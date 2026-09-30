Alman Futbol Federasyonu, sosyal medya üzerinden duruma açıklık getirerek Dortmund yıldızını kenarda bırakan sakatlığın spesifik niteliğini detaylandırdı. Instagram'da yayımlanan açıklamada DFB, "Nico, bugünkü son antrenman seansında sağ ayak bileğinin dış yan bağlarında sakatlık yaşadı ve bu nedenle Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak önümüzdeki iki milli maçı kaçıracak" ifadelerini kullandı.

DFB, bağlardaki hasarın spesifik türünü belirtmiş olsa da Schlotterbeck'in sahalara dönüşü için net bir zaman çizelgesi ya da yırtığın genel ciddiyet derecesine ilişkin henüz kesin bir bilgi vermedi. Kadro dengesi açısından kritik olarak federasyon, sakatlanan savunmacının yerine yapılacak hamle konusundaki niyetini de netleştirdi. Savunma hattındaki boşluğa rağmen, bu penceredeki kalan maçlar için Schlotterbeck'in yerini almak üzere kadroya başka bir oyuncunun çağrılmayacağı doğrulandı.