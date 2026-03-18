Kırmızı Şeytanlar orta saha için yedek arayışında; Bruno Fernandes ve Casemiro, Manchester United’a Brezilyalı yıldızı transfer etmesini tavsiye etti

Wolves'un yıldız oyuncusuna yönelik ilgiyi, Manchester United'ın A takım kadrosundan gelen önemli destek daha da güçlendirdi. The Sun gazetesi, Casemiro'nun eski Fluminense oyuncusunun Manchester'da başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna inandığı için, kulüp yöneticilerine vatandaşı Andre'yi bizzat tavsiye ettiğini bildiriyor.

Kaptan Fernandes'in de bu orta saha oyuncusunun hayranı olduğu söylenirken, eski Wolves yıldızı Matheus Cunha da Andre'nin Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olacağını öngörüyor. United'ın önümüzdeki transfer döneminde en az iki yeni orta saha oyuncusu kadrosuna katmayı planlaması nedeniyle, bu destekler Andre'yi aday listesinde üst sıralara taşıdı.