24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Jürgen Klopp DFB-Teamgetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Klopp fikrini değiştirdi: "City’nin unvanları geri alınırsa kutlama yapmam, onlar müthiş rakiplerdi"

J. Klopp
M.City
Liverpool
Premier Lig

Liverpool'un eski teknik direktörü, bir Liverpool taraftarına, "Eğer üstü açık otobüsle bir geçit töreni düzenlerseniz, ben de orada olurum" demişti.

Bir süre önce, Manchester City’den alınabilecek şampiyonlukların masa başında kendilerine verilmesi ihtimali karşısında Jurgen Klopp, bir Reds taraftarına şöyle yanıt vermişti: "Eğer üstü açık otobüsle bir geçit töreni düzenlerseniz ben de varım".


Şimdi ise Almanya Milli Takımı’nın mevcut teknik direktörü ve 2015 ile 2024 yılları arasında Liverpool’u çalıştıran Klopp, fikrini değiştirdi: "Bir süre önce, Manchester City’nin şampiyonlukları elinden alınırsa kutlama geçit törenine katılacağımı söylemiştim… - Cronache di Spogliatoio’nun çevirisinde okuduğumuz üzere -. Ama artık böyle düşünmüyorum. Kutlama yapma ihtiyacı hissetmiyorum, sadece görmek ve beklemek istiyorum".


  • “Kutlama yapmaya hazırlanmıyorum”

    1967 doğumlu Alman teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Guardiola'ya ve City'nin oynadığı futbola duyduğum saygı çok büyük. Müthiş rakiplerdi. Benim bu hikâyeyle hiçbir ilgim yok, bu yüzden kutlama yapmak için hiçbir şekilde hazırlanmıyorum ve bu konuda hiçbir şey hissetmiyorum. Zaten Liverpool'da başardıklarımızdan tamamen memnunum. Geri kalanı umurumda değil".


    Liverpool ile Klopp, İngiltere'de bir Premier Lig, bir FA Cup, bir Community Shield ve iki Lig Kupası kazandı. Uluslararası alanda ise bir Şampiyonlar Ligi, bir Süper Kupa ve bir Kulüpler Dünya Kupası elde etti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
M.City crest
M.City
MCI