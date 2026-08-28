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Kısa süren Arsenal kariyeri mi? Arsenal'ın yaz transferi, Mikel Arteta'nın kadrosuna katıldıktan sadece haftalar sonra sürpriz bir ayrılıkla ilişkilendirildi
Meslier için sürpriz ayrılık ihtimali gündemde
Arsenal'ın yeni kalecisi, Leeds United'dan kulübe katılmasının üzerinden sadece birkaç hafta geçmişken, Arsenal formasıyla yalnızca 45 dakika süre almasının ardından ayrılığa yakın olabilir.
Foot Mercato'nun haberine göre Marsilya, transfer penceresi kapanmadan önce Meslier'i öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi. Fransız devi, düzenli birinci kalecisi Geronimo Rulli'nin kısa süre önce Manchester City'ye gitmek üzere ayrılmasının ardından yeni bir file bekçisi arıyor.
- Getty Images Sport
Arteta'nın acımasız kadro revizyonu
Arteta, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunun ardından bunun üzerine koymak ve geçen sezon PSG'ye Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmesinin ardından Avrupa'daki farkı kapatmak isterken bu yaz transfer piyasasında proaktif davrandı. Arsenal, zirvede kalmak için büyük harcama yaptı ve takımdan ayrılan Christian Norgaard'ın yerine Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i 75 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı.
Ancak Emirates'teki kaleci durumu karmaşık kalmayı sürdürüyor. Meslier şu anda tartışmasız birinci kaleci David Raya ve eski Chelsea'li Kepa Arrizabalaga'nın arkasında üçüncü tercih konumunda bulunuyor. Yüksek kaliteli bir yedek olarak takıma getirilmiş olsa da, ilk 11'e giden net bir yolun olmaması Marsilya'nın hamlesini yapmasının önünü açtı.
Duraklayan bir kariyeri yeniden canlandırmak
Marseille'e transfer, Meslier'ye geçen sezon yakalayamadığı istikrarı sunabilir. Leeds'in bir önceki sezonunda Fransız kaleci tartışmasız bir numara olma statüsünü kaybetti ve Premier League'de tek bir maça bile çıkamadı. Bunun yerine kaleyi Lucas Perri ile Karl Darlow paylaştı. İkincisi ise o tarihten bu yana Manchester United'a transfer oldu.
Marseille'in ilgisi, Fransız kulübü için bir geçiş döneminde geliyor. Jeffrey De Lange sezonun açılış maçında forma giyse de, transfer döneminin kapanmasından önce onun da ayrılabileceğine dair yaygın haberler var. Bu da Meslier'nin doldurabileceği boş bir yer bırakır ve ona Arsenal'de alması pek olası görünmeyen düzenli üst düzey lig dakikalarını sağlayabilir.
- Getty Images Sport
Transfer döneminin son günleri
Son tarih yaklaşırken Arsenal, Meslier'nin takıma katılmasının hemen ardından ayrılmasına izin verip veremeyeceğine karar vermek zorunda. Bu pozisyonda kadro derinliği bulunsa da tecrübeli bir kalecinin ayrılması, David Raya ya da Kepa'nın sakatlanması halinde takımı potansiyel olarak yetersiz bırakabilir.
Önümüzdeki günler Meslier'nin geleceğini belirlemede kritik olacak. Arsenal için odak noktası, yurt içindeki tacını savunabilecek ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha ciddi bir atak yapabilecek bir kadroya son rötuşları yapmak olmaya devam ediyor. Meslier'nin bu yolculuğun bir parçası olarak kalıp kalmayacağı ya da kulüp tarihinde dipnot hâline gelip gelmeyeceği, Marsilya'nın ilgisini ne kadar hızlı resmiyete dökebileceğine bağlı.
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