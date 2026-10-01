Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'yu Portekiz Milli Takımı'nın ilk 11'inden çıkarma kararı, sıradan geçici bir teknik değişiklik değildi; zira Portekizli yıldızın öfkesiyle ve ardından kamptan ayrılmasıyla son bulan tablo, milli takımın sınırlarının çok ötesinde çok daha büyük soruların kapısını araladı. Özellikle de Jesus, Ronaldo ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımındaki en önemli başarı dönemlerinden birini birlikte yaşayan adamın ta kendisi olduğu için.

İki adamın Riyad'da kupaları ve zaferleri kutlamasından sadece birkaç ay sonra, Jesus Ronaldo'yu yedek kulübesine oturtmaya karar veren teknik adam oldu; ardından da Portekizli yıldızın fikirlerini ya da kararlarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Kriz görünürde milli takımla ilgili gibi dursa da, yankıları Al-Nassr'a kadar ulaşabilir; özellikle de Jesus'un cesareti, takımın mevcut teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun yararlanabileceği bir emsale dönüşürse.