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Enrique RiquelmeGetty Images
Jochen Tittmar

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"Kişisel olarak garanti verdim": Real Madrid'in başkan adayı, transfer vaatleriyle ilgili yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti

La Liga
Transfers
Real Madrid
M.City
E. Haaland

Real Madrid'deki çekişmeli başkanlık yarışında, dışardan gelen aday Enrique Riquelme, Manchester City ve Erling Haaland'ın tarafının yalanlamalarına benzeri görülmemiş bir meydan okumayla karşılık verdi.

Riquelme, seçimleri kazanması halinde Manchester City'den yıldız forvet Erling Haaland ile orta saha oyuncusu Rodri'yi İspanya'nın başkentine transfer etmek istediğini açıklamıştı. Bunun üzerine hem Citizens hem de Haaland'ın babası Alf-Inge öfkeyle bu iddiaları yalanladı. Aday, İspanyol spor gazetesi "as"a verdiği röportajda bu gelişmelere yanıt verdi.

  • "Eh, bu işin bir parçası. Oyuncuyu korumak gerekir; bunu önceden ve sonradan konuşmuştuk. Rodri'nin menajeri Pablo Barquero ile de görüştük. Rodri'nin durumu, bir sözleşme maddesi olan Haaland'ınkinden farklı," dedi Riquelme.

    Böylece girişimci, perde arkasında somut planlar yapıldığını doğruladı. Ancak İspanya'da, kulüp seçimleri öncesinde abartılı transfer vaatleri geleneksel olarak kabul görür. 

    2000 yılında mevcut başkan Florentino Perez'in Luís Figo'yu transfer etmesi gibi tarihi örnekler, bu tür açıklamaların seçimleri belirleyebileceğini gösteriyor. Yine de birçok gözlemci ve Socios, Riquelme'nin son açıklamalarına oldukça şüpheyle yaklaşıyor ve bunları klasik, nihayetinde sürdürülemez seçim vaatleri olarak değerlendiriyor.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Riquelme, transfer sözüyle ilgili açıklama yaptı

    Güvenilmezlik suçlamasına karşı çıkmak için Riquelme yeniden bir açıklama yaptı. Görünüşe göre her ne pahasına olursa olsun ciddiye alınmak istiyor ve bunun için kendi servetini riske atıyor.

    "Ne kişisel ne de mesleki itibarımı tehlikeye atmayacağım. Bir kefalet, kişisel bir garanti verdim; bu sözlerden birini tutmazsam, Real Madrid'in 100.000 üyesinin aidatını şahsen ödeyeceğim ve bu noter tarafından tasdik edildi" dedi.

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    AS gazetesinin verdiği bilgilere göre, bu yasal olarak bağlayıcı taahhüt toplam 15 milyon avro tutarındadır. Yani Riquelme Pazar günü zafer kazanır ve ardından Haaland ile Rodri'yi beyaz formayla takıma katmayı başaramazsa, Real Madrid'in sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri gelecek yıl üyelik aidatı için tek kuruş bile ödemek zorunda kalmayacak; fatura doğrudan o sırada görevde olan başkana kesilecek. 

    Perez ise TV programı Horizonte'ye verdiği demeçte, bir dünya yıldızı için rekor bir teklifte bulunacağını duyurdu. Perez, kulübün "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar" için 150 milyon avroluk nefes kesici bir teklif sunacağını açıkladı.

    Ancak Perez'e göre, hedeflenen bu oyuncu Haaland değil. Perez şöyle açıkladı: "Salı günü, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon avro."

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    Real Madrid'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Jude BellinghamOrta sahaBorussia Dortmund2023127 milyon euro
    Eden HazardOrta sahaFC Chelsea2019120,8 milyon euro
    Gareth BaleForvetTottenham Hotspur2013101 milyon euro
    Cristiano RonaldoForvetManchester United200994 milyon euro
    Aurelien TchouameniOrta sahaAS Monaco202280 milyon euro
    Zinedine ZidaneOrta sahaJuventus200177,5 milyon euro
    James RodriguezOrta sahaAS Monaco201475 milyon euro
    KakaOrta sahaAC Milan200967 milyon euro
    Luka JovicForvetEintracht Frankfurt201963 milyon euro
    Dean HuijsenSavunmaAFC Bournemouth202462,5 milyon euro