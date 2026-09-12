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"Kısmen komik ama..." - Kylian Mbappe, viral olan "diktatör" memesine tepki gösterirken taraftarların "siyasi farkındalığını" sorguladı
Mbappe, “diktatör” benzetmelerini kınadı
Mbappe, kendisini diktatör olarak tasvir eden viral bir memin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadaki trollerine yanıt verdi. Real Madrid ve Fransa'nın hücum oyuncusunu tam askerî üniforma içinde gösteren görsel, çeşitli platformlarda geniş çapta dolaşıma girdi ve 27 yaşındaki oyuncudan sert bir karşılık geldi.
Golcü oyuncu, söz konusu akımı değerlendirirken net konuştu ve bunun "insanlarda siyasi ve insani farkındalık eksikliği olduğunu gösterdiğini" söyledi. Görselin tam olarak nereden çıktığı belirsizliğini korurken, bazıları bunun 2024'te Mbappe'nin, bir kebapçı dükkânı sahibine adını bir sandviç tanımında kullandığı gerekçesiyle dava açtığı hukuki anlaşmazlıktan kaynaklandığını düşünüyor. Diğerleri ise Paris Saint-Germain'deki algılanan "direktör" rolüne ve şu anda Bernabeu'daki etkisine işaret etti.
- Getty Images Sport
Mizahın ardındaki ciddi mesaj
Dünyanın en tanınan sporcularından biri olmasına rağmen Mbappe, bu kıyaslamanın ağırlığı karşısında rahatsız görünüyor. Fransız yayın organı L'Equipe'e verdiği röportajda durumun ikili yönünü şöyle anlattı: "Bir yandan komik, çünkü bazı insanlar için bunun tamamen eğlencesine yapıldığı hissine kapılıyorsunuz.
"Ama bir de o kadar komik olmayan tarafı var, çünkü bu tür insanların tarih boyunca ne tür zararlar verdiğini biliyoruz.
"Başkalarını öldüren ya da milyonlarca ve milyonlarca insana sefalet yaşatmış insanlarla kıyaslanmak... Ben hayatımda böyle bir şey yaptığımı sanmıyorum. Yani ortada karışık bir durum var.
"Bir yandan bunun hafif bir şekilde yapıldığını ve fazla ciddiye alınmasının amaçlanmadığını biliyorum ama bu, insanlarda siyasi ve insani farkındalık eksikliği olduğunu da gösteriyor olabilir."
'Mobutu' lakabı ve Dembele'nin rolü
Mbappe ayrıca Fransa milli takım kampında yaygınlık kazanan özel bir lakaba da değinme fırsatı buldu. Takım arkadaşı Ousmane Dembele'nin ona "Mobutu" lakabını taktığı bildirildi. Bu, Mobutu Sese Seko'ya doğrudan bir gönderme. Merhum diktatör, 1965 ile 1997 yılları arasındaki uzun ve tartışmalı iktidarı boyunca, adını meşhur şekilde Zaire olarak değiştirdiği DR Kongo'nun devlet başkanlığını yaptı.
Paris Saint-Germain oyuncusunun mizah anlayışından söz eden Real Madrid yıldızı, daha önceki eleştirilerine rağmen gülümsemeyi başardı. Mbappe, bu isim sorulduğunda gülerek, "Ousmane, o farklı biri" dedi. "Bunu sosyal medyada buldu! Sadece şakalaşıyor!"
- Getty Images Sport
Mourinho için odak noktası hâlâ saha içinde
Sosyal medyadaki fırtına sürmeye devam ederken, Mbappe İspanya'nın başkentinde Jose Mourinho yönetiminde sahada konuşuyor. Fransız yıldız, 2026-27 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı ve Real Madrid formasıyla çıktığı ilk beş maçta beş gol kaydetti.
Real Madrid, sıradaki maçında cumartesi gecesi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Mourinho, bu karşılaşmada yıldız oyuncusunun gol serisini sürdürmesini bekleyecek. Kamuoyundaki imajı ve viral memelerle ilgili dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen Mbappe, Madrid hücumunun odak noktası olmayı sürdürüyor.
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