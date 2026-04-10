Anfield Stadyumu'nda duygusal bir veda anında, Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Reds ile efsanesinin son bölümünü yazmaya hazırlanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında hayranlık dolu ve ateşli sözler sarf etti.

Takımı Avrupa ve İngiltere'de zafere taşıyan Alman teknik direktör, Salah'ın olağanüstü yeteneklerine duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi ve onun 40 yaşına yaklaşana kadar uzun ve parlak bir kariyere sahip olacağını öngördü.

Salah, önümüzdeki Haziran ayında 34. yaş gününü kutlarken, Klopp, "Mısırlı Kral"ın dünyayı büyülemeye devam etmek için hala yeterli enerjiye sahip olduğunu ve yetenek, azim ve sürekli gelişimi bir araya getiren eşsiz kariyerinin futbol dünyasında bir daha tekrarlanmayabileceğini düşünüyor.

Klopp, "Liverpool" sitesinin yayınladığı Peter Crouch ile yaptığı podcast röportajında, Salah'ın son maçlarını büyük bir merakla beklediğini vurguladı ve taraftarlara, ayrılmadan önce bu altın dönemin her anının tadını çıkarmaları çağrısında bulundu.

