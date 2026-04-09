Kırmızı Şeytanlar oyuncuları Masters şampiyonu tahminlerini paylaşırken, Harry Maguire'ın Manchester United'ın en iyi golfçüsü olduğu ortaya çıktı

Harry Maguire sahadaki savunma direnciyle tanınsa da, Manchester United'daki takım arkadaşları onun Old Trafford'daki golf sahalarının tartışmasız kralı olduğunu ortaya çıkardı. 9 Nisan'da başlayacak olan Masters Turnuvası öncesinde, birkaç Red Devils yıldızı golf sporuna olan sevgilerini dile getirerek soyunma odasındaki en yetenekli ismi belirledi.

    Maguire'ın golfteki yeteneğinin ortaya çıkması, 33 yaşındaki oyuncunun kariyerinde istikrarlı bir döneme denk geliyor. Manchester United, kısa süre önce Maguire'ın geçici teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki etkileyici performansının bir ödülü olarak 2027 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bournemouth maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezadan dolayı Leeds United ile oynanacak bir sonraki maçı kaçıracak olsa da, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen takımda hâlâ vazgeçilmez bir lider konumunda. Görünüşe göre bu etkileyici performans sadece sahayla sınırlı değil, çünkü takım arkadaşları kısa süre önce onu kulübün en iyi golfçüsü seçti.

    Sahada da, tee'de de istikrarlı

    Kulübün resmi medya organlarına konuşan Mason Mount ve kaleci Senne Lammens, mevcut kadrodaki en iyi golfçünün kim olduğu sorulduğunda tamamen aynı fikirdeydiler. Mount, hiç tereddüt etmeden eski kaptanı aday gösterdi ve sadece "Harry Maguire" dedi. Noussair Mazraoui şakayla karışık olarak Mount'u da sohbete dahil etmeye çalışsa da, eski Chelsea orta saha oyuncusu takım arkadaşının üstün olduğunu vurgulayarak, "O gün belki biraz öyleydi, ama o benden daha iyi" dedi.

    Lammens de Mount'un görüşüne katıldığını belirtti. Sky Sports'a ayrı bir röportaj veren Belçikalı oyuncu, "En iyi oyuncu muhtemelen Harry Maguire. O gerçekten istikrarlı. Çok fazla hata yapmıyor, ki bu da bir golfçüde aranan bir özellik" dedi.

    Augusta National'da düzenlenecek 2026 Masters turnuvası yaklaşırken, United oyuncuları da bu efsanevi Yeşil Ceket'i kimin kazanacağına dair tahminlerde bulunuyor. Soyunma odasında tahminler farklılık gösterirken, Lammens 2026 turnuvası için güçlü bir vuruşçuyu işaret ederek şöyle dedi: "Umarım Bryson DeChambeau olur. YouTube'daki golf videolarını izledim, umarım toparlanıp Masters'ı kazanabilir."

    Buna karşılık Mount, büyük sahnede yeniden zafer kazanması için Justin Rose'u destekleyerek daha vatansever bir seçim yaptı. Mazraoui ise mevcut golf dünyası hakkında biraz daha kararsız görünüyordu ve kafası karışık bir hal sergiledi, ancak sonunda Rory McIlroy gibi tanıdık bir isme karar verdi.

    Dikkatler yeniden Leeds derbisine çevrildi

    Yeşil ceketle ilgili tartışmalar hoş bir nefes alma fırsatı sunsa da, Manchester United kadrosu Premier Lig’in kritik son haftalarına tüm dikkatini vermiş durumda. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi tüm ciddiyetiyle sürerken, dikkatler Pazartesi gecesi ezeli rakip Leeds United ile oynanacak merakla beklenen maç öncesinde hızla sahaya yöneldi. Maguire bu maçı kenardan izlemek zorunda kalsa da, sahne arkasında etkisi her zamanki gibi güçlü. Soyunma odasındaki bu neşeli tartışmaların da gösterdiği gibi, takımın morali yüksek. Kırmızı Şeytanlar, maç günü geldiğinde bu galibiyet odaklı zihniyeti kritik öneme sahip üç puana dönüştürmeyi umuyor olacak.

