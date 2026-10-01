Bir süre önce, Manchester City’den alınabilecek şampiyonlukların masa başında kendilerine verilmesi ihtimali karşısında Jurgen Klopp, bir Reds taraftarına şöyle yanıt vermişti: "Eğer üstü açık otobüsle bir geçit töreni düzenlerseniz ben de varım".





Şimdi ise Almanya Milli Takımı’nın mevcut teknik direktörü ve 2015 ile 2024 yılları arasında Liverpool’u çalıştıran Klopp, fikrini değiştirdi: "Bir süre önce, Manchester City’nin şampiyonlukları elinden alınırsa kutlama geçit törenine katılacağımı söylemiştim… - Cronache di Spogliatoio’nun çevirisinde okuduğumuz üzere -. Ama artık böyle düşünmüyorum. Kutlama yapma ihtiyacı hissetmiyorum, sadece görmek ve beklemek istiyorum".



