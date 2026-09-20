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'Klasiko'nun ne olduğunu bilmiyordu!' - Lamine Yamal, Barcelona'daki kiralık döneminde Manchester United yıldızı Marcus Rashford'a verdiği acımasız gerçeklik kontrolünü açıkladı
Sert bir El Clasico dersi
Rashford, geçen sezon Katalonya'da verimli bir dönem geçirdi; Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmasında 49 maçta attığı 14 golle önemli pay sahibi oldu. Ancak kulübün en büyük rekabetiyle tanışması sorunsuz geçmedi.
İngiltere milli futbolcusu, kiralık döneminin başlarında Bernabeu'da Real Madrid'e 2-1 kaybedilen maçta forma giydi. İlk performansı beklentilerin oldukça altında kaldı ve takım arkadaşları, bu karşılaşmanın kendine özgü baskılarına yeterince alışık olmadığını hemen fark etti.
Buna rağmen zor geçen bu ilk sınavın ardından Manchester United altyapısından yetişen oyuncu kısa sürede uyum sağladı. İki İspanyol devi Camp Nou'da yeniden karşı karşıya geldiğinde hücum oyuncusu, Barca'nın üst üste gelen şampiyonluğunu perçinlemeye yardımcı olan müthiş bir frikik gole imza attı ve genel çalışma temposundaki çarpıcı değişimi ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Yamal'dan Rashford hakkında acımasız değerlendirme
Yamal, eski takım arkadaşının başlangıçta yaşadığı zorluklar hakkında konuştu ve derbiye aşina olmayanlar için ne kadar dik bir öğrenme eğrisi gerektiğini vurguladı. Genç oyuncu, altyapıdan çıkanların çok küçük yaşlardan itibaren tamamen farklı bir zihniyetle yetiştirildiğini belirtti.
"Bernabeu'da 2-1 kaybettiğimiz Rashford'un ilk El Clasico'sunda onu izledim ve 'o hâlâ Clasico'nun ne olduğunu bilmiyor' diye düşündüm," dedi Yamal, Movistar'a.
"Sonra rövanşta, bir serbest vuruş golü atıp tamamen farklı bir tempoyla oynayarak Clasico'nun ne anlama geldiğini anladı. La Masia'dan geldiğinizde, ilk Clasico'nuzdan itibaren her şeyin neyle ilgili olduğunu bilirsiniz ve o maçın bir savaş olduğunu da bilirsiniz."
Taktik değişiklikler ve Anthony Gordon transferi
Rashford'un başarılı uyumu ve iki kupalı sezona yaptığı katkılara rağmen Barcelona, transferini kalıcı hale getirmek için elindeki 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Bunun yerine sportif direktör Deco, Newcastle kanat oyuncusu Anthony Gordon için 70 milyon avroluk (59 milyon sterlin) iddialı bir hamleyi yönetti. Katalan devi, Hansi Flick'in yüksek pres sistemini güçlendirmek için belirli bir profile ihtiyaç duyarken 25 yaşındaki oyuncuya öncelik verdi ve Raphinha'nın yokluğunda kadronun enerjisinin eksik kaldığını düşündü.
"Rashford'a son derece minnettarız," diye konuştu Deco. "Geçen sezon çok katkı verdi ama oyun fikrimiz Anthony ile çok daha fazla örtüşüyor. Onun tarzı, teknik direktörün aradığı yapıya uyuyor. Daha fazla yoğunluğa ihtiyacımız vardı."
- Getty Images Sport
Rashford için Carrick yönetiminde sırada ne var
İspanya'dan ayrılmasının ardından Rashford, kendisini yeniden Old Trafford'da Michael Carrick yönetiminde buldu. Hücum oyuncusu, çocukluk kulübüne döndükten sonra çıktığı ilk beş maçta gol atmayı başaramadığı için çaresizce form arıyor.
United, şu anda Carrick'in başındaki ilk tam sezona oldukça kötü bir başlangıç yapmış durumda. Premier League'de yalnızca tek galibiyet alabilen ve Carabao Cup'a Brighton karşısında erken veda eden takımın sezonunu kurtarmaya yardımcı olmak için Rashford'un agresif Clasico yoğunluğunu yeniden bulması gerekecek.
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