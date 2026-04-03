Penaltı, forvet Sam Smith'e yönelik fiziksel müdahale konusunda endişesini dile getiren Parkinson için tek tartışma konusu değildi.

"Beni çok sinirlendiren bir diğer konu da Sam Smith'e yapılan muamele," diye açıkladı Parkinson. "Watford deplasmanında, kaç kez yere indirildi, engellendi ve vücutla itildi. Tüm bu olayları hakem başkanına ilettim ve o da neredeyse her birinde benimle aynı fikirdeydi. Ardından Sheffield United deplasmanına gittik ve Japhet Tanganga onu yere düşürdü; bu doğrudan kırmızı kartlık bir fauldu ama serbest vuruş Smudge'a karşı verildi. Bugün ise onu tamamen boş pozisyona sokan bir duvar pası vardı ve Nat Phillips onu hafifçe çekti. Sadece hafif bir temasdı ama bu kırmızı kartlık bir faul ve bence Smudge'a daha fazla koruma sağlanması gerekiyor."