Almanya'da Klopp dönemi, bu köklü iki rakibin karşılaşmasından beklendiği gibi büyük bir yoğunlukla başladı. Sahadaki tempo yüksek olsa da, ilk yarım saat net fırsatlardan çok taktik disiplinle şekillendi. Xavi Hernandez yönetimindeki ev sahibi ekip, Tijjani Reijnders'ın kullandığı kornerde Virgil van Dijk'ın yaptığı etkili kafa vuruşuyla erken bir gol bulduğunu düşündü. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi ve eski RB Leipzig forveti Brian Brobbey'nin atak başlangıcında Marc-Andre ter Stegen'i engellediğine hükmedildi.

Klopp'un taktik planları daha ilk düdük çalmadan bozuldu; Jamal Musiala, ısınma sırasında adalesinde bir sorun hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkmak zorunda kaldı. Almanya'nın sakatlık sorunları, mücadelenin henüz 30. dakikasında Arsenal forveti Kai Havertz'in oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da büyüdü. Arsenal formasıyla iyi bir dönem geçiren Havertz, Quinton Timber'ın sert müdahalesi sonrası sakatlandı.