Kırmızı Şeytanlar Old Trafford’dan ayrılmaya hazırlanırken, Manchester United yeni 100.000 kişilik stadyumun nerede inşa edileceğini açıkladı

Kulüp, taraftarlar için son derece kutsal olan tarihi, gelenekleri ve maç günü ritüellerini korumak amacıyla bu özel konumun Old Trafford’un hemen yanında kalacak şekilde kasıtlı olarak seçildiğini vurguladı. Bu adım, kulübün duygusal köklerinden kopmadan modern tesisler oluşturma yolunda önemli bir dönüm noktasıdır.

Manchester United’ın yeni stadyum geliştirme CEO’su Collette Roche şunları söyledi: “Wharfside Masterplan’ın yayınlanması, Trafford ve Greater Manchester için canlı ve dönüşüm geçiren bir bölgenin kalbinde Manchester United’a yeni bir dünya standartlarında ev yaratma yolculuğumuzda bir başka önemli dönüm noktasıdır. Ortaklarımızla birlikte, önümüzdeki on yıllar boyunca taraftarlar, yerel topluluklar ve daha geniş bölge için kalıcı faydalar sağlayacak bir mekan sunmak üzere nesilde bir kez karşımıza çıkan bir fırsata sahibiz.

"Önerilen stadyum alanı, Old Trafford’un hemen yanında ideal bir konuma sahiptir; bu da taraftarlarımız için son derece önemli olan mirası, gelenekleri ve maç günü ritüellerini korumamıza olanak tanırken, aynı zamanda gerçek anlamda dünya standartlarında bir taraftar deneyimi sunmak için gerekli ulaşım bağlantılarını ve altyapıyı sağlamaktadır.

"Sadece taraftarlarımız için değil, onlarla birlikte dünya standartlarında bir stadyum inşa etmeye kararlıyız. Atmosfer, uygun fiyat ve erişilebilirlik planlarımızın merkezinde yer almaya devam edecek; tasarım ve geliştirme sürecinin bir sonraki aşamasına geçerken taraftarlarımız ve diğer paydaşlarla işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."