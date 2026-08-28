Arteta, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunun ardından bunun üzerine koymak ve geçen sezon PSG'ye Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmesinin ardından Avrupa'daki farkı kapatmak isterken bu yaz transfer piyasasında proaktif davrandı. Arsenal, zirvede kalmak için büyük harcama yaptı ve takımdan ayrılan Christian Norgaard'ın yerine Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i 75 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı.

Ancak Emirates'teki kaleci durumu karmaşık kalmayı sürdürüyor. Meslier şu anda tartışmasız birinci kaleci David Raya ve eski Chelsea'li Kepa Arrizabalaga'nın arkasında üçüncü tercih konumunda bulunuyor. Yüksek kaliteli bir yedek olarak takıma getirilmiş olsa da, ilk 11'e giden net bir yolun olmaması Marsilya'nın hamlesini yapmasının önünü açtı.



