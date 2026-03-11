Getty
'Kıyamet senaryosu' - Micky van de Ven, Tottenham'ın Atletico Madrid'e karşı 'korkunç' Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından 'tamamen bitti' itirafında bulundu
Tottenham'ın kötü gidişatı devam ediyor
Madrid'deki ağır yenilgi, yedi maçtır galibiyet alamayan Spurs için son darbe oldu. Bu maçların altısı Premier Lig'deydi ve bu seri, takımın küme düşme mücadelesine girmesine neden oldu. Geçici teknik direktör Igor Tudor, görevde olduğu dört maçı da kaybettikten sonra yoğun bir incelemeye maruz kaldı. Salı gecesi Madrid'de alınan ağır yenilgi, kulüp için yeni bir dönüm noktası oldu ve Van de Ven, sürekli başarısızlıkların zihinsel sağlığını ve saha dışındaki hayatını etkilemeye başladığını itiraf etti.
Zihinsel yorgunluk ve sosyal medya karartması
Maçın bitiş düdüğünün ardından Ziggo Sport'a konuşan Hollanda milli takım oyuncusu, kulübün durumu hakkında çekinmeden konuştu. Tottenham'ın Atletico'ya yenilme şekliyle ilgili olarak Van de Ven, "Dürüst olmak gerekirse, korkunçtu: kıyamet senaryosu gibiydi. İlk yirmi dakikada ters gidebilecek her şey ters gitti. Ben dahil herkes kaydı. Bu tür anlarda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burada durup sahayı suçlayamam" dedi.
Van de Ven, Tottenham'ın kötü formu nedeniyle sürekli eleştirilmesinin kendisini kamuoyundan uzaklaştırdığını da açıkladı. Defans oyuncusu, bu yoğun durumla başa çıkmakta zorlandığını itiraf etti. "Zihinsel olarak nasıl hissediyorum? Zor, bunu söyleyebilirim. Gerçekten zor. Devam etmek zorundayım; hayat böyle," dedi. "Artık telefonumu kullanmıyorum; tamamen bıraktım. Sadece ailem ve diğer şeyler için kullanıyorum."
Kinsky'ye sempati
Gece, teknik direktör Igor Tudor tarafından Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen genç Çek kaleci Antonin Kinsky için özellikle acımasız geçti. Avrupa'nın en prestijli turnuvasına giriş yapması sadece 17 dakika sürdü ve skor çoktan kontrolden çıkmışken Guglielmo Vicario ile değiştirildi. Bu karar, Tudor yönetimindeki Tottenham'ın şu anki kaotik durumunu ortaya koydu.
Van de Ven, genç takım arkadaşına sempati duyduğunu belirterek, "Onun için de çok kötü, ilk kez sahaya çıkıyor. Kimseye böyle bir şeyin olmasını istemezsiniz" dedi.
Hayatta kalmak için çaresiz bir mücadeleyle karşı karşıya
Premier Lig'de sadece dokuz maç kalmışken, Tottenham'ın üst düzey bir kulüp olarak statüsü gerçekten tehdit altında. Aynı sıkıntıları yaşayan Nottingham Forest ve Wolverhampton Wanderers ile kritik maçlar yaklaşıyor ve bu maçlar kulübün geleceğini belirleyecek gibi görünüyor. "Elbette, hepimizin bir arada kalıp sıkı çalışmamız gerektiği gibi standart bir konuşma yapabilirim, ancak biz bir darbe üstüne bir darbe alıyoruz. Bu gerçekten çok zor," diye ekledi.
Spurs, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Atletico'yu ağırlayacak ve yine zorlu bir mücadeleye çıkacak.
