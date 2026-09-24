AFP
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Klopp’un ilk maçı sekteye uğradı! Hollanda, tartışmalı Nmecha golünün ardından son dakikada eşitliği yakalayarak Almanya’nın yeni hocasını Uluslar Ligi’nde galibiyetten etti
Erken VAR tartışması ve sakatlık darbeleri Klopp'un ilk maçına damga vurdu
Almanya'da Klopp dönemi, bu köklü iki rakibin karşılaşmasından beklendiği gibi büyük bir yoğunlukla başladı. Sahadaki tempo yüksek olsa da, ilk yarım saat net fırsatlardan çok taktik disiplinle şekillendi. Xavi Hernandez yönetimindeki ev sahibi ekip, Tijjani Reijnders'ın kullandığı kornerde Virgil van Dijk'ın yaptığı etkili kafa vuruşuyla erken bir gol bulduğunu düşündü. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi ve eski RB Leipzig forveti Brian Brobbey'nin atak başlangıcında Marc-Andre ter Stegen'i engellediğine hükmedildi.
Klopp'un taktik planları daha ilk düdük çalmadan bozuldu; Jamal Musiala, ısınma sırasında adalesinde bir sorun hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkmak zorunda kaldı. Almanya'nın sakatlık sorunları, mücadelenin henüz 30. dakikasında Arsenal forveti Kai Havertz'in oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da büyüdü. Arsenal formasıyla iyi bir dönem geçiren Havertz, Quinton Timber'ın sert müdahalesi sonrası sakatlandı.
- Getty Images Sport
Nmecha, Hollanda'nın hayal kırıklığı yaşadığı maçta golünü attı
Kilit nihayet 32. dakikada, Hollandalı oyuncuları ve taraftarları öfkelendiren bir anla açıldı. Brobbey sakat şekilde yerde yatarken, Hollanda Almanya'nın topu oyun dışına atmasını bekledi. Ancak Joshua Kimmich boşluğu gördü ve ilk maçına çıkan Philipp Treu'ya sert bir çapraz pas gönderdi. SC Freiburg'un bek oyuncusunun Karim Adeyemi için çevirdiği top sonunda Felix Nmecha'nın önünde kaldı ve o da Klopp döneminin ilk golünü ağlara göndermekte hata yapmadı. Borussia Dortmund orta saha oyuncusunun golü, sakat forvet için oyunun durdurulması gerektiğini düşünen ev sahibi ekibin yoğun itirazlarına rağmen geçerli sayıldı.
Almanya, açılış golünden kısa süre sonra farkı ikiye çıkarma adına altın bir fırsat yakaladı. Nathaniel Brown, Adeyemi'ye pası hazırlarken büyük bir soğukkanlılık gösterdi, ancak kısa süre önce Dortmund'dan Nou Camp'a transfer olan Barcelona forveti, kale ağzı boşken bir şekilde çerçeveyi bulamadı. Hollanda devreyi güçlü kapattı; Cody Gakpo, Ter Stegen'in nadir konsantrasyon kayıplarından birini neredeyse değerlendirecekti, ancak Liverpool yıldızı bunu gole çeviremedi. Takımlar tünele giderken tansiyon yüksek kalmaya devam etti ve deplasman ekibi ince farkla, tartışmalı bir üstünlükle öndeydi.
Hollanda'nın ısrarı son anda karşılığını buldu
İkinci yarıda Hollanda topa sahip olma konusunda üstünlük kurarken, Almanya sürekli baskı altında savunmadan oyun kurmakta zorlandı. Joey Veerman ve Mexx Meerdink'in oyuna girmesi Hollanda hücumuna yeni bir enerji kattı. Bir diğer ilk kez forma giyen isim olan Meerdink özellikle çok hareketliydi ancak gol önünde cömert kaldı. Önce Denzel Dumfries'in mükemmel ortasının ardından yakın mesafeden çerçeveyi bulamadı, daha sonra da ani şutunda dirençli Ter Stegen'i geçemedi.
Klopp, yedek kulübesine başvurarak kontrolü yeniden ele geçirmeye çalıştı; Yannick Engelhardt'ya ilk kez forma verirken, tecrübeli Serge Gnabry de geri döndü. Ancak oyunun momentumu net şekilde ev sahibi ekibin yanında kaldı. Saatler uzatma dakikalarını gösterirken baskı sonunda sonuç verdi. Bayern Münih efsanesi Mark van Bommel'in oğlu Ruben van Bommel, Gakpo'yu bulan muhteşem bir asistle sihirli bir ana imza attı ve Gakpo da topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
- AFP
Yunanistan, ikinci tur yaklaşırken A2 Grubu'nda erken liderliği ele geçirdi
Almanya ve Hollanda, Yunanistan ile Sırbistan'ın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi A Grup 2'de mücadele ediyor. Grubun diğer maçında ise Yunanistan, Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek puan durumunda erkenden liderliği ele geçirdi.
27 Eylül'deki bir sonraki maçlara bakıldığında Almanya, grup lideri Yunanistan'ı ağırlayacak, Hollanda ise aynı gün Sırbistan deplasmanına gidecek.
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