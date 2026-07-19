Tuchel, Three Lions’ın bronz madalya maçında Fransa’yı 6-4 mağlup ettiği karşılaşmada Mainoo’nun maç kadrosunda yer almamasının sebebinin sırt sakatlığı olduğunu açıkladı. Teknik direktörün kadro rotasyonu yapmasıyla birlikte orta saha oyuncusunun Miami’de nihayet parlama şansı bulacağı yönünde yaygın bir beklenti vardı, ancak Mainoo bir kez daha kenardan izlemek zorunda kaldı. İngiltere Futbol Federasyonu, maç öncesinde yaptığı açıklamada Mainoo’nun sakatlığı nedeniyle Fransa karşılaşmasında forma giyemeyeceğini doğruladı.

Yüksek skorlu galibiyetin ardından durumla ilgili daha fazla ayrıntı veren Tuchel, sakatlığın niteliğini açıkladı. Alman teknik direktör gazetecilere, “Kobbie dün sabahki son antrenmanda sakatlandı” dedi. “Antrenman sırasında sırtında keskin bir ağrı hissetti ve oynamaya hazır değildi.” Bu durum, geçen sezon Michael Carrick yönetiminde ligde gösterdiği etkileyici performansa rağmen, hiçbir resmi maçta forma giyemeden Carrington’a dönen United altyapısı mezunu oyuncu için talihsiz bir turnuvayı noktaladı.







