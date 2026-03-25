"Klinik ve acımasız" - Arsenal, "çekişmeli" Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Chelsea'yi mağlup ettikten sonra Renee Slegers'ten büyük övgü aldı

Maçın bitiminden sonra BBC Sport'a konuşan Slegers şunları söyledi: "Bugünkü maç çok çekişmeli geçti. Her iki takımın da iyi anları oldu. Biz fırsatlarımızı soğukkanlı ve acımasızca değerlendirdik. Maçta farklı momentum değişimleri yaşandı; onlar maça çok iyi başladı ama biz oyunda kalmayı başardık. Bazen çok sert geçti, bire bir mücadeleler yaşandı; orta sahada zaman ve alan çok kısıtlıydı. Bazen zorlu anlar oldu."

Bu gece, son dakikalarda attığı golle Arsenal'e Stamford Bridge'e götürecekleri çok önemli iki gol avantajı sağlayan Russo için özellikle özeldi. Russo'nun bu golü tarihi bir öneme sahipti, çünkü bu gol onun bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı sekizinci gol oldu ve turnuvanın tek bir sezonunda bir İngiliz oyuncu tarafından atılan en fazla gol rekorunu kırdı.

Kişisel başarısına rağmen forvet, rehavete kapılmayı reddetti ve şunları söyledi: "İki golle her şeyin bir anda değişebileceğini çok iyi biliyoruz. Henüz iş bitmedi. Çok iyi hazırlanmalı ve bu maçtan sonra neleri iyileştirebileceğimize bakmalıyız. Rakip çok iyi başladı, bunu telafi etmemiz gerekecek."