. Gençken o tür oyun stilini, karşı oynaması zor bir kanat oyuncusunu severdim. Bruno'yu seçmemin nedeni ise inanılmaz bir oyuncu olması ve kulüp için yaptıkları. Bir süredir burada ve bu sezonki performansı da muhteşem.”
Ömür boyu sadakat
İngiltere milli takım oyuncusu, kalıcı bir anma ve modern dönemde nadir görülen bir kariyer yolu aracılığıyla kulüpteki konumunu sağlamlaştırma olasılığına da değindi. Kulüp temalı bir dövme yaptırma konusuna değinen Mainoo, “Büyürken hep United’ı destekledim ve Old Trafford’a gittim. Yani evet, bu kesinlikle mümkün” dedi.
Kariyerinin tamamını Old Trafford'da geçirme olasılığı hakkında Stockport doğumlu orta saha oyuncusu şunları ekledi: “Evet, bu kulübü seviyorum ve hayatım boyunca sevdim, bu yüzden evet, bu kesinlikle mümkün.”
Sezonun en kritik anı
United, 3 Mayıs Pazar günü Liverpool ile oynayacağı hayati önem taşıyan iç saha maçına hazırlanırken, Mainoo’nun dikkati yeniden sahaya yöneliyor. Bu yüksek riskli derbide alınacak bir galibiyet, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı fiilen garantileyecek ve genç orta saha oyuncusuna, gelişmekte olan liderlik vasıflarını sergilemek için mükemmel bir sahne sunacak. Bu yaz Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla birlikte, Manchester’daki köklerine sadık kalarak kendini dünya çapında bir süperstar olarak kanıtlamaya çalışan Mainoo için, ligdeki olağanüstü formunu sürdürmesi hayati önem taşıyacak.