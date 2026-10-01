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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Kıtalar arası şok: Jesus, Ronaldo'nun Al Nassr'daki sonunu mu yazdı?

FEATURES
Analysis
C. Ronaldo
J. Jesus
Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
Portekiz
Danimarka

Büyük darbe!

Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'yu Portekiz Milli Takımı'nın ilk 11'inden çıkarma kararı, sıradan geçici bir teknik değişiklik değildi; zira Portekizli yıldızın öfkesiyle ve ardından kamptan ayrılmasıyla son bulan tablo, milli takımın sınırlarının çok ötesinde çok daha büyük soruların kapısını araladı. Özellikle de Jesus, Ronaldo ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımındaki en önemli başarı dönemlerinden birini birlikte yaşayan adamın ta kendisi olduğu için.

İki adamın Riyad'da kupaları ve zaferleri kutlamasından sadece birkaç ay sonra, Jesus Ronaldo'yu yedek kulübesine oturtmaya karar veren teknik adam oldu; ardından da Portekizli yıldızın fikirlerini ya da kararlarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Kriz görünürde milli takımla ilgili gibi dursa da, yankıları Al-Nassr'a kadar ulaşabilir; özellikle de Jesus'un cesareti, takımın mevcut teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun yararlanabileceği bir emsale dönüşürse.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesus kapıyı açıyor: Ronaldo bedelini ödüyor

    Jesus'un hikâyesindeki çarpıcı nokta, Ronaldo'ya yeri sarsılmaz bir oyuncu gibi davranmaması; aksine onu yedek kulübesinde tutma yönünde net bir teknik karar almış, ardından da çıkıp fikirlerini hiçbir oyuncunun değiştiremeyeceğini vurgulamış olmasıdır.

    Bu mesaj önemli bir anlam taşıyor; çünkü Ronaldo uzun yıllar boyunca içinde yer aldığı projelerin merkezi olmaya alışmıştı. Ancak Jesus, bir oyuncunun isminin ve konumunun illa forma şansını garanti etmediğini ve teknik direktörün, takım için uygun gördüğü takdirde yıldızı kızdırabilecek bir kararı almaya hazır olduğunu gösterdi.

    Ayrıca oku: Uygulanmayan bir anlaşma: Ronaldo ile Jesus arasında krizi patlatan 4 sahne

    Peki bu karar Portekiz'de yaşandıysa, Al-Nassr içinde kendini dayatan soru şu: Herhangi bir teknik direktörün Ronaldo ile ilgili aynı kararı alması artık daha kolay hâle mi geldi?

    Tam da burada Jesus'un attığı adım, milli takım içindeki bir anlaşmazlıktan çok daha tehlikeli olabilir. Çünkü Ronaldo'yu yedek kulübesine oturtma fikri etrafında var olmayı sürdüren psikolojik bir engeli kırdı ve teknik direktörün sonuçlarına katlanacak kadar cesarete sahip olması hâlinde bu kararın mümkün olduğunu kanıtladı.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Postecoglou en zorlu sınavıyla karşı karşıya

    Ange Postecoglou şimdiye kadar Ronaldo ile yeni bir kavga başlatmaya ihtiyaç duyuyormuş gibi görünmedi, ancak sezonun koşulları onu bir noktada benzer bir kararla karşı karşıya bırakabilir; özellikle de Portekizli yıldız beklentilerin büyüklüğüne uymayan performanslar sergilemeye devam ederse.

    Ronaldo, ister yerel düzeyde ister Asya müsabakalarında olsun, şimdiye kadar Al Nassr ile beklenen görüntüyü sergileyemedi; bu da sürekli olarak sahaya çıkıp çıkmaması konusunu teknik açıdan tartışmaya açıyor, özellikle Postecoglou'nun fikirleri ve sisteminin gereksinimleri farklı olduğu için.

    Avustralyalı teknik adam, takımın bazı maçlarda başka çözümlere ihtiyaç duyduğu kanaatine varırsa, Ronaldo'yu yedek kulübesine oturtmak eskiden göründüğü gibi imkânsız bir karar olmayacak.

    Jesus bu engeli yıktı ve Ronaldo isminin, sahibine teknik kararlardan tam bir dokunulmazlık sağlamadığını kanıtladı.

    Ancak sorun şu ki, Al Nassr içinde böyle bir karar, uluslararası bir maçta yaşanabilecek sakinlikle geçmeyecek; çünkü burada iş dev bir sözleşmeye, dünya çapında bir yıldıza ve onun varlığı üzerine kurulmuş bütün bir projeye bağlı.

  • Yedek kulübesi patlamayı ateşleyebilir

    Eğer Postecoglou, Ronaldo'yu birden fazla kez ilk 11'in dışında bırakmaya karar verirse, bu durum hızla teknik bir karardan gerçek bir krize dönüşebilir; özellikle de oyuncu, takım içindeki rolünün gerilemeye başladığını hissederse.

    Ronaldo, teknik bir karardan tatmin olmadığını hissettiğinde öfkesini ifade etmek için uzun girişlere ihtiyaç duymaz; son Portekiz tecrübesi, oyuncunun isteğiyle teknik direktörün vizyonu çatıştığında ne büyük bir gerilimin ortaya çıkabileceğini gösterdi.

    Bu yüzden Ronaldo'yu yedek kulübesine oturtmak yalnızca ilk kıvılcım olabilir. Oyuncu kararı kabul eder ve profesyonellikle karşılarsa, mesele sahanın içinde kalabilir. Ancak doğrudan bir çatışmaya dönüşürse, Al Nassr kendini bir oyuncunun ilk 11'den eksik kalmasından çok daha büyük bir krizin karşısında bulabilir.

    Daha da tehlikelisi, Al Nassr'ın Ronaldo'yu hızlı bir kararla vazgeçilebilecek bir oyuncu gibi ele alması basitçe mümkün değil; çünkü varlığı devasa bir sözleşmeye ve büyük bir sportif ve ticari projeye bağlı, bu da ilişkiyi sonlandırmaya yönelik herhangi bir adımı son derece karmaşık hale getiriyor.

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    200 milyon euro: Sözleşme en büyük engel

    Al-Nassr bir noktada Ronaldo'dan kurtulma kararına ulaşsa bile, mesele mali açıdan kolay olmayacak. Dolaşımdaki raporlar, Portekizli yıldızın 200 milyon euroya yaklaşan devasa bir yıllık maaş aldığına işaret ediyor; bu da sözleşmenin feshini ya da iki taraf arasındaki ilişkinin sona ermesini son derece karmaşık bir dosya haline getiriyor.

    Dolayısıyla, Ronaldo'yu yedek kulübesine oturtmak bir şey, onun Al-Nassr ile ilişkisini sonlandırmak ise tamamen başka bir şey. Birincisi, teknik direktörün alabileceği teknik bir karar; ikincisi ise senaryoyu çok daha zorlaştırabilecek mali, hukuki ve idari hesaplamalar gerektiriyor.

    İşte paradoks burada yatıyor; Jesus belki de kimsenin kolayca ortaya atmaya cesaret edemediği bir fikrin kapısını araladı: Ronaldo'nun durumu teknik direktörün vizyonuyla örtüşmezse yedek kulübesine oturabileceği fikri. Ancak bu fikri Ronaldo'nun Al-Nassr ile ilişkisinin fiili bir sonuna dönüştürmek, teknik bir karardan çok daha fazlasını gerektiriyor.

    Bu nedenle, Portekiz krizi göründüğü gibi kıtalar arası geçici bir hikâye olmayabilir; aksine Ronaldo ile ilişkide yeni bir evrenin başlayabileceğini ortaya koyan bir an olabilir.

    Ve eğer Postecoglou aynı yolda yürümeye karar verirse, top Portekizli yıldızın sahasında olacak; ya sahada yanıt verip kendini yeniden kabul ettirecek ya da Riyad'a gelişinden bu yana geleceğini Al-Nassr ile en büyük sınavla karşı karşıya bırakabilecek bir çatışmaya girecek.

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