Ardından 2014 Dünya Şampiyonu, hakemle ilgili olarak şunları söyledi: "Bence sarı kart göstermeliydi. Bunu yapmadı çünkü (Adrien) Rabiot kısa bir süre önce sarı kart görmüştü ve o da durumu tek bir yöne çekmek istemedi." Ancak: "Olay, olası bir kırmızı karttan çok da uzak değildi, bunu da açıkça belirtmek gerekir."

Hakem uzmanı Patrick Ittrich’e göre ise Olise’nin faulü “kırmızı kartlık bir hareket” niteliğindeydi. Hummels ise şöyle yanıt verdi: “Hakem el kitabına göre evet, benim futbol anlayışına göre hayır. Unutmamak gerekir ki, ne kadar saçma olsa da: Bu bir Dünya Kupası yarı finali, 14. dakika. Ligin üçüncü haftasında böyle bir faulde kırmızı kart gösterirsin, ama Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ya da Dünya Kupası yarı finalinde artık göstermezsin."

Rodri’ye yapılan kaba faul, Olise’nin ilk yarıdaki performansına uyuyordu. Dünya Kupası’nda şimdiye kadar çok güçlü bir performans sergileyen bu hücum oyuncusu, İspanya’nın sıkı ve koşu gücü yüksek savunması karşısında pek varlık gösteremedi. Bu durum, skor 0-1 iken yaklaşık yarım saat sonra, yeni favori pozisyonu olan merkezi ofansif orta saha’dan tekrar sağ kanada kaymasına bile neden oldu. Ancak orada da başlangıçta pek bir etki yaratamadı.