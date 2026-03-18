Kırmızı Şeytanlar orta saha için yedek arayışında; Bruno Fernandes ve Casemiro, Manchester United’a Brezilyalı yıldızı transfer etmesini tavsiye etti
Molineux'un yıldızı, çok değerli bir transfer hedefi
Manchester United, Brezilyalı tecrübeli oyuncunun yakında gerçekleşecek ayrılışıyla oluşan boşluğu doldurmak için tüm dikkatini Molineux'e çevirdi. Andre, Ağustos 2024'te Fluminense'den 21 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinden bu yana gösterdiği etkileyici performansla orta sahayı güçlendirecek en önemli aday olarak gösteriliyor. Güçlü performanslarına rağmen, Wolves şu anda Premier League tablosunun en altında yer alıyor ve yaklaşık 35 milyon sterlinlik bir teklifin satış için yeterli olacağına inanılıyor. Kulübün küme düşmekten kurtulamaması halinde bu değer önemli ölçüde düşebilir ve bu da onu Red Devils için daha da cazip bir seçenek haline getirebilir.
Andre için giyinme odası reklamları
Wolves'un yıldız oyuncusuna yönelik ilgiyi, Manchester United'ın A takım kadrosundan gelen önemli destek daha da güçlendirdi. The Sun gazetesi, Casemiro'nun eski Fluminense oyuncusunun Manchester'da başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna inandığı için, kulüp yöneticilerine vatandaşı Andre'yi bizzat tavsiye ettiğini bildiriyor.
Kaptan Fernandes'in de bu orta saha oyuncusunun hayranı olduğu söylenirken, eski Wolves yıldızı Matheus Cunha da Andre'nin Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olacağını öngörüyor. United'ın önümüzdeki transfer döneminde en az iki yeni orta saha oyuncusu kadrosuna katmayı planlaması nedeniyle, bu destekler Andre'yi aday listesinde üst sıralara taşıdı.
Wolves orta saha oyuncusu için rekabet
Andre'nin değeri yüksek seviyede seyretse de, onun durumunu takip eden tek Avrupa devi Manchester United değil. Hem Liverpool hem de Bayern Münih'in, milli takımda 13 maça çıkan ancak yaklaşan milli maç arası öncesinde Brezilya milli takım kadrosuna alınmayan Brezilyalı milli oyuncuya ilgi duyduğu daha önce gündeme gelmişti.
Radardaki alternatif hedefler
Andre, listede öne çıkan isimlerden biri olsa da, United yeni spor yapısı altında yoğun geçecek bir yaza hazırlanırken seçeneklerini açık tutuyor. Kulüp, yurt içinde kendini kanıtlamış yetenekler arayışında olduğu için Crystal Palace’ın yıldızı Adam Wharton ve Nottingham Forest’tan Elliot Anderson ile de anılıyor.
Brighton'dan Carlos Baleba da Old Trafford'daki transfer çevrelerinde sıkça adı geçen bir başka isim. Fon yaratmak ve kadroda yer açmak için acımasız bir temizlik yapılması beklenirken, kulüp son üçte Fernandes'e daha fazla destek sağlamak istediği için orta saha, takviye için öncelikli alan olmaya devam ediyor.
