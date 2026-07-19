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Kobbie Mainoo, 2026 Dünya Kupası’nı hiç sahaya çıkmadan tamamladı! Orta saha oyuncusuna Fransa ile oynanan ‘saçma sapan’ üçüncülük maçı sırasında sakatlık numarası yapması söylendikten sonra Manchester United yıldızı hakkında son gelişmeler
Tuchel, son anda yaşanan sakatlık haberini doğruladı
Tuchel, Three Lions’ın bronz madalya maçında Fransa’yı 6-4 mağlup ettiği karşılaşmada Mainoo’nun maç kadrosunda yer almamasının sebebinin sırt sakatlığı olduğunu açıkladı. Teknik direktörün kadro rotasyonu yapmasıyla birlikte orta saha oyuncusunun Miami’de nihayet parlama şansı bulacağı yönünde yaygın bir beklenti vardı, ancak Mainoo bir kez daha kenardan izlemek zorunda kaldı. İngiltere Futbol Federasyonu, maç öncesinde yaptığı açıklamada Mainoo’nun sakatlığı nedeniyle Fransa karşılaşmasında forma giyemeyeceğini doğruladı.
Yüksek skorlu galibiyetin ardından durumla ilgili daha fazla ayrıntı veren Tuchel, sakatlığın niteliğini açıkladı. Alman teknik direktör gazetecilere, “Kobbie dün sabahki son antrenmanda sakatlandı” dedi. “Antrenman sırasında sırtında keskin bir ağrı hissetti ve oynamaya hazır değildi.” Bu durum, geçen sezon Michael Carrick yönetiminde ligde gösterdiği etkileyici performansa rağmen, hiçbir resmi maçta forma giyemeden Carrington’a dönen United altyapısı mezunu oyuncu için talihsiz bir turnuvayı noktaladı.
- Getty Images Sport
Butt, 'saçma' maç boykotuna çağırıyor
Bu sakatlık haberi, eski Manchester United orta saha oyuncusu Nicky Butt’ın, Mainoo’nun “saçma sapan” üçüncülük maçında oynamaktan kaçınmak için sakatlık numarası yapması gerektiğini şaşırtıcı bir şekilde öne sürdüğü tartışmalı bir haftanın ardından geldi. Butt, özellikle Three Lions’ın yarı finalde Arjantin’e elenmesinin ardından Tuchel’in genç oyuncuya davranışını sert bir dille eleştirdi.
"Kobbie Mainoo'nun yerinde olsam oynamayı reddederdim. Yaralandığımı söylerdim," diyen Butt, Paddy Power'a şunları ekledi: "Bu saçma sapan bir maç, özellikle de o şekilde muamele gördükten sonra. Henüz bir dakika bile futbol oynamadı, şimdi gidip bu anlamsız, abartılı dostluk maçında ilk 11'de başlayıp muhtemelen tüm sezon boyunca sakat kalma riskini göze almak... hayır."
Neville, genç yıldız hakkında açıklama istiyor
Mainoo’nun eleme turları boyunca yedek kulübesinde tutulması kararı yoğun tartışmalara yol açtı; pek çok taraftar ve yorumcu, yarı finaldeki çöküş sırasında bu orta saha oyuncusunun neden göz ardı edildiğini sorguladı. Gary Neville de The Overlap programında eleştirilere katıldı ve Mainoo’nun kadroda yer almaması konusunda açıklama talep etmesinin haklı olacağını belirtti. Neville, Declan Rice’ın hastalık ve sakatlıkla mücadele ettikten sonra “ayakta duramaz hale” geldiğini, buna rağmen Mainoo’nun yedek kulübesinden ayrılmadığını vurguladı.
Neville, yarı finallerin ardından şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, gerçekten de bitkin durumdaydık. Ceza sahasından çıkamıyorduk. Kelimenin tam anlamıyla geriye itiliyorduk ve sonra orta saha oyuncuları da bacakları tutmadığı için size doğru çöküyordu. Bugüne bakarsanız, Declan kesinlikle ilk günden beri formunda değildi, değil mi? Bu bizim için büyük bir sorun. Topa ulaşacak enerjisi ve hızı yok. Kobbie Mainoo bu konuda soru sordu, değil mi?"
- Getty Images Sport
Yeni sezon öncesinde Old Trafford’da endişeler
Bu haber, İngiltere’ye dönen Carrick ve Manchester United teknik ekibi için büyük bir endişe kaynağı olacak. Mainoo, geçen Premier Lig sezonunun ikinci yarısında Carrick’in yönetiminde büyük bir gelişme göstermişti ve yeni sezonun hızla yaklaşmasıyla birlikte, Kırmızı Şeytanlar orta saha motorlarını uzun süreli bir omurga sorunu nedeniyle kaybetmeyi göze alamazlar.
United, 22 Ağustos’ta Hull City ile oynayacağı maçla lig sezonuna başlayacak; bu da Mainoo’ya, Tuchel’in “keskin bir ağrı” olarak tanımladığı sorundan kurtulmak için sadece bir ay süre bırakıyor. Kuzey Amerika’da yorucu ve sonuçta hayal kırıklığı yaratan bir yaz geçiren 21 yaşındaki oyuncu, artık rehabilitasyonuna odaklanmak zorunda.
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