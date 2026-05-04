Patrick Kluivert [Exclusive interview] - حوار خاص مع باتريك كلويفرت

Kluivert, Koora'ya verdiği röportajda: Fas-Senegal finali "tuhaf" geçti... Marmoush, Barcelona için harika bir transfer... Peki neden Salah katılmıyor?

Hollanda Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselecek... Şampiyon olamamamız ise "büyük bir muamma"

Şampiyonluk yarışında en şanslı ülke Fransa... Harry Kane'in gol kralı olacağını tahmin ediyorum

Hamza Abdulkarim'in zamana ihtiyacı var... Salah ise daha fazla saygıyı hak ediyor

Messi, Ronaldo'dan daha iyi... La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu tahminlerim

Suudi Ligi, benim ve çocuklarım için özel bir fırsat

Futbol dünyasında, sadece gollerle veya şampiyonluklarla özetlenemeyen, nesiller boyu hatırlanan isimler vardır. Hollanda'nın efsanesi Patrick Kluivert, Amsterdam'dan Barselona'ya, Avrupa sahalarından dünyanın dört bir yanındaki teknik direktörlük deneyimlerine kadar iz bırakmış isimlerden biridir.

Kluivert, Ajax'ta olağanüstü bir forvet olarak öne çıktı ve genç yaşta Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra, Barcelona'ya transfer oldu ve 2000'li yılların başında kulüp tarihinin en önemli golcülerinden biri haline geldi. Aynı zamanda Hollanda milli takımının önemli bir parçasıydı ve dünya şöhretine her zaman çok yakın olmasına rağmen ona ulaşamayan bir neslin simgelerinden biriydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Kluivert antrenörlüğü seçti Hollanda milli takımında vatandaşı Louis van Gaal ile, Kamerun milli takımında Seedorf ile çalışmaktan Endonezya milli takımını yönetmeye kadar çeşitli deneyimler yaşadı. Avrupa'daki görevleri de dahil olmak üzere, bu kariyeri futboluna olan sürekli tutkusunu ve deneyimlerini yeni nesillere aktarma arzusunu yansıtıyor.

Bu özel röportajda Kluivert, Koora'ya anılarının kapılarını açıyor ve güncel duruma dair görüşlerini paylaşıyor. Gelecekteki teknik direktörlük hedeflerinden ve Arap dünyasında çalışmaya yönelik tutumundan bahsediyor. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'na da değinerek, favori takımlara dair öngörülerini açıklıyor ve özellikle ülkesi Hollanda'nın durumuna özel bir değerlendirme yapıyor.

Sohbet, eski kulübü Barcelona hakkında açık görüşler, kıtasal podyumdan uzaklaşmasının nedenleri, Mohamed Salah ve Omar Marmoush gibi günümüzün yıldızlarına ilişkin değerlendirmeleri, heyecan verici futbol karşılaştırmaları ve geniş tartışmalara yol açan hassas konulara ilişkin görüşleriyle de dolu. Röportajın metni şöyle:

  • Endonezya, Adana Spor ve Hollanda'da Louis van Gaal ile çalıştınız. Antrenörlük kariyerinizde bir sonraki adımınız ne olacak? Örneğin Suudi Arabistan Ligi'nde bir Arap milli takımı veya kulübünü çalıştırma konusunda ne düşünüyorsunuz?

    Geçmişteki antrenman deneyimleri harikaydı. Adana'nın oyuncu seçimi ve kadro oluşturma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Türkiye'deki deneyimim muhteşemdi; büyük takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık ve bu gerçekten eşsiz bir şey. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynayıp olumlu sonuçlar elde etmek, Adana Spor için çok iyi bir şey.

    Son Endonezya deneyimi benim açımdan harikaydı, Dünya Kupası'na kalamasak da Endonezya milli takımını çok daha uzun süre çalıştırmayı ve takıma çok güçlü bir strateji uygulamayı hedefliyordum. Ne yazık ki, o dönemde FIFA sıralamasında 58. ve 59. sırada olan Suudi Arabistan ve Irak'a karşı kaybettik, ancak her iki takıma karşı da çok iyi bir performans sergiledik.

    Suudi Ligi elbette her teknik direktör için önemli ve ilgi çekici bir fırsat. Bildiğiniz gibi birçok büyük oyuncu Suudi Ligi'nde oynamak için oraya gidiyor. Suudi Arabistan'da antrenörlük yapma fırsatı bulursam, teklifleri dinlemeye her zaman açığım.

    Çocuklarınızdan biri Suudi Arabistan Ligi'nden bir teklif alırsa, transferine izin verir misiniz?

    Shane henüz biraz genç; Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı, 18 yaşında, bu yüzden onun için biraz erken. Justin ve Ruben'e gelince, bu yakın gelecekte bir seçenek olabilir. Eğer Suudi Ligi'ne gitme fırsatı bulurlarsa, bu elbette harika bir fırsat olur, neden olmasın? Gördüğün gibi, birçok oyuncu Suudi Ligi'ne gidiyor.

  • Sence Hollanda milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nı kazanma adayları arasında hangi sırada yer alıyor?

    Bence Hollanda milli takımı şu anda çok güçlü; FIFA sıralamasına bakarsanız, dünyanın ilk altı takımı arasında yer alıyor. Ancak milli takımdaki oyuncuları ve oynadıkları kulüpleri göz önüne alırsak, işler yolunda giderse çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer alabileceğini düşünüyorum.

    Arjantin, Brezilya, İspanya ve Fransa gibi büyük takımların arasında Hollanda, Dünya Kupası'nda dikkat edilmesi gereken takımlardan biri. En azından çeyrek finale yükselebileceğini düşünüyorum.

  • Dünya Kupası'nı kazanma konusunda en büyük favori kim?

    Tek bir milli takım seçmek zor, ancak Arjantin, Fransa ve Brezilya arasında pek çok güçlü takım var... Yine de Fransa'nın şansı yüksek olduğunu düşünüyorum.

  • Sizce Dünya Kupası'nın gol kralı kim olacak?

    Belki de Harry Kane.

  • Hollanda milli takımı her zaman Dünya Kupası'nı kazanma adayları arasında yer alır, ancak bu unvanı hiç kazanamadı. Bunun nedeni nedir?

    Büyük turnuvalarda, geçmişte de gördüğümüz gibi, bazen penaltı atışlarında zorluklar yaşıyoruz, ancak son zamanlarda yaşanan sakatlıklar ne yazık ki üzücü olsa da, mevcut Hollanda milli takımının oldukça rekabetçi ve dengeli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum.

    Ancak daha önce Dünya Kupası'nı neden kazanamadığımızın gerçek nedenini bilmiyorum, çünkü milli takımımız her zaman bireysel olarak harika oyunculara sahip ve çok güçlüdür.

  • Bu bir talihsizlik mi?

    Evet, belki de şanssızlıktı. 1998'de yarı finalde Brezilya'yı yenmeye çok yakındık, ancak penaltı atışlarında elendik. 1998 Dünya Kupası'ndaki Hollanda milli takımı, gelmiş geçmiş en güçlü takımlardan biriydi.

  • Sen de benimle aynı fikirde misin, örneğin senin nesline kıyasla şu anki Hollanda milli takımında yıldız oyuncular eksik mi?

    Bizim neslimizle karşılaştırırsak, belki evet. Ama futbol çok değişti; Hollanda milli takımı şu anda büyük yıldızlara sahip. Benim neslimde ise Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Ronald de Boer ve diğerleri vardı. Bizim de birçok büyük oyuncumuz vardı, bu yüzden zaman farklı olduğu için karşılaştırma yapmak zor.

    Hollanda milli takımı genellikle yerli teknik direktörlere güveniyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun ve ne zaman milli takımı çalıştırabilirsin?

    Bu gayet normal, çünkü Hollanda'da çok iyi teknik direktörler var; bu yüzden her zaman Hollandalı bir teknik direktör seçiyoruz. Gelecekte milli takımı çalıştırma konusunda oldukça açık bir tutum sergiliyorum. Eğer bana bu fırsat verilirse, milli takıma hizmet etmek ve onu büyük başarılara taşımak benim için büyük bir onur olacaktır.

  • Kamerun milli takımının teknik kadrosunda yer almıştınız; sizce hangi Afrika milli takımı, 2026'da Fas'ın yarı finale yükselme başarısını tekrarlayabilir?

    Fas elbette bunu tekrar başarabilir. Bence Senegal, Fildişi Sahili ve Mısır'ın iyi takımları var. Ama tek bir takım seçmem gerekirse, Senegal derim.

  • Bu arada, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşananlara ne dersin?

    Bence finalde olanlar çok tuhaftı; net bir fikrim yok ama bana göre olanlar tuhaf bir durumdu; maçın bitiminden sonra şampiyonun değişmesi ve Fas'ın şampiyon olması.

  • Eski takımın Barcelona'dan bahsedelim. Lamine Yamal olmadan El Clásico'yu kazanabilir mi?

    Evet, Barcelona El Clásico'yu kazanacak.

  • Peki, İspanya Ligi'ni kazanacak mı?

    Evet, elbette, El Clásico'yu kazanmasa bile.

  • Aynı dönemde La Liga'yı birden fazla kez kazanmasına rağmen, Barcelona neden 11 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı?

    Avrupa'daki diğer takımların seviyesi de oldukça yüksek; Barcelona muhteşem bir futbol sergiliyor, ancak İngiliz takımları da gelişiyor, Bayern Münih de öyle. Ayrıca Paris Saint-Germain geçen sezon olağanüstü bir performans göstererek şampiyonluğa ulaştı; bu sezon ise Bayern Münih'in yanı sıra şampiyonluk adaylarından biri. İkisinin karşılaşmasından galip çıkan takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve benim görüşüme göre PSG üst üste ikinci kez şampiyon olacak.

    La Liga'da Barcelona, çok iyi tanıdığı takımlarla oynarken, Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarzlara ve farklı kalitede oyunculara karşı mücadele ediyor. Bu yüzden bu tamamen farklı bir turnuva.

  • Ancak Barcelona bu sezon, La Liga'da oynayan ve başka bir ligde değil olan Atlético Madrid'e elendi.

    İki takım birbirine çok yakın ve birbirlerini iyi tanıyor. Atlético Madrid Madrid'de 4-0 kazandı, Barcelona ise kendi sahasında 3-0 galip geldi. Bu tuhaf bir durum, ama futbol böyle bir şey; futbolun güzelliği de bu.

    Barcelona'nın forvet pozisyonunda sıkıntısı var mı?

    Gerçek bir kriz olduğunu sanmıyorum, özellikle de Robert Lewandowski ve Ferran Torres varken. Lewandowski'nin ayrılacağına dair haberler olsa da, ne olacağını kimse bilmiyor. Eğer ayrılırsa, takımın kesinlikle yeni bir forvete ihtiyacı olacak.

  • Oğlun Şain ya da Hamza Abdülkerim yakında A takımda forma giyebilir mi?

    Oğlum Shane bazen forvet olarak oynasa da, tam bir forvetten çok bir kanat oyuncusu; Hamza ise tam bir forvet ama uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var. Önümüzdeki sezonun hazırlık dönemi, mümkünse ikisine de A takımda forma şansı vermek açısından çok önemli olacak; önümüzdeki sezon A takımına kimlerin katılabileceğini kimse bilemez.

  • Mısırlı bir diğer yıldız Omar Marmoush'un Barcelona'ya transfer olacağı söyleniyor. Bu transfer gerçekleşirse ne dersin?

    Marmoush gerçekten harika bir oyuncu; hızlı, yetenekli ve golcü bir oyuncu. Onu gerçekten takdir ediyorum, çok ilgi çekici bir oyuncu ama Manchester City'nin onu kolayca elinden çıkaracağını sanmıyorum.

    İngiltere Premier Lig'inde Newcastle United forması giydin. Premier Lig'in efsanelerinden biri olan Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılması hakkında ne düşünüyorsun? Onu hangi kulüpte görmek istersin?

    Mohamed Salah, Liverpool'da bir efsane ve simge; takıma çok şey kattı ve hâlâ muhteşem bir performans sergiliyor. Bence şu anda gördüğünden daha fazla saygıyı hak ediyor; kulübe yaptıkları gerçekten olağanüstü. Eğer Barcelona'ya transfer olma şansı varsa, neden olmasın? O harika bir oyuncu ve Liverpool'un efsanesi; büyük bir kulüpte bunu başaran başka bir Mısırlı oyuncu yok.

  • Şu anki hangi oyuncu sana kendini hatırlatıyor?

    Bunu söylemek zor, çünkü her forvetin kendine özgü özellikleri vardır ve şu anda bana eskiden olduğum gibi benzeyen bir oyuncu olduğunu sanmıyorum.

  • Tarihin en iyi Hollandalı futbolcusu kimdir?

    Johan Cruyff.

  • Kim daha iyi: Messi mi, Ronaldo mu?

    İkisi de harika, ama tek bir oyuncu seçmem gerekirse, Messi derim.

  • Haaland mı, Mbappé mi, yoksa Kane mı?

    Mbappé.