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'Klasik menajer oyunu' - Eski Premier League rekor sahibi, şaşırtıcı transfer söylentilerine tepki verirken Vinicius Junior'ın Arsenal'e transferinin neden hiçbir zaman mümkün olmadığını anlattı
Vini Jr, yeni Real sözleşmesine imza atmadan önce Arsenal'le anıldı
Vinicius, Santiago Bernabeu'daki önceki sözleşmesinin son 12 ayına girerken, 26 yaşındaki 'Galactico'nun kariyerinde olası bir değişiklik yaşanacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Temsilcilerinin, Avrupa genelinden ve Suudi Arabistan'dan ilgiyi yokladığı söyleniyordu.
Kazançlı şartlar, Cristiano Ronaldo'nun kariyerini sürdürmeye devam ettiği Orta Doğu'da bulunabiliyor. İngiltere'deki yüksek harcama yapan takımlar da en üst seviyede kendini kanıtlamış oyuncular için her zaman piyasada oluyor.
Vini Jr, çok da uzak olmayan bir geçmişte Ballon d'Or adaylarından biriydi ve Madrid'de istikrarın simgesi olmaya devam ediyor. Bu yaz Leandro Trossard ile yollarını ayıran ve Gabriel Martinelli'nin satışına onay vermeye hazırlanan Arsenal için önemli bir rol üstlenebilirdi.
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Vinicius transferi neden Arsenal için hiçbir zaman gündemde olmadı
Christos Tzolis, daha önce Norwich'te de forma giydikten sonra kuzey Londra'ya transferinin ardından hızla uyum sağladı, ancak Vinicius, Mikel Arteta'nın Arsenal'deki sol kanadı için sansasyonel bir takviye olurdu.
Real Madrid ile 2032'ye kadar yeni sözleşme imzalayan oyuncu hakkında, BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan Barry, GOAL'e temeli olmayan bu spekülasyonlarla ilgili şunları söyledi: “Vinicius Junior'ın Premier League ile anıldığını görmek beni heyecanlandırdı. Onu burada görmek harika olurdu.
“Uzaktan bakınca, eğer görüşme halindelerse bu tam klasik bir menajer taktiği gibi görünüyordu. Bir başka dev kulübü işin içine katmak, doğal olarak ilgiyi artırır ve imza atılmadan önce talepleri karşılayacak şekilde o sözleşmeyi biraz daha cazip hale getirmeye yardımcı olurdu. Bana göre bu tam klasik bir menajer hamlesiydi.
“Aynı zamanda, şu anda dünyanın yıldızlarından biri olduğu için onu Premier League'de görmek harika olurdu.”
Alvarez, Emirates Stadyumu'nda İngiltere'ye dönebilir mi?
Sonunda Vinicius transferini gerçekleştirememiş olsalar da, Arsenal'ın La Liga'ya bir başka baskın daha yapabileceği konuşuluyor. Manchester City'deki döneminden Premier League deneyimi de bulunan Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli milli oyuncu Julian Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılmanın bir yolunu arıyor.
Geçen sezon Premier League tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu unvanını James Milner'a kaptıran Barry, Alvarez'in İngiltere'nin en üst ligine dönüş ihtimali hakkında şunları ekledi: “Julian Alvarez'in Atletico'dan ayrılmak istemesine şaşırdım ama neden onu takımda tutmak isteyeceklerini anlıyorum. Harika bir oyuncu, çalışma temposu inanılmaz.
“Birlikte oynamak açısından kesinlikle harika bir takım arkadaşı olurdu. Arsenal'le anılmasına şaşırdım. Bence bu, onların zaten sahip olduklarına oldukça benziyor.
“Ona ihtiyaç duyarlar mı emin değilim ama diğer Premier League kulüplerinden kesinlikle ilgi olurdu. Ama evet, bence [Diego] Simeone onu takımda tutma konusunda bu kadar kararlıysa, en az bir yıl daha kalacaktır.”
- Getty/GOAL
Transfer için son gün: Yaz dönemi 1 Eylül'e kadar açık
Santrfor seçenekleri bakımından sıkıntı yaşayan Barcelona da Alvarez için nabız yokladı. Ancak İspanya'nın son şampiyonu, son dönemde transfer bütçesi bulmakta zorlandı ve bu durum Arsenal'ın araya girmesi için kapıyı açık bırakabilir.
2026-27 sezonunun başında Coventry karşısında aldığı rahat galibiyetle üst ligdeki şampiyonluk unvanını koruma yolundaki ilk maçına çıkan Arsenal, transfer döneminin son gününde yapacağı hamleler için 1 Eylül'e kadar süreye sahip. Vini Jr kadroya katılmayacak, ancak Alvarez'in geleceğine dair söylentiler yaz transfer döneminin son gününe kadar sürmeye aday görünüyor.
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