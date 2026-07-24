Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğündeki dönemine açık ve iddialı mesajlarla başladı; "Die Mannschaft"ın başında olmanın teknik direktörlük kariyerinin zirvesini temsil ettiğini ve milli takımı yeniden kupa törenlerine taşımak için cesur kararlar almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann'ın yerine geçerek göreve gelmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında Klopp; teknik vizyonu, gelecek planları ve taraftarlar ile oyuncularla ilişkisi hakkında uzun uzun konuştu, başarının bir gecede gelmeyeceğini vurgularken net bir kimliğe ve güçlü bir karaktere sahip bir milli takım sunmayı vaat etti.

Klopp sözlerine şöyle başladı: "Bugün burada oturuyor olmak büyük bir onur. Son birkaç günde başıma gelenler, zihnimde oynayan bir filme benziyor ve düşünceler kafamda birbirine karışıyor. Bütün bunlar nereden başladı? Ben nereden geldim?"

Ve ekledi: "Milli takımı çalıştırma görevinin ne kadar büyük olduğunun önceden farkındaydım, ancak bundan sorumlu olduğunuzda onun büyüklüğünü ve sorumluluğunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Geçmişime baktığımda, bu aşamaya ulaşmayı hayal etmem benim için imkânsızdı."

Ve devam etti: "Benim için son derece özel bir gün ve bunun gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etmek isterim. Ancak ben boş bir sayfa değilim; ortaklarımla birlikte geldim ve bunu kendim için yapmıyorum."

Ve şöyle işaret etti: "Herkesin zaman zaman bir meydan okumaya ihtiyacı vardır. Benim için bu meydan okumanın burada gerçekleşmesi gerektiği açıktı. Gücüm, zayıf yönlerimi bilmemde yatıyor. Nispeten iyi yaptığım bazı şeyler var. Burada elimizdekinin en iyisini sunmak istiyorum. Hiçbir şeyi gözden kaçırmak ya da hiçbir şeyi unutmak istemiyorum."