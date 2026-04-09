Kırmızı Şeytanlar oyuncuları Masters şampiyonu tahminlerini paylaşırken, Harry Maguire'ın Manchester United'ın en iyi golfçüsü olduğu ortaya çıktı

Kulübün resmi medya organlarına konuşan Mason Mount ve kaleci Senne Lammens, mevcut kadrodaki en iyi golfçünün kim olduğu sorulduğunda tamamen aynı fikirdeydiler. Mount, hiç tereddüt etmeden eski kaptanı aday gösterdi ve sadece "Harry Maguire" dedi. Noussair Mazraoui şakayla karışık olarak Mount'u da sohbete dahil etmeye çalışsa da, eski Chelsea orta saha oyuncusu takım arkadaşının üstün olduğunu vurgulayarak, "O gün belki biraz öyleydi, ama o benden daha iyi" dedi.

Lammens de Mount'un görüşüne katıldığını belirtti. Sky Sports'a ayrı bir röportaj veren Belçikalı oyuncu, "En iyi oyuncu muhtemelen Harry Maguire. O gerçekten istikrarlı. Çok fazla hata yapmıyor, ki bu da bir golfçüde aranan bir özellik" dedi.