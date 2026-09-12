Dünyanın en tanınan sporcularından biri olmasına rağmen Mbappe, bu kıyaslamanın ağırlığı karşısında rahatsız görünüyor. Fransız yayın organı L'Equipe'e verdiği röportajda durumun ikili yönünü şöyle anlattı: "Bir yandan komik, çünkü bazı insanlar için bunun tamamen eğlencesine yapıldığı hissine kapılıyorsunuz.

"Ama bir de o kadar komik olmayan tarafı var, çünkü bu tür insanların tarih boyunca ne tür zararlar verdiğini biliyoruz.

"Başkalarını öldüren ya da milyonlarca ve milyonlarca insana sefalet yaşatmış insanlarla kıyaslanmak... Ben hayatımda böyle bir şey yaptığımı sanmıyorum. Yani ortada karışık bir durum var.

"Bir yandan bunun hafif bir şekilde yapıldığını ve fazla ciddiye alınmasının amaçlanmadığını biliyorum ama bu, insanlarda siyasi ve insani farkındalık eksikliği olduğunu da gösteriyor olabilir."



