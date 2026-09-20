Yamal, eski takım arkadaşının başlangıçta yaşadığı zorluklar hakkında konuştu ve derbiye aşina olmayanlar için ne kadar dik bir öğrenme eğrisi gerektiğini vurguladı. Genç oyuncu, altyapıdan çıkanların çok küçük yaşlardan itibaren tamamen farklı bir zihniyetle yetiştirildiğini belirtti.

"Bernabeu'da 2-1 kaybettiğimiz Rashford'un ilk El Clasico'sunda onu izledim ve 'o hâlâ Clasico'nun ne olduğunu bilmiyor' diye düşündüm," dedi Yamal, Movistar'a.

"Sonra rövanşta, bir serbest vuruş golü atıp tamamen farklı bir tempoyla oynayarak Clasico'nun ne anlama geldiğini anladı. La Masia'dan geldiğinizde, ilk Clasico'nuzdan itibaren her şeyin neyle ilgili olduğunu bilirsiniz ve o maçın bir savaş olduğunu da bilirsiniz."



