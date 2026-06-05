"Kişisel olarak garanti verdim": Real Madrid'in başkan adayı, transfer vaatleriyle ilgili yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti

"Eh, bu işin bir parçası. Oyuncuyu korumak gerekir; bunu önceden ve sonradan konuşmuştuk. Rodri'nin menajeri Pablo Barquero ile de görüştük. Rodri'nin durumu, bir sözleşme maddesi olan Haaland'ınkinden farklı," dedi Riquelme.

Böylece girişimci, perde arkasında somut planlar yapıldığını doğruladı. Ancak İspanya'da, kulüp seçimleri öncesinde abartılı transfer vaatleri geleneksel olarak kabul görür.

2000 yılında mevcut başkan Florentino Perez'in Luís Figo'yu transfer etmesi gibi tarihi örnekler, bu tür açıklamaların seçimleri belirleyebileceğini gösteriyor. Yine de birçok gözlemci ve Socios, Riquelme'nin son açıklamalarına oldukça şüpheyle yaklaşıyor ve bunları klasik, nihayetinde sürdürülemez seçim vaatleri olarak değerlendiriyor.