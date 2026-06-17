Buna göre, Saksonya ekibinin futbol felsefesi konusundaki zıt görüşler, ikili arasındaki nihai kopuşa yol açtı. Geçen yaz, kulüp içinde Werner’in transferi için bizzat kendisinin savunuculuğunu yapan Klopp, eski Bremen teknik direktöründen görünüşe göre beklenmedik bir dirençle karşılaştı.
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"Kişisel olarak saldırıya uğradığını hissetti": RB Leipzig'de Jürgen Klopp ve Ole Werner arasında yaşanan tartışmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Bu süreçte Red Bull’un DNA’sının özüne inildi. Klopp, agresif pres, maksimum yoğunluk ve dörtlü savunma dizilişinden oluşan bir oyun stilini ısrarla savunurken, Werner buna karşı çıktı ve üçlü savunma dizilişini de meşru bir yöntem olarak savundu. Patron için bir hakaret: Raporda, Klopp’un bu reddetme karşısında “kişisel olarak saldırıya uğramış hissettiği” belirtiliyor.
Bu iç güç mücadelesinin sonuçları gecikmedi. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana, 59 yaşındaki Klopp ile Werner arasındaki işbirliği neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Leipzig’in günlük rutininde verimli bir işbirliğinden artık söz edilemez hale gelmişti.
Klopp bu durumdan erkenden ders çıkardı ve kurum içinde bu anlaşmazlığın bir an önce sona ermesi için baskı yaptı. Kış arası ve Mart ayında, Werner’in derhal görevden alınmasını iki kez talep ettiği belirtiliyor.
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Demichelis’in Werner’in yerini alması bekleniyor
Teknik direktörün sezonu Leipzig’in yedek kulübesinde tamamlayabilmesi, kulüp içindeki bir veto sayesinde oldu. Spor direktörü Marcel Schäfer ve Red Bull CEO’su Oliver Mintzlaff, o dönemde devam eden sezonun ortasında böyle bir adımın atılmasını engelledi. Karar vericiler, teknik direktör meselesini bunun yerine sezon sonuna erteledi.
Bu süre artık doldu ve duyumlara göre karar Werner’in aleyhine çıktı. Her şey ayrılığa işaret ediyor.
Werner’in halefini belirleme sürecinde Klopp merkezi bir rol üstleniyor. Leipzig’de boşalacak olan pozisyonun en büyük favorisi, Bundesliga’da hiç de yabancı bir isim değil: Martin Demichelis.
Leipzig, Demichelis için transfer ücreti ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor
Eski Bayern oyuncusu ile Red Bull camiası arasındaki bağ şimdiden oldukça güçlü. Klopp, Arjantinli teknik direktörü Santa Ponca’daki Mallorca Country Club’dan tanıyor.
İkisi de orada düzenli olarak padel oynuyor. Klopp’un oğlu Marc da bu kulüpte sık sık görülüyor. Bild gazetesine göre Klopp, haftalar önce Demichelis’in gelecek planları hakkında bilgi almıştı.
Ancak RB için arzu edilen çözüm hiç de ucuz olmayacak. Demichelis, mevcut işvereni RCD Mallorca ile sözleşmesini kısa süre önce 2028'e kadar uzatmıştı. Ancak sözleşmede bir çıkış maddesi bulunduğu söyleniyor.
RB Leipzig ile anlaşma beklendiği gibi gerçekleşirse, duyumlara göre Balear Adaları’na milyonlarca avroluk bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek.