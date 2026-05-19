Kitlelerin gözdesi, bir anda gözden düşen kişi! Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor – Çifte şampiyonluğun kahramanı da kadroya alınmayacak gibi görünüyor
Buna göre, kadrosunu Perşembe günü açıklayacak olan Nagelsmann, Füllkrug'a kararını telefonla bildirmiş. 33 yaşındaki oyuncu, zayıf bir sezon geçirmesine rağmen son ana kadar Dünya Kupası kadrosuna girebileceğini ummuştu; zira milli takım teknik direktörü başlangıçta, her halükarda Füllkrug gibi kafa vuruşları güçlü bir forveti kadroya dahil etmeyi planlıyordu.
Ancak eski Bremen oyuncusu için kulüpte son zamanlarda işler o kadar kötü gitti ki, Nagelsmann onu kadroya almamaya karar verdi. West Ham United'da sakatlıklarla boğuşan ve kötü geçen ilk yarıdan sonra Füllkrug, Ocak başında Milan'a kiralandı. İtalyan ekibinde Dünya Kupası kadrosuna girmek için kendini göstermek istedi, ancak bu planı feci şekilde suya düştü. Füllkrug, ilk 11'de yer bulamadı ve şu ana kadar Serie A'da oynadığı 19 maçta sadece bir gol atabildi.
Füllkrug, 29 yaşında, 2022 Dünya Kupası'nın hemen öncesinde geç çağrılan bir oyuncu olarak DFB takımında ilk kez forma giymişti ve Katar'da grup aşamasında elenen takımın birkaç umut ışığından biri olmuştu. İlk on iki milli maçında on gol atarak olağanüstü bir performans sergileyen Füllkrug, daha sonra Alman forvet hattının umut vadeden ismi haline geldi ve 2024'te ev sahibi olarak düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da taraftarların mutlak favorisi oldu; turnuvada beş maçta yedek olarak oyuna girip iki gol attı.
Ancak Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Füllkrug sadece üç milli maç daha oynadı; DFB formasıyla son golünü Eylül 2024'te Nations League'de Macaristan'a karşı 5-0 kazanılan maçta attı. Füllkrug, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası elemelerinde hiç forma giyemedi; form düşüklüğü nedeniyle Nagelsmann, Mart ayı sonunda İsviçre (4-3) ve Gana (2-1) ile oynanan hazırlık maçlarında Füllkrug'u kadroya almamıştı.
Niclas Füllkrug'un yanı sıra Yann Bisseck de Dünya Kupası'nı unutmak zorunda kalacak gibi görünüyor
Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna Füllkrug gibi bir forvet alıp almayacağı ise belirsiz. Borussia Mönchengladbach'tan Tim Kleindienst bu konuda ilk ve en yakın alternatif olsa da, 30 yaşındaki oyuncunun uzun süren diz sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz Bundesliga sezonunu neredeyse tamamen kaçırdığı ve sadece 10 dakika sahada kaldığı biliniyor.
Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal) ve Nick Woltemade (Newcastle United) ile forvet hattı için üç seçenek Dünya Kupası biletini cebine koymuş durumda. Dördüncü forvet olarak Nagelsmann bir sürpriz yapabilir ve Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi ilk kez kadroya çağırabilir.
Bu arada, Füllkrug'un yanı sıra Dünya Kupası hayali kuran bir başka önemli isim de büyük bir darbe aldı. Sport1'in haberine göre, Nagelsmann, Inter Milan'ın stoper oyuncusu Yann Bisseck'i de kadroya almamaya karar verdi. 25 yaşındaki oyuncu, Mart 2025'teki milli takımdaki ilk maçından bu yana kadroya çağrılmamıştı, ancak Inter'de şampiyonluk ve kupa ikilisini de içeren güçlü bir sezon geçirerek dikkatleri üzerine çekti.
Ancak Nagelsmann, Bisseck'i kadroya almayacak gibi görünüyor ve bunun yerine sürpriz bir şekilde Matthias Ginter'i geri çağırabilir. En son Haziran 2023'te DFB takımında yer alan 32 yaşındaki oyuncu, SC Freiburg'da ikinci baharını yaşıyor ve Newcastle United'dan Malick Thiaw ile 5 numaralı stoper pozisyonu için rekabet edebilir. Nagelsmann'ın Çarşamba günü, Ginter'in Freiburg ile Aston Villa'ya karşı oynayacağı Avrupa Ligi finalinin yapıldığı İstanbul'a gitmesi bekleniyor.
Merkez savunmadaki ilk dört kadro yeri Jonathan Tah (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) ve Waldemar Anton (Borussia Dortmund) arasında paylaşılacak gibi görünüyor.
Niclas Füllkrug'un Alman Milli Takımı'ndaki performansı
Milli maçlar
24
Gol
14
Milli takımdaki ilk maçı
16 Kasım 2022 (Umman'a karşı 1-0, hazırlık maçı)
Turnuvalar
2022 Dünya Kupası (3 maç, 2 gol), 2024 Avrupa Şampiyonası (5 maç, 2 gol)
Şimdiye kadarki son milli maç
8 Haziran 2025 (Fransa'ya 0-2, Uluslar Ligi)