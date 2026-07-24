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Klopp Almanya dönemine güçlü mesajlarla başlıyor: Aileme dokunursanız ayrılırım, sürprizlere hazır olun

Almanya
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Almanya - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası
Almanya
Paraguay
ABD

Baskı sonrası hızlı geri kazanma projenin temeli, genç yetenekler de fırsatlarını bulacak

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğündeki dönemine açık ve iddialı mesajlarla başladı; "Die Mannschaft"ın başında olmanın teknik direktörlük kariyerinin zirvesini temsil ettiğini ve milli takımı yeniden kupa törenlerine taşımak için cesur kararlar almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann'ın yerine geçerek göreve gelmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında Klopp; teknik vizyonu, gelecek planları ve taraftarlar ile oyuncularla ilişkisi hakkında uzun uzun konuştu, başarının bir gecede gelmeyeceğini vurgularken net bir kimliğe ve güçlü bir karaktere sahip bir milli takım sunmayı vaat etti.

Klopp sözlerine şöyle başladı: "Bugün burada oturuyor olmak büyük bir onur. Son birkaç günde başıma gelenler, zihnimde oynayan bir filme benziyor ve düşünceler kafamda birbirine karışıyor. Bütün bunlar nereden başladı? Ben nereden geldim?"

Ve ekledi: "Milli takımı çalıştırma görevinin ne kadar büyük olduğunun önceden farkındaydım, ancak bundan sorumlu olduğunuzda onun büyüklüğünü ve sorumluluğunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Geçmişime baktığımda, bu aşamaya ulaşmayı hayal etmem benim için imkânsızdı."

Ve devam etti: "Benim için son derece özel bir gün ve bunun gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etmek isterim. Ancak ben boş bir sayfa değilim; ortaklarımla birlikte geldim ve bunu kendim için yapmıyorum."

Ve şöyle işaret etti: "Herkesin zaman zaman bir meydan okumaya ihtiyacı vardır. Benim için bu meydan okumanın burada gerçekleşmesi gerektiği açıktı. Gücüm, zayıf yönlerimi bilmemde yatıyor. Nispeten iyi yaptığım bazı şeyler var. Burada elimizdekinin en iyisini sunmak istiyorum. Hiçbir şeyi gözden kaçırmak ya da hiçbir şeyi unutmak istemiyorum."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Taraftarlara ve eleştirenlere bir mesaj

    Klopp taraftarlara ve medyaya doğrudan bir mesaj vererek eleştiriyi kabul ettiğini, ancak ailesine dokunulmasını reddettiğini vurguladı.

    Şunları söyledi: "Eğer Alman futbolunun geleceğini umursamayan biri varsa, elimden bir şey gelmez. Yapılması gereken bir işimiz var. Şurada burada bazı röportajlar yaptım, ama bunu özlediğimi söyleyemem. Bilginin boyutu ve yayılma hızı beni şaşırttı. İzlediğimiz yolda, işleri en hızlı şekilde değil, doğru şekilde yapmak önemli."

    Şöyle ekledi: "Beni istemediğiniz gün, bunu söyleyin, ben de giderim, hiçbir tazminat almadan. Yarın başarısız olduğumu söylerseniz giderim, ama tek bir kişinin görüşüne dayanarak değil, eğer bu genel kanı ise. Alman Futbol Federasyonu başarısız olduğumu söylerse giderim. Ama sınırı aşar ve ailemi rahat bırakmazsanız, o zaman da giderim."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir şey işe yaramazsa beni eleştirin, bu beni mutlu eder çünkü onu geliştirmek için çalışırım. Her şey işle ilgili. Milli takımdan sonra bir teknik direktörlük kariyerim yok ve ideal olarak bu görev kariyerimin zirvesini temsil ediyor."

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  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Yeni teknik ekip ve gelecek vizyonu

    Klopp, teknik ekibinin kadrosunu açıkladı ve mümkün olan en iyi ekibi seçtiğinin altını çizdi.

    Sven Bender'in ekibe katılmasıyla ilgili şunları söyledi: "Onu uzun zamandır tanıyorum ve durumun ideal olduğunu düşünüyorum. Daha önce Alman Futbol Federasyonu'nda görev almış, milli takımda da oyuncu olarak forma giymiş genç bir antrenör. Bu alanda uzman biri, bense değilim. Haklı sebeplerle, ayağımda futbol ayakkabılarıyla bu binaya girmeme hiçbir zaman izin verilmedi."

    Ayrıca yakın danışmanı Mark Kosicke'nin de Alman Futbol Federasyonu'na katıldığını duyurdu ve şöyle açıkladı: "Strateji, gelişim ve inovasyon konularında yardımcım olacak."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut durum hakkında söylenecek çok fazla şey yok, ancak her şeyi gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için doğru an bu. Gelişim genellikle daha fazla çalışmayı gerektirir, ama asıl önemli olan geleceğe odaklanmak."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Dünya Kupası sonrası milli takımın değerlendirmesi

    Klopp, milli takım oyuncularını değerlendirmeye şimdiden başladığını açıkladı ve şöyle konuştu: "57 oyuncu izledim. Dünya Kupası'nda birçok iyi oyuncumuz vardı, ancak beklenen seviyeyi ortaya koyamadılar. Durum hiç de kötü değil, ama kesinlikle iyileştirilmesi gerekiyor."

    Hedefinin ne olduğunu ise şöyle vurguladı: "Kendimi olduğumdan fazla göstermek istemem, ancak milli takımı yeniden kürsülere taşımak için Alman taraftarlarına karşı bir sorumluluk hissediyorum. Uluslararası ara öncesinde önümüzde daha birkaç hafta var ve bu, hazırlanmak için yeterli bir süre. Herkes hazır."

    Klopp, Alman futbol tarihiyle olan bağını da anlatarak şunları söyledi: "Helmut Schön'ün de Wiesbaden'de yaşadığını duydum, ben de bir süredir orada yaşıyorum. Franz Beckenbauer'i verdiği her şey için sevdim. Ayrıca Rudi de burada ve onun adını anmaya hakkım var. 13 sayısı şaşırtıcı derecede düşük görünüyor. Bana göre Alman futbolu köklü ve uzun bir tarihe sahip; bu tarihin bir parçası olmak son derece özel bir şey."

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  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Nagelsmann ile ilişki

    Klopp, selefi Julian Nagelsmann ile herhangi bir temasının olduğunu yalanladı ve şunları söyledi: "Aramızda hiçbir temas olmadı. Kendisine gecikmiş bir doğum günü kutlaması iletiyorum. Ona büyük saygı duyuyorum. O yorumu yaptığım gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi ve o an zamanlı bir bombanın patlamak üzere olduğunu biliyordum. Keşke bunu önleyebilseydim. Özür diledim ve özrüm kabul edildi; aramızda herhangi bir kin olduğunu düşünmüyorum. Kendisine her türlü başarıyı diliyorum ve bugünün onun için yeni bir sayfa anlamına geldiğine inanıyorum."

    Klopp, oyuncularla güçlü bir ilişki kurmanın ilk adımlarından biri olacağını vurguladı ve şöyle konuştu: "Sezonun yarın ilk maçla başlamayacak olmasından memnunum, aksi takdirde kendimi bitkin hissederdim. Oyuncularımızın bulunduğu her ülkede maçları takip edeceğim, elbette Almanya da buna dahil. Son dönemde konulara dair derin bir anlayış kazandım; oyuncularla iletişim son derece önemli ve onlarla erkenden iletişim kurmaya çalışacağım, bu benim ilk görevim olacak."

    Ve ekledi: "Her zaman az yapmaktansa daha fazlasını yapmaya meyilli oldum ve bunu oyuncuların menfaati için doğru şekilde yapmaya çalışacağım."

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    Net bir oyun felsefesi

    Klopp, Almanya Milli Takımı ile benimseyeceği teknik anlayışının ana hatlarını açıkladı. Şunları söyledi: "İstikrarlı bir kadro ve net bir futbol felsefesinin yanı sıra ters baskı da temel bir unsur olacak. Tüm bu belirsizliklere rağmen bireysel markaja güvenmeyeceğiz; Almanya'nın en iyi takımı bu şekilde oynasa da."

    Şunları ekledi: "Dünya Kupası'nı kazanan milli takımlar dörtlü savunma ile oynadılar, biz de bu şekilde oynayacağız ve kanatlara güveneceğiz; çünkü mevcut kuşaktaki oyun kurucular artık bu mevkilerde görev alıyor."

    Alman teknik adam, kapının herkese açık olacağını vurguladı. Şöyle konuştu: "Bazı oyuncular beklemedikleri fırsatlar elde edecek, çünkü cesur olmayı seviyorum. Her zaman böyleydim ve böyle olmaya devam edeceğim. Herkesin keyif alacağı bir futbol ortaya koyan oyuncularla çalışmak istiyorum. Başarı hemen gelmeyebilir, ama insanların evlerine dönerken şunu söylemesini istiyorum: Ne muhteşem bir performanstı."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Fransa güç ölçütü

    Klopp, gerçekçi olmanın gerekliliğinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Gerçekçi beklentiler koymalıyız. Soru şu: Şu anda Fransa'nın seviyesinde miyiz? Cevap evetse, bu doğru değil."

    Ayrıca Fransa Millî Takımı'nın olağanüstü bir oyuncu grubuna sahip olduğunu, ancak aynı zamanda onu yenmenin imkânsız olmadığını da vurguladı.

    Klopp, uluslararası maçların önemine değindi ve şöyle konuştu: "Büyük turnuvalar dışındaki uluslararası maçları takip etmeyeli uzun zaman oldu. Bu maçların yeniden ilgi görmesini diliyorum. Hepimiz biliyoruz ki başarılı futbol bütün bir ülkeyi değiştirebilir."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Görevime başladıktan yalnızca dört gün sonra ilk resmî maçımı oynadığımda, benden mucizeler beklemenizi bekleyemezsiniz. Ancak bir gelişme görmek istiyorum ve en önemlisi, oyuncuların millî takım forması giymenin son derece özel bir şey olduğunu bana göstermelerini istiyorum."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Herkesi memnun edemeyeceğim

    Klopp, basın toplantısında en dikkat çekici mesajlarından birini vererek şöyle konuştu: "Herkesi memnun edemem. Millî takımımızın çıkarı için her şeyi mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalışacağım."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Hepimiz dört yıl içinde dünya şampiyonu olacağımızı hayal edersek, bu harika bir duygu olur. Buna birlikte inanırsak, ertesi gün komşu rahatsız edici görünmez, hava o kadar da kötü olmaz ve Merz her şeyi mahvetmez."

    Joshua Kimmich hakkında ise Klopp şunları söyledi: "Fikirlerim var, ancak henüz kimseyle konuşmadım, bu yüzden şu anda herhangi bir mevki belirlemeyeceğim. En iyi performansı sergileyen, en fazla hırsa sahip olan ve millî takım formasını giyer giymez gelişen oyuncu, sahaya çıkacak olan kişidir."

    Sözlerine şunları ekledi: "Millî takımı temsil etme hakkına sahip olan herkes, elindeki her şeyi ortaya koymalı. Herkesi takip edeceğim ve bugünden itibaren kimse aday dışı değil. Bu yeni bir başlangıç."

    Bild gazetesi kendisine kenar çizgisinde eşofman mı yoksa resmî takım elbisesi mi giyeceğini sorduğunda, Klopp gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Bunu özlemedim. Kesinlikle kravat takmayacağım. Yaşlandım. Göreceğiz. Son yıllarda gardırobumu yenileme fırsatım oldu. Bu kıyafetin yeni role, önceki tarzından daha uygun olduğunu hissediyorum."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Dünya Kupası bana öğrenmek için en iyi fırsatı verdi

    Klopp, son Dünya Kupası'nı takip etmenin son derece faydalı bir deneyim olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Futbolun gücü, insanları bir araya getirebilmesinde yatıyor. Dünya Kupası, elde edebileceğim en iyi antrenman fırsatıydı. Statlardaki atmosfer olağanüstüydü ve insanların yaşadığı coşku inanılmazdı."

    Klopp, Almanya'nın gelecek vadeden bir oyuncu nesline sahip olmasını da övdü ve şöyle konuştu: "Oyuncuların isimlerini inceledim ve izlenimlerim son derece olumluydu. Elimizde muazzam bir yetenek havuzu var. 17 yaş altında Dünya Kupası ve Avrupa Kupası'nı kazandık ve bu oyuncuların artık yirmili yaşlarına gelmiş olması gerekiyor. Ehliyetlerini aldıktan sonra onlardan faydalanabiliriz."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Hayallerden önce gerçekçilik

    Klopp, sözlerini rekabet edebilecek bir milli takım kurmanın zaman gerektirdiğini vurgulayarak tamamladı. Şöyle konuştu: "Almanya'daki beklentiler çılgınca. Bir düşünün, Nagelsmann 'Sadece yarı finale ulaşmak istiyoruz' deseydi ne olurdu? Elbette en yüksek hedeflere ulaşmayı arzuluyoruz, ancak bunları gerçekleştirmek için zamana ihtiyacımız olduğunu kabul etmeliyiz."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Organizasyon yapısının gelişimine güçlü bir şekilde katkı sağlamak istiyorum. Jürgen Klopp'la anlaşan, tüm fikirleriyle birlikte Jürgen Klopp'u elde eder. Herkes bugün mutlu, ama bu hissin her gün süreceğinden emin değilim."

    Açıklamalarını şöyle noktaladı: "Her şeyi geliştirmek ve Alman Milli Takımı'nı olumlu bir görüntüyle sunmak istiyorum, ta ki sonunda tekrar zirveye dönene kadar. Bu meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. İlk maça hâlâ iki ayımız var ve bu maç Hollanda'da olacak, aman tanrım!"

    Uluslararası maç takvimi hakkında da konuşan Klopp, şunları söyledi: "UEFA Uluslar Ligi başladığında kendi kendime, hazırlık maçları bitti dedim. Gelişim ile sonuç almayı dengelememiz gerekiyor. Bazı fikirlerim var, on bir oyuncuyu sürekli yormayacağım ve doğru çözümü bulacağız."