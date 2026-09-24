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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Klopp’un Almanya ile ilk maçı nasıl geçti: Hollanda ile 1-1 beraberlik, iki sakatlık, tartışmaların gölgesinde bir gol ve çok sayıda belirsizlik

Almanya
Hollanda
J. Klopp
UEFA Nations League A

Jurgen Klopp’un Almanya ile resmi ilk maçı, Hollanda karşısında alınan galibiyetle sona erdi.

Sonuçta her zamanki gibi belirleyici olan sonuçtur. Ve Jürgen Klopp yönetimindeki yeni Almanya dönemi, tam da bir önceki dönemin bittiği gibi başladı; yani maç öncesinde basına yansıtılan gülümsemeyi korumaya yarayacak o galibiyet gelmedi.


Hollanda karşısında maç 1-1 bitti; Nmecha'nın çok eleştirilen golünün geldiği karşılaşmada Almanlar yine de uzun bölümlerde ciddi zorluk yaşadı ve Xavi liderliğindeki yeni Oranje'de Gakpo'nun son anlardaki golünden önce tam iki gol iptal edildi.


Son Dünya Kupaları'ndan kötü bir şekilde elenen ve o dönemde Julian Nagelsmann tarafından çalıştırılan takımla arasındaki büyük fark da henüz gerçekten görülmedi, şaşırtan birçok ilk 11 tercihi vardı ama özellikle savunmada eski sorunlar ortaya çıkmayı sürdürüyor.


  • SAKATLIKLAR

    Belirtmek gerekir ki Klopp, ilk tercihleri ve maçın ilk 30 dakikasında şanslı değildi. Daha ısınma sırasında Jamal Musiala’nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği haberi geldi ve yerini Amiri aldı. 30. dakikada ise golcü Kai Havertz, kas problemi nedeniyle oyuna devam edemedi ve bu durum teknik direktörü hemen Ebnoutalib’i sahaya sürmek zorunda bıraktı.

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  • Muhtemel ilk 11 tercihleri

    Kalede yeniden Marc-André ter Stegen görüldü; Ajax'ta kendini yeniden göstermeye çalışan file bekçisi, özellikle hava toplarındaki çıkışlarda henüz tam formuna ulaşmış görünmedi. Kadrodaki en dikkat çekici yenilikler ise Freiburg'un sağ beki Treu, Brentford'un hücum kanat oyuncusu Schade ve yine kulübeden oyuna giren Eintrachtlı Ebnoutalib ile Leeds'ten Stach oldu. Orta sahada Nmecha ve Kimmich güven verirken, Interli Yann Bisseck ise sadece yedek kulübesinde kaldı.

  • ELEŞTİRİLEN GOAL

    Almanya, dakikalar ilerledikçe 32. dakikada Nmecha'nın attığı gole yaslandı; bu gol, pozisyonun başında Xavi'nin Bryan Brobbey'yi kas sakatlığı nedeniyle kaybetmesi sonrası Hollandalıların tepkisi eşliğinde geldi (Brobbey, orta sahada yerde kalarak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle oyuna devam edemedi).

    Almanya, forvet oyuncusu yerdeyken ilk anda oyunu yavaşlatarak Hollanda'yı da durmaya ikna etti, ancak hakemin düdük çalmayacağını anlayınca Almanlar hızlandı, sağdan Adeyemi'nin ortasını getirdi ve ceza sahası içindeki karambolün ardından Nmecha'nın belirleyici vuruşuyla 1-0'ı buldu.

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  • Hollanda üstünlüğü

    Adeyemi’nin, harika bir dikine kontraatak sonrasında boş kaleye kaçırdığı sansasyonel gol fırsatının yanı sıra, aslında oyunu ve maçı domine eden taraf Hollanda oldu; maç sonunda şut sayısı Hollandalıların lehine 22’ye 10 olarak kapanırken, kullanılan kornerlerde de 12’ye 1 üstünlük kurdular ve hatta Oranje için beklenen gol değeri 3,11 xG olurken Almanlarınki 1,50’de kaldı.

    Van Dijk ve arkadaşlarının iki golü iptal edildi (biri maçın başında, Liverpoollu savunmacının kullandığı kornerde, diğeri ise ikinci yarıda Meerdink’in karambolde attığı golde) ve iyi yer tutan ter Stegen, Hollandalı hücumcuların isabetli vuruşlarında biri direğin de yardımıyla olmak üzere birkaç kurtarış yaptı.

  • Erken gol ve savunmadaki zorluklar

    Skor korunacak gibi görünüyordu ancak oyuna giren son derece hareketli Van Bommel, özellikle Almanya'nın sağ kanadını zor durumda bıraktı. Nitekim uzatmaların sonundaki ilk falsolu şutta uzanıp gole izin vermeyen isim ter Stegen oldu, ancak eski Barcelona kalecisi, Marc'ın oğlunun soldan yaptığı asistte Gakpo'nun tek başına gelişine vurduğu sağ ayağına yapacak hiçbir şey bulamadı.


    Özetle, her zaman çok statik kalan dörtlü savunma hattının ve Tah ile Schlotterbeck gibi yerinden çıkmayan iki stoperin savunma problemi sürüyor. Klopp'un, takımının hücumdaki tehlikesini artırmaya çalışmadan önce önündeki maçlarda en çok çalışması gereken yer de tam olarak burası.

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