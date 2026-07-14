FC Bayern’in orta saha oyuncusu, Arlington’da maçın 14. dakikasında İspanyol kaptan Rodri ile bir ikili mücadeleye girdi. Rodri topu alıp uzaklaşırken, Olise yere düştü ve sol ayak bileğinin hemen üstüne açık tabanıyla vurdu.
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"Kırmızı karttan kıl payı kurtuldu": Michael Olise'nin İspanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası yarı finalinde sergilediği çirkin hareket, büyük yankı uyandırdı
İspanyollar arasında öfkeye, ancak aşırı protestolara yol açmayan bir sahne; kısa bir süre sonra sosyal medyada birçok taraftarın kırmızı kart talebine neden oldu. Ne kırmızı kart ne de uyarı verildi. Hakem Ivan Barton (El Salvador), faulü daha fazla cezalandırmamaya karar verdi.
Bazı şaşkın taraftarların yanı sıra, MagentaTV yorumcusu Mats Hummels de devre arasında tekrar görüntülerini izlerken şaşkınlığını dile getirdi: “Sabit karede tabii ki çok çirkin görünüyor. Ancak bana göre, hareketin şiddetinin yetersizliği nedeniyle bu sadece sarı kartlık bir hareket. Çünkü hareketini sonuna kadar götürmedi.”
- AFP
Hummels, Olise'nin Rodri'ye yaptığı faul hakkında: "Kırmızı karttan çok da uzak değildi"
Ardından 2014 Dünya Şampiyonu, hakemle ilgili olarak şunları söyledi: "Bence sarı kart göstermeliydi. Bunu yapmadı çünkü (Adrien) Rabiot kısa bir süre önce sarı kart görmüştü ve o da durumu tek bir yöne çekmek istemedi." Ancak: "Olay, olası bir kırmızı karttan çok da uzak değildi, bunu da açıkça belirtmek gerekir."
Hakem uzmanı Patrick Ittrich’e göre ise Olise’nin faulü “kırmızı kartlık bir hareket” niteliğindeydi. Hummels ise şöyle yanıt verdi: “Hakem el kitabına göre evet, benim futbol anlayışına göre hayır. Unutmamak gerekir ki, ne kadar saçma olsa da: Bu bir Dünya Kupası yarı finali, 14. dakika. Ligin üçüncü haftasında böyle bir faulde kırmızı kart gösterirsin, ama Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ya da Dünya Kupası yarı finalinde artık göstermezsin."
Rodri’ye yapılan kaba faul, Olise’nin ilk yarıdaki performansına uyuyordu. Dünya Kupası’nda şimdiye kadar çok güçlü bir performans sergileyen bu hücum oyuncusu, İspanya’nın sıkı ve koşu gücü yüksek savunması karşısında pek varlık gösteremedi. Bu durum, skor 0-1 iken yaklaşık yarım saat sonra, yeni favori pozisyonu olan merkezi ofansif orta saha’dan tekrar sağ kanada kaymasına bile neden oldu. Ancak orada da başlangıçta pek bir etki yaratamadı.
Michael Olis’in kariyer aşamaları:
Kulüp Dönem FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - günümüz
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