"Kişisel olarak saldırıya uğradığını hissetti": RB Leipzig'de Jürgen Klopp ve Ole Werner arasında yaşanan tartışmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Bu süreçte Red Bull’un DNA’sının özüne inildi. Klopp, agresif pres, maksimum yoğunluk ve dörtlü savunma dizilişinden oluşan bir oyun stilini ısrarla savunurken, Werner buna karşı çıktı ve üçlü savunma dizilişini de meşru bir yöntem olarak savundu. Patron için bir hakaret: Raporda, Klopp’un bu reddetme karşısında “kişisel olarak saldırıya uğramış hissettiği” belirtiliyor.

Bu iç güç mücadelesinin sonuçları gecikmedi. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana, 59 yaşındaki Klopp ile Werner arasındaki işbirliği neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Leipzig’in günlük rutininde verimli bir işbirliğinden artık söz edilemez hale gelmişti.

Klopp bu durumdan erkenden ders çıkardı ve kurum içinde bu anlaşmazlığın bir an önce sona ermesi için baskı yaptı. Kış arası ve Mart ayında, Werner’in derhal görevden alınmasını iki kez talep ettiği belirtiliyor.