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Kırmızı Şeytanlar Old Trafford’dan ayrılmaya hazırlanırken, Manchester United yeni 100.000 kişilik stadyumun nerede inşa edileceğini açıkladı
Manchester United stadyumun yerini açıkladı
Kırmızı Şeytanlar, planladıkları 100.000 kişilik yeni stadyumun, “Stadyum Bölgesi” olarak adlandırılan yepyeni bir alanın tam kalbinde inşa edileceğini resmen doğruladı. Bu devasa stadyumun, mevcut Old Trafford stadyumunun yaklaşık 350 metre kuzeybatısında yer alması planlanıyor. Bu iddialı proje, yerel belediye ve ulaşım yetkilileri tarafından tam destek gören Trafford Wharfside kentsel dönüşüm master planının ana dayanağını oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Yeni ev, mirası yaşatıyor
Kulüp, taraftarlar için son derece kutsal olan tarihi, gelenekleri ve maç günü ritüellerini korumak amacıyla bu özel konumun Old Trafford’un hemen yanında kalacak şekilde kasıtlı olarak seçildiğini vurguladı. Bu adım, kulübün duygusal köklerinden kopmadan modern tesisler oluşturma yolunda önemli bir dönüm noktasıdır.
Manchester United’ın yeni stadyum geliştirme CEO’su Collette Roche şunları söyledi: “Wharfside Masterplan’ın yayınlanması, Trafford ve Greater Manchester için canlı ve dönüşüm geçiren bir bölgenin kalbinde Manchester United’a yeni bir dünya standartlarında ev yaratma yolculuğumuzda bir başka önemli dönüm noktasıdır. Ortaklarımızla birlikte, önümüzdeki on yıllar boyunca taraftarlar, yerel topluluklar ve daha geniş bölge için kalıcı faydalar sağlayacak bir mekan sunmak üzere nesilde bir kez karşımıza çıkan bir fırsata sahibiz.
"Önerilen stadyum alanı, Old Trafford’un hemen yanında ideal bir konuma sahiptir; bu da taraftarlarımız için son derece önemli olan mirası, gelenekleri ve maç günü ritüellerini korumamıza olanak tanırken, aynı zamanda gerçek anlamda dünya standartlarında bir taraftar deneyimi sunmak için gerekli ulaşım bağlantılarını ve altyapıyı sağlamaktadır.
"Sadece taraftarlarımız için değil, onlarla birlikte dünya standartlarında bir stadyum inşa etmeye kararlıyız. Atmosfer, uygun fiyat ve erişilebilirlik planlarımızın merkezinde yer almaya devam edecek; tasarım ve geliştirme sürecinin bir sonraki aşamasına geçerken taraftarlarımız ve diğer paydaşlarla işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
Belediye, ekonomide canlanma öngörüyor
Bu devasa ölçekli planın, Birleşik Krallık ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlin katkı sağlaması ve yaklaşık 48.000 yeni yerel istihdam yaratması öngörülüyor. 150 hektarlık bu bölge sadece futbola odaklanmayacak, aynı zamanda yıl boyunca yerel sakinlere kucak açan, canlı ve karma kullanımlı bir mahalleye dönüştürülecek.
Trafford Belediye Meclisi Başkanı Tom Ross şunları ekledi: “Bu dünya çapında bir kültür ve spor merkezini hayata geçirmek için, nelerin nerede gerçekleşebileceğini belirlemeye yönelik uzun bir yolculuğun başlangıcı olan bu master planı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
"Sadece maç günlerinde değil, her gün vakit geçirmek için harika bir yer yaratmak istiyoruz – ve yakında başlayacak danışma sürecimiz aracılığıyla bu vizyonu şekillendirmemize yardımcı olacak olabildiğince çok sayıda bölge sakini ve işletme arıyoruz.
"Wharfside, yaşamak, çalışmak, dolaşmak, keşfetmek, aileyle dinlenmek, doğanın ve yaban hayatının tadını çıkarmak, arkadaşlarla buluşmak, dışarıda yemek yemek, bir şeyler içmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için ideal, çekici mahallelerden oluşan bir ağ haline gelecektir.
"Burada en güzel parklar ve su kenarı alanları, canlı ve çeşitlilik dolu mahallelerde uygun fiyatlı seçenekler de dahil olmak üzere konutlar, yeni sağlık ve eğitim tesisleri, entegre toplu taşıma ağı ile yürüyüş, bisiklet ve spor yapabileceğiniz alanlar yer alacak."
- Getty Images Sport
Tasarım danışma aşaması yaklaşıyor
United yönetimi, şu ana kadar mevcut Old Trafford stadyumunun akıbeti veya geleceği konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını vurguladı. Bu dev projenin bir sonraki aşaması, yeni stadyumun resmi planı ve mimari tasarımı konusunda taraftarların görüşlerini toplamaya odaklanacak. Taraftarlar ve yerel işletmelerle yapılacak kapsamlı bir kamu istişare sürecinin yakın gelecekte duyurulması planlanıyor.
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