Buna göre, kadrosunu Perşembe günü açıklayacak olan Nagelsmann, Füllkrug'a kararını telefonla bildirmiş. 33 yaşındaki oyuncu, zayıf bir sezon geçirmesine rağmen son ana kadar Dünya Kupası kadrosuna girebileceğini ummuştu; zira milli takım teknik direktörü başlangıçta, her halükarda Füllkrug gibi kafa vuruşları güçlü bir forveti kadroya dahil etmeyi planlıyordu.

Ancak eski Bremen oyuncusu için kulüpte son zamanlarda işler o kadar kötü gitti ki, Nagelsmann onu kadroya almamaya karar verdi. West Ham United'da sakatlıklarla boğuşan ve kötü geçen ilk yarıdan sonra Füllkrug, Ocak başında Milan'a kiralandı. İtalyan ekibinde Dünya Kupası kadrosuna girmek için kendini göstermek istedi, ancak bu planı feci şekilde suya düştü. Füllkrug, ilk 11'de yer bulamadı ve şu ana kadar Serie A'da oynadığı 19 maçta sadece bir gol atabildi.

Füllkrug, 29 yaşında, 2022 Dünya Kupası'nın hemen öncesinde geç çağrılan bir oyuncu olarak DFB takımında ilk kez forma giymişti ve Katar'da grup aşamasında elenen takımın birkaç umut ışığından biri olmuştu. İlk on iki milli maçında on gol atarak olağanüstü bir performans sergileyen Füllkrug, daha sonra Alman forvet hattının umut vadeden ismi haline geldi ve 2024'te ev sahibi olarak düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da taraftarların mutlak favorisi oldu; turnuvada beş maçta yedek olarak oyuna girip iki gol attı.

Ancak Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Füllkrug sadece üç milli maç daha oynadı; DFB formasıyla son golünü Eylül 2024'te Nations League'de Macaristan'a karşı 5-0 kazanılan maçta attı. Füllkrug, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası elemelerinde hiç forma giyemedi; form düşüklüğü nedeniyle Nagelsmann, Mart ayı sonunda İsviçre (4-3) ve Gana (2-1) ile oynanan hazırlık maçlarında Füllkrug'u kadroya almamıştı.