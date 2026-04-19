Kırmızı Şeytanlar yeni kalıcı teknik direktörünü açıklamaya hazırlanırken, Manchester United’a Michael Carrick’le ilgili ‘tamamen saçma’ karar konusunda uyarıda bulunuldu
Geçici başarı, kalıcı bir ödül gerektirir
Carrick, Ruben Amorim'in yerine göreve geldiğinden beri United'daki havayı tamamen değiştirdi ve kendisine tam zamanlı olarak teknik direktörlük görevi verilmesi yönündeki talepler giderek artıyor. Stamford Bridge'de Matheus Cunha'nın attığı golle Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında önemli bir fark açtı. Bu galibiyet, Carrick'in 12 maçta elde ettiği sekizinci zafer oldu ve bu süreçte 26 puan toplayarak o dönemde Premier Lig'deki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla puan topladı.
Eski United orta saha oyuncusu Hargreaves, kanıtların artık yadsınamaz olduğuna inanıyor. TNT Sports'a konuşan Hargreaves, kulübün yeni teknik direktör arayışının şu anda takımın başında olan isimle başlaması ve bitmesi gerektiğini savundu. Hargreaves, "Bu işi yapabileceğini kanıtladı" dedi. "O görevi devraldığından beri, takım Premier Lig'in en iyi takımı oldu. Ligin en iyi iki takımı olan Man City ve Arsenal'i yendiler. Kontratak üzerine bir oyun planı oluşturabileceğini gösterdi; açıkçası bugün de benzer bir şey yaptılar."
Uzmanlar, olası bir küçümseme karşısında öfkelerini dile getiriyor
Bu yaz Manchester United'ın başka bir yere yöneleceği ihtimali, kulübün taktiksel gelişimini takip edenler tarafından şüpheyle karşılandı. Chelsea'nin efsane ismi Cole, Kırmızı Şeytanlar yönetiminin Carrick'i es geçip dışarıdan bir isim getirme fikrine özellikle sert tepki gösterdi. "Gerçekçi olarak bakıldığında, bence bu iş kesin" dedi. "Bu görevi ona vermemeyi düşünmek absürt. Takıma geldi ve diğer takımlardaki herhangi bir kişiden daha fazla puan topladı. Daha ne yapılabilir ki? Bu sadece absürt olur, bir kumar olmaz, sadece absürt olur [ona vermemek], o bunu kanıtladı."
Hargreaves de bu görüşe katılarak şunları ekledi: "Carrick oyuncuları anlıyor ve muhtemelen bu yüzden o pozisyonda. Bu futbol kulübü için oynamanın getirdiği baskıyı anlıyor. Oyuncuları başarılı olmak için oynamaları gereken doğru pozisyonlara yerleştiriyor ve onlar her açıdan daha iyi oluyorlar. Dolayısıyla, ona bu görevi verdikten sonra, muhtemelen hiç beklemediğiniz bir anda, ona vermemek tamamen saçma olur."
Carrick, Old Trafford'daki geleceği hakkında konuştu
Uzmanlar onun adına konuşurken, Carrick kendisi profesyonel tavrını korumaya özen gösteriyor, ancak bu göreve olan sevgisini de gizlemiyor. Eski İngiltere milli futbolcusu, yönetim kurulunun nihai kararına bağlı olsa da bu görevi uzun vadede sürdürmek istediğini itiraf etti. "Burada olmayı seviyorum. Durumu anlıyorum, bu biraz benim kontrolüm dışında," diye itiraf etti Carrick. "Böyle gecelerin, özel anların bir parçası olmak, bir takım oluşturmak istersiniz. Bir zaman dilimim yok."
Başarıya giden temeli atmak
Carrick yönetimindeki dönüş, tam anlamıyla olağanüstü oldu; geçici teknik direktör göreve geldiğinden bu yana 26 puan topladı – bu süre zarfında ligdeki diğer hiçbir teknik direktörden daha fazla. Carrick, takımın moralini yeniden kazanmasına ve kulübü temsil etmenin önemini kavramasına odaklandı.
Carrick, "Onları iyi hissettirmek, bu büyük kulüpte oynamanın değerini anlamalarını ve takdir etmelerini sağlamak" dedi. "Bazen bunu ve içinde bulunduğumuz durumu unutmak kolaydır. Sonra da herkese uygun bir düzen kurmaya çalışıyorum. Bence daha iyi oynayabiliriz, önümüzde daha çok yol var. İyi oyuncularımız, iyi bir kadromuz var ve sadece gelişmeye devam etmek istiyoruz. Daha iyi oynayabiliriz, önümüzde daha çok yol var ama ivme ve bir temel oluşturmak için sonuçlar aldık. Kendimizi fazla kaptırmayacağız ama bu geceki sonucun tadını çıkaracağız."