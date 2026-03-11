'Kıyamet senaryosu' - Micky van de Ven, Tottenham'ın Atletico Madrid'e karşı 'korkunç' Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından 'tamamen bitti' itirafında bulundu

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ziggo Sport'a konuşan Hollanda milli takım oyuncusu, kulübün durumu hakkında çekinmeden konuştu. Tottenham'ın Atletico'ya yenilme şekliyle ilgili olarak Van de Ven, "Dürüst olmak gerekirse, korkunçtu: kıyamet senaryosu gibiydi. İlk yirmi dakikada ters gidebilecek her şey ters gitti. Ben dahil herkes kaydı. Bu tür anlarda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burada durup sahayı suçlayamam" dedi.

Van de Ven, Tottenham'ın kötü formu nedeniyle sürekli eleştirilmesinin kendisini kamuoyundan uzaklaştırdığını da açıkladı. Defans oyuncusu, bu yoğun durumla başa çıkmakta zorlandığını itiraf etti. "Zihinsel olarak nasıl hissediyorum? Zor, bunu söyleyebilirim. Gerçekten zor. Devam etmek zorundayım; hayat böyle," dedi. "Artık telefonumu kullanmıyorum; tamamen bıraktım. Sadece ailem ve diğer şeyler için kullanıyorum."