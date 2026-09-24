Sonuçta her zamanki gibi belirleyici olan sonuçtur. Ve Jürgen Klopp yönetimindeki yeni Almanya dönemi, tam da bir önceki dönemin bittiği gibi başladı; yani maç öncesinde basına yansıtılan gülümsemeyi korumaya yarayacak o galibiyet gelmedi.





Hollanda karşısında maç 1-1 bitti; Nmecha'nın çok eleştirilen golünün geldiği karşılaşmada Almanlar yine de uzun bölümlerde ciddi zorluk yaşadı ve Xavi liderliğindeki yeni Oranje'de Gakpo'nun son anlardaki golünden önce tam iki gol iptal edildi.





Son Dünya Kupaları'ndan kötü bir şekilde elenen ve o dönemde Julian Nagelsmann tarafından çalıştırılan takımla arasındaki büyük fark da henüz gerçekten görülmedi, şaşırtan birçok ilk 11 tercihi vardı ama özellikle savunmada eski sorunlar ortaya çıkmayı sürdürüyor.



