Riquelme, seçimleri kazanması halinde Manchester City'den yıldız forvet Erling Haaland ile orta saha oyuncusu Rodri'yi İspanya'nın başkentine transfer etmek istediğini açıklamıştı. Bunun üzerine hem Citizens hem de Haaland'ın babası Alf-Inge öfkeyle bu iddiaları yalanladı. Aday, İspanyol spor gazetesi "as"a verdiği röportajda bu gelişmelere yanıt verdi.
Çeviri:
"Kişisel olarak garanti verdim": Real Madrid'in başkan adayı, transfer vaatleriyle ilgili yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti
"Eh, bu işin bir parçası. Oyuncuyu korumak gerekir; bunu önceden ve sonradan konuşmuştuk. Rodri'nin menajeri Pablo Barquero ile de görüştük. Rodri'nin durumu, bir sözleşme maddesi olan Haaland'ınkinden farklı," dedi Riquelme.
Böylece girişimci, perde arkasında somut planlar yapıldığını doğruladı. Ancak İspanya'da, kulüp seçimleri öncesinde abartılı transfer vaatleri geleneksel olarak kabul görür.
2000 yılında mevcut başkan Florentino Perez'in Luís Figo'yu transfer etmesi gibi tarihi örnekler, bu tür açıklamaların seçimleri belirleyebileceğini gösteriyor. Yine de birçok gözlemci ve Socios, Riquelme'nin son açıklamalarına oldukça şüpheyle yaklaşıyor ve bunları klasik, nihayetinde sürdürülemez seçim vaatleri olarak değerlendiriyor.
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Riquelme, transfer sözüyle ilgili açıklama yaptı
Güvenilmezlik suçlamasına karşı çıkmak için Riquelme yeniden bir açıklama yaptı. Görünüşe göre her ne pahasına olursa olsun ciddiye alınmak istiyor ve bunun için kendi servetini riske atıyor.
"Ne kişisel ne de mesleki itibarımı tehlikeye atmayacağım. Bir kefalet, kişisel bir garanti verdim; bu sözlerden birini tutmazsam, Real Madrid'in 100.000 üyesinin aidatını şahsen ödeyeceğim ve bu noter tarafından tasdik edildi" dedi.
Florentino Pérez, Real Madrid'de dev bir transfer planlıyor
AS gazetesinin verdiği bilgilere göre, bu yasal olarak bağlayıcı taahhüt toplam 15 milyon avro tutarındadır. Yani Riquelme Pazar günü zafer kazanır ve ardından Haaland ile Rodri'yi beyaz formayla takıma katmayı başaramazsa, Real Madrid'in sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri gelecek yıl üyelik aidatı için tek kuruş bile ödemek zorunda kalmayacak; fatura doğrudan o sırada görevde olan başkana kesilecek.
Perez ise TV programı Horizonte'ye verdiği demeçte, bir dünya yıldızı için rekor bir teklifte bulunacağını duyurdu. Perez, kulübün "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar" için 150 milyon avroluk nefes kesici bir teklif sunacağını açıkladı.
Ancak Perez'e göre, hedeflenen bu oyuncu Haaland değil. Perez şöyle açıkladı: "Salı günü, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon avro."
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Real Madrid'in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Jude Bellingham Orta saha Borussia Dortmund 2023 127 milyon euro Eden Hazard Orta saha FC Chelsea 2019 120,8 milyon euro Gareth Bale Forvet Tottenham Hotspur 2013 101 milyon euro Cristiano Ronaldo Forvet Manchester United 2009 94 milyon euro Aurelien Tchouameni Orta saha AS Monaco 2022 80 milyon euro Zinedine Zidane Orta saha Juventus 2001 77,5 milyon euro James Rodriguez Orta saha AS Monaco 2014 75 milyon euro Kaka Orta saha AC Milan 2009 67 milyon euro Luka Jovic Forvet Eintracht Frankfurt 2019 63 milyon euro Dean Huijsen Savunma AFC Bournemouth 2024 62,5 milyon euro