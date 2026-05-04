Kluivert, Koora'ya verdiği röportajda: Fas-Senegal finali "tuhaf" geçti... Marmoush, Barcelona için harika bir transfer... Peki neden Salah katılmıyor?

Hollanda Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselecek... Şampiyon olamamamız ise "büyük bir muamma"

Şampiyonluk yarışında en şanslı ülke Fransa... Harry Kane'in gol kralı olacağını tahmin ediyorum

Hamza Abdulkarim'in zamana ihtiyacı var... Salah ise daha fazla saygıyı hak ediyor

Messi, Ronaldo'dan daha iyi... La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu tahminlerim

Suudi Ligi, benim ve çocuklarım için özel bir fırsat

Futbol dünyasında, sadece gollerle veya şampiyonluklarla özetlenemeyen, nesiller boyu hatırlanan isimler vardır. Hollanda'nın efsanesi Patrick Kluivert, Amsterdam'dan Barselona'ya, Avrupa sahalarından dünyanın dört bir yanındaki teknik direktörlük deneyimlerine kadar iz bırakmış isimlerden biridir.

Kluivert, Ajax'ta olağanüstü bir forvet olarak öne çıktı ve genç yaşta Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra, Barcelona'ya transfer oldu ve 2000'li yılların başında kulüp tarihinin en önemli golcülerinden biri haline geldi. Aynı zamanda Hollanda milli takımının önemli bir parçasıydı ve dünya şöhretine her zaman çok yakın olmasına rağmen ona ulaşamayan bir neslin simgelerinden biriydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Kluivert antrenörlüğü seçti Hollanda milli takımında vatandaşı Louis van Gaal ile, Kamerun milli takımında Seedorf ile çalışmaktan Endonezya milli takımını yönetmeye kadar çeşitli deneyimler yaşadı. Avrupa'daki görevleri de dahil olmak üzere, bu kariyeri futboluna olan sürekli tutkusunu ve deneyimlerini yeni nesillere aktarma arzusunu yansıtıyor.

Bu özel röportajda Kluivert, Koora'ya anılarının kapılarını açıyor ve güncel duruma dair görüşlerini paylaşıyor. Gelecekteki teknik direktörlük hedeflerinden ve Arap dünyasında çalışmaya yönelik tutumundan bahsediyor. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'na da değinerek, favori takımlara dair öngörülerini açıklıyor ve özellikle ülkesi Hollanda'nın durumuna özel bir değerlendirme yapıyor.

Sohbet, eski kulübü Barcelona hakkında açık görüşler, kıtasal podyumdan uzaklaşmasının nedenleri, Mohamed Salah ve Omar Marmoush gibi günümüzün yıldızlarına ilişkin değerlendirmeleri, heyecan verici futbol karşılaştırmaları ve geniş tartışmalara yol açan hassas konulara ilişkin görüşleriyle de dolu. Röportajın metni şöyle: