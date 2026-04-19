Kırmızı Şeytanlar yeni kalıcı teknik direktörünü açıklamaya hazırlanırken, Manchester United’a Michael Carrick’le ilgili ‘tamamen saçma’ karar konusunda uyarıda bulunuldu

Carrick, Ruben Amorim'in yerine göreve geldiğinden beri United'daki havayı tamamen değiştirdi ve kendisine tam zamanlı olarak teknik direktörlük görevi verilmesi yönündeki talepler giderek artıyor. Stamford Bridge'de Matheus Cunha'nın attığı golle Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında önemli bir fark açtı. Bu galibiyet, Carrick'in 12 maçta elde ettiği sekizinci zafer oldu ve bu süreçte 26 puan toplayarak o dönemde Premier Lig'deki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla puan topladı.

Eski United orta saha oyuncusu Hargreaves, kanıtların artık yadsınamaz olduğuna inanıyor. TNT Sports'a konuşan Hargreaves, kulübün yeni teknik direktör arayışının şu anda takımın başında olan isimle başlaması ve bitmesi gerektiğini savundu. Hargreaves, "Bu işi yapabileceğini kanıtladı" dedi. "O görevi devraldığından beri, takım Premier Lig'in en iyi takımı oldu. Ligin en iyi iki takımı olan Man City ve Arsenal'i yendiler. Kontratak üzerine bir oyun planı oluşturabileceğini gösterdi; açıkçası bugün de benzer bir şey yaptılar."