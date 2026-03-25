Getty Images Sport
Çeviri:
"Klinik ve acımasız" - Arsenal, "çekişmeli" Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Chelsea'yi mağlup ettikten sonra Renee Slegers'ten büyük övgü aldı
Son şampiyonlar durdurulamaz olduğunu kanıtladı
Hollandalı teknik direktör, oyuncularının maçın başlarında yaşanan zorlu anları atlatıp Avrupa kupası mücadelesinde rahat bir üstünlük sağladıktan sonra onlara övgüler yağdırdı. Chelsea, maçın ilk dakikalarında iki kez direkleri sarssa da, Stina Blackstenius, Chloe Kelly ve Alessia Russo’nun golleri sayesinde son şampiyon takımın maçı kontrol altına almasını sağladı ve maç 3-1’lik skorla sona erdi.
- AFP
Slegers, Arsenal'in golcü kimliğini övüyor
Maçın bitiminden sonra BBC Sport'a konuşan Slegers şunları söyledi: "Bugünkü maç çok çekişmeli geçti. Her iki takımın da iyi anları oldu. Biz fırsatlarımızı soğukkanlı ve acımasızca değerlendirdik. Maçta farklı momentum değişimleri yaşandı; onlar maça çok iyi başladı ama biz oyunda kalmayı başardık. Bazen çok sert geçti, bire bir mücadeleler yaşandı; orta sahada zaman ve alan çok kısıtlıydı. Bazen zorlu anlar oldu."
Bu gece, son dakikalarda attığı golle Arsenal'e Stamford Bridge'e götürecekleri çok önemli iki gol avantajı sağlayan Russo için özellikle özeldi. Russo'nun bu golü tarihi bir öneme sahipti, çünkü bu gol onun bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı sekizinci gol oldu ve turnuvanın tek bir sezonunda bir İngiliz oyuncu tarafından atılan en fazla gol rekorunu kırdı.
Kişisel başarısına rağmen forvet, rehavete kapılmayı reddetti ve şunları söyledi: "İki golle her şeyin bir anda değişebileceğini çok iyi biliyoruz. Henüz iş bitmedi. Çok iyi hazırlanmalı ve bu maçtan sonra neleri iyileştirebileceğimize bakmalıyız. Rakip çok iyi başladı, bunu telafi etmemiz gerekecek."
Bompastor hakemlere öfkeleniyor
Arsenal kutlama yaparken, Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, hakemlerin performansında kalite eksikliği olduğunu düşünerek hayal kırıklığına uğradı. The Blues’un Veerle Buurman’ın attığı gol geçersiz sayıldı; Chelsea teknik direktörü, hakemin erken düdük çalmasının VAR’ın karar sürecine doğru bir şekilde müdahale etmesini engellediğini öne sürdü.
O şöyle dedi: "Yeterince iyi değildi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynarken en iyi hakemlere ihtiyacınız vardır. Özellikle de VAR varken. İptal edilen gollerimizin aslında geçerli goller olması bence çılgınca. Hakem, VAR kararı kontrol etmeden önce düdük çaldı. VAR'ın orada olduğunu biliyorsanız, golü kabul edin ve bir hata olduğu için gol geçerli değilse, o zaman golü iptal edin. Bu yüzden bence yeterince iyi değildi."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Arsenal’in şöhretinin keyfini sürmek için fazla vakti yok, zira ufukta çok önemli bir lig maçı beliriyor. Gunners, bu Cumartesi günü WSL şampiyonluğu hedefleri açısından büyük önem taşıyan bir maçta Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Tüm turnuvalarda 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Arsenal, şu anda ülkedeki en formda takım. Ancak, Chelsea'ye karşı işin henüz yarısı bittiğini biliyorlar. Önümüzdeki Çarşamba günü Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçında Bompastor'un takımından şiddetli bir tepki bekliyorlar.