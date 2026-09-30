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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Klopp'a Almanya'da büyük darbe! Nico Schlotterbeck, antrenmanda ayak bileğinden sakatlanmasının ardından Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyecek

N. Schlotterbeck
Almanya
Sırbistan
Almanya - Sırbistan
UEFA Nations League A
Dortmund
Bundesliga

Nico Schlotterbeck'in mevcut milli ara döneminin geri kalanını kaçıracağı haberinin ardından Jurgen Klopp'un Almanya teknik direktörü olarak kariyerinin başlangıcı bir engelle daha karşılaştı. Borussia Dortmund savunmacısı, son antrenman seansında ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından kadrodan çekilmek zorunda kaldı.

  • Klopp için savunmada kritik darbe

    Klopp, milli takımın başındaki ilk galibiyetini arayışını sürdürürken can sıkıcı bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Borussia Dortmund stoperi Schlotterbeck'in, Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceği resmen açıklandı. DFB, çarşamba öğleden sonra haberi doğrularken, 26 yaşındaki oyuncunun Münih'teki maç öncesi son hazırlıklar sırasında sağ ayak bileğinin dış yan bağlarında sakatlık yaşadığını duyurdu.

    Sakatlık, hafif geçmesi planlanan bir ısınma seansı sırasında meydana geldi ve savunma oyuncusunun yüzü acıyla buruşurken belirgin şekilde sıkıntı yaşadığı görüldü. Sağlık ekibinin sahada yaptığı ilk incelemenin hemen ardından Schlotterbeck MR taramasından geçti ve bu tetkik daha sonra teşhisi doğruladı.

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    Schlotterbeck hakkında DFB'den resmî açıklama

    Alman Futbol Federasyonu, sosyal medya üzerinden duruma açıklık getirerek Dortmund yıldızını kenarda bırakan sakatlığın spesifik niteliğini detaylandırdı. Instagram'da yayımlanan açıklamada DFB, "Nico, bugünkü son antrenman seansında sağ ayak bileğinin dış yan bağlarında sakatlık yaşadı ve bu nedenle Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak önümüzdeki iki milli maçı kaçıracak" ifadelerini kullandı.

    DFB, bağlardaki hasarın spesifik türünü belirtmiş olsa da Schlotterbeck'in sahalara dönüşü için net bir zaman çizelgesi ya da yırtığın genel ciddiyet derecesine ilişkin henüz kesin bir bilgi vermedi. Kadro dengesi açısından kritik olarak federasyon, sakatlanan savunmacının yerine yapılacak hamle konusundaki niyetini de netleştirdi. Savunma hattındaki boşluğa rağmen, bu penceredeki kalan maçlar için Schlotterbeck'in yerini almak üzere kadroya başka bir oyuncunun çağrılmayacağı doğrulandı.

  • BVB yıldızı için tekrarlayan bir kâbus

    Bu son sakatlık darbesi, geçmişte ayak bileği sorunları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Schlotterbeck için özellikle acımasız oldu. Fildişi Sahili'ne karşı oynanan Dünya Kupası grup maçında sol ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayan ve bu nedenle birkaç ay forma giyemeyen BVB savunmacısı, şimdi bir kez daha talihsizlik yaşadı; bu kez sağ ayak bileğini sakatladı.

    Schlotterbeck, Almanya'nın Uluslar Ligi'ndeki açılış maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada forma giydi, ancak ardından Yunanistan'a 1-0 kaybedilen maçın kadrosuna alınmadı.

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  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Almanya'nın Uluslar Ligi'ndeki durumu ve yaklaşan maçları

    Almanya, perşembe günü Münih'te Sırbistan'a karşı oynanacak maçın ardından mevcut milli arayı 4 Ekim'de Yunanistan deplasmanında noktalayacak. Almanya, şu anda A Ligi 2. Grup'ta yalnızca 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor; 6 puanlı grup lideri Yunanistan ile 4 puanlı ikinci sıradaki Hollanda'nın gerisinde bulunuyor.

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