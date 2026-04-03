Kızgın Wrexham teknik direktörü Phil Parkinson, Red Dragons'ın Premier Lig hayaline yeni bir darbe vurulmasının ardından hakemlere video gönderecek
Parkinson, ağır ceza kararını sert bir şekilde eleştirdi
Wrexham'ın Premier Lig'e yükselme mücadelesi, West Brom ile oynadıkları berabere biten maçta tartışmalı bir engelle karşılaştı; bu durum, Parkinson'ın Championship hakemleri sorumlusundan açıklama isteyeceğini duyurmasına neden oldu.
Manchester City'den kiralık olarak gelen Issa Kabore'nin ceza sahası içinde Jayson Molumby'ye faul yaptığına karar verilmesi ve Josh Maja'nın Baggies'i 2-0 öne geçirmesine izin verilmesi, Red Dragons'ı hayal kırıklığına uğrattı.
Parkinson sesini yükseltiyor
"Bunun için penaltı verirseniz, her maçta üç ya da dört penaltı vermiş olursunuz," dedi Parkinson. "Elbette temas var, ama bu sadece penaltı alanında her zaman gördüğünüz türden bir şey. Çok, çok sert bir karar."
Forvet Smith'in yeterli desteği yok
Penaltı, forvet Sam Smith'e yönelik fiziksel müdahale konusunda endişesini dile getiren Parkinson için tek tartışma konusu değildi.
"Beni çok sinirlendiren bir diğer konu da Sam Smith'e yapılan muamele," diye açıkladı Parkinson. "Watford deplasmanında, kaç kez yere indirildi, engellendi ve vücutla itildi. Tüm bu olayları hakem başkanına ilettim ve o da neredeyse her birinde benimle aynı fikirdeydi. Ardından Sheffield United deplasmanına gittik ve Japhet Tanganga onu yere düşürdü; bu doğrudan kırmızı kartlık bir fauldu ama serbest vuruş Smudge'a karşı verildi. Bugün ise onu tamamen boş pozisyona sokan bir duvar pası vardı ve Nat Phillips onu hafifçe çekti. Sadece hafif bir temasdı ama bu kırmızı kartlık bir faul ve bence Smudge'a daha fazla koruma sağlanması gerekiyor."
Hakemlerle diyalog devam ediyor
Bu tekrarlayan sorunlara bir çözüm bulmak amacıyla Parkinson, Championship hakemleri sorumlusu Kevin Friend ile irtibata geçeceğini doğruladı. Wrexham teknik direktörü, hakemlik standartlarının yükselme mücadelesinin önemine uygun olmasını sağlamak için son dönemdeki olayların yer aldığı bir video derlemesi hazırlamayı planlıyor.
Parkinson planladığı yaklaşımı şöyle açıkladı: "Tüm bu olayları bir araya getirip önümüzdeki iki gün içinde hakemlerden bana bazı cevaplar vermelerini isteyeceğim, çünkü aleyhine bazı kötü kararlar verildi. Hakemlerin başkanı Kevin Friend ile her zaman iletişim halindeyim, çünkü o harika bir adam ve dinliyor. Ancak hakem bu akşam bu olayları incelediğinde, benim haklı olduğumu ve kendisinin haksız olduğunu anlayacaktır."