Klopp, Salah'ın Liverpool sonrası geleceğini öngörüyor... ve şöyle diyor: "Onun gibi bir oyuncu görmedim"

"Mo" ne zaman oynamayı bırakacak... ve sürekli gelişimin sırları

Anfield Stadyumu'nda duygusal bir veda anında, Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Reds ile efsanesinin son bölümünü yazmaya hazırlanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında hayranlık dolu ve ateşli sözler sarf etti. 

Takımı Avrupa ve İngiltere'de zafere taşıyan Alman teknik direktör, Salah'ın olağanüstü yeteneklerine duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi ve onun 40 yaşına yaklaşana kadar uzun ve parlak bir kariyere sahip olacağını öngördü.

Salah, önümüzdeki Haziran ayında 34. yaş gününü kutlarken, Klopp, "Mısırlı Kral"ın dünyayı büyülemeye devam etmek için hala yeterli enerjiye sahip olduğunu ve yetenek, azim ve sürekli gelişimi bir araya getiren eşsiz kariyerinin futbol dünyasında bir daha tekrarlanmayabileceğini düşünüyor. 

Klopp, "Liverpool" sitesinin yayınladığı Peter Crouch ile yaptığı podcast röportajında, Salah'ın son maçlarını büyük bir merakla beklediğini vurguladı ve taraftarlara, ayrılmadan önce bu altın dönemin her anının tadını çıkarmaları çağrısında bulundu.

  • Salah, 40 yaşına yaklaşana kadar futbolcu olarak devam edecek mi?

    Klopp, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah'ın geleceğine dair öngörülerde bulunarak, "Firavun"un kırk yaşına yaklaşana kadar futbol oynamaya devam edeceğini belirtti.

    Bu açıklamalar, efsanevi eski Liverpool teknik direktörünün Anfield'daki olağanüstü kariyerine dair düşüncelerini paylaşırken geldi.

    Salah, geçen ay kulüpteki dokuzuncu sezonunun son sezonu olacağını açıklamıştı. Başarılarla dolu bir dönemin ardından takımdan ayrılacak olan Salah, 2019'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra, Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup ve iki kez EFL Cup şampiyonluklarını da kazandı.

    İkonik forvet, 255 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncuları listesinde Ian Rush ve Roger Hunt'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

    Anfield'da yedi sezon boyunca Salah'ı çalıştıran Klopp, önümüzdeki Haziran ayında 34. yaş gününü kutlamaya hazırlanan oyuncunun diğer kulüplere sunabileceği çok şey olduğunu düşünüyor.

  • Klopp, Salah'ın kişiliğini ve sürekli gelişimini nasıl değerlendiriyor?

    Klopp şöyle dedi: "Geçmişte, Ian Rush'ın ya da başka birinin gollerini sayarken başkaları da bunu söylemiş olabilir, ama Salah'ın kariyeri gibi bir şeyin bir daha yaşanacağını sanmıyorum."

    Ve ekledi: "Sahip olduğu her şeyi, karakterini, azmini ve güçlü isteğini bir araya getirdiğinizde, daha önce onun gibi birini görmedim. Antrenmanlarda onu izlerseniz, çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünürsünüz: sol ayağı, hızı... Ne harika bir şey. Roma'da hücumlarını sonuca bağlayamaktan memnun olmadığı için gol atmaya başladı, bu yüzden evinin bahçesine bir kale kurdu."

    Ve şöyle devam etti: "Eminim birçok kişi bahçesine kale kurup kendini geliştirmeye çalışmıştır, ama o bunu günde yedi saat yapıyordu. Her yaz tatilinden döndüğünde yeni bir beceri veya yeni bir fikirle gelirdi."

    "Geçen sezon şampiyon olduğumuzu hatırlayın, kaç gol attı, o golleri nasıl attı. Şut atmaya alıştığı anda içeriye doğru kesiyordu, sonra Cody Gakpo ya da başka bir oyuncu geliyordu, bu tür durumlarla karşılaşıyorduk ama o bunu mükemmel bir şekilde uyguladı."

    "Her zaman yeni bir şeyler getiriyordu, hiç durmadı ve durmayacak da. Şu anda 33 yaşında ve önünde %100 beş ya da altı yıl daha var" diye ekledi.

  • Teknik direktörün Salah gibi yıldızlarla nasıl iletişim kurduğu

    Liverpool'un eski teknik direktörü Salah'ın geleceği hakkında şu yorumda bulundu: "Nereye gideceğini bekleyip görelim. Tekrar söyleyeyim, Mo gibi çok üst düzey oyuncularla başa çıkmak her zaman kolay değildir; bu gayet normal bir durumdur." 

    "Bir teknik direktörün görevi, herkesin her gün gülümsemesini sağlamak değil, onları bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğini bulmaktır. Bazen bunu onları kızdırarak yaparsın" dedi.

    "Oh, kızgın mısın? Güzel, bunu orada göster, burada değil. Bu yüzden birçok küçük detay var: onlara sarılmak ya da kucaklamak gibi. O da her zaman buna harika tepki verirdi" diye devam etti.

  • Klopp, Salah'ın son maçını sabırsızlıkla bekliyor

    Klopp, Mohamed Salah'ın "Anfield"daki son günlerinde geleceği hakkında konuşurken şunları söyledi: "Gerçekten merak ediyorum ve son maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum. O da bu muhteşem dönemin sonuna yaklaştığını biliyor, o yüzden hadi tadını çıkaralım... Mohamed Salah'ın sadece gol attığında futboldan keyif aldığını biliyoruz."

