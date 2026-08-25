Christos Tzolis, daha önce Norwich'te de forma giydikten sonra kuzey Londra'ya transferinin ardından hızla uyum sağladı, ancak Vinicius, Mikel Arteta'nın Arsenal'deki sol kanadı için sansasyonel bir takviye olurdu.

Real Madrid ile 2032'ye kadar yeni sözleşme imzalayan oyuncu hakkında, BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan Barry, GOAL'e temeli olmayan bu spekülasyonlarla ilgili şunları söyledi: “Vinicius Junior'ın Premier League ile anıldığını görmek beni heyecanlandırdı. Onu burada görmek harika olurdu.

“Uzaktan bakınca, eğer görüşme halindelerse bu tam klasik bir menajer taktiği gibi görünüyordu. Bir başka dev kulübü işin içine katmak, doğal olarak ilgiyi artırır ve imza atılmadan önce talepleri karşılayacak şekilde o sözleşmeyi biraz daha cazip hale getirmeye yardımcı olurdu. Bana göre bu tam klasik bir menajer hamlesiydi.

“Aynı zamanda, şu anda dünyanın yıldızlarından biri olduğu için onu Premier League'de görmek harika olurdu.”