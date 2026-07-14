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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Çeviri:

"Kırmızı karttan kıl payı kurtuldu": Michael Olise'nin İspanya ile oynanan Dünya Kupası yarı final maçındaki çirkin hareketi ortalığı karıştırdı

Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
M. Olise

Fransa'nın yıldızı Michael Olise, İspanya ile oynanan Dünya Kupası yarı final maçının ilk dakikalarında bir sarı kart ya da hatta kırmızı kart görmüş olsa bile buna itiraz edemezdi.

FC Bayern’in orta saha oyuncusu, Arlington’da maçın 14. dakikasında İspanyol kaptan Rodri ile bir ikili mücadeleye girdi. Rodri topu alıp uzaklaşırken, Olise yere düştü ve sol ayak bileğinin hemen üstüne açık tabanıyla vurdu.

  • İspanyollar arasında öfkeye, her ne kadar aşırı protestolara yol açmasa da, neden olan ve kısa süre sonra sosyal medyada birçok taraftarın kırmızı kart talebine yol açan bir sahne. Ne kırmızı kart ne de uyarı verildi. Hakem Ivan Barton (El Salvador), faulü daha fazla cezalandırmamaya karar verdi.

    Bazı şaşkın taraftarların yanı sıra, MagentaTV yorumcusu Mats Hummels de devre arasında tekrar görüntülerini izlerken şaşkınlığını dile getirdi: “Sabit karede tabii ki çok çirkin görünüyor. Ancak bana göre, hareketin şiddetinin yetersizliği nedeniyle bu sadece sarı kartlık bir faul. Çünkü oyuncu hareketini sonuna kadar götürmüyor.”

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    Hummels, Olise’nin Rodri’ye yaptığı faul hakkında: “Kırmızı karttan çok da uzak değildi”

    Ardından 2014 Dünya Şampiyonu, hakemle ilgili olarak şunları söyledi: "Bence sarı kart göstermeliydi. Bunu yapmadı çünkü (Adrien) Rabiot kısa bir süre önce sarı kart görmüştü ve o da durumu tek bir yöne çekmek istemedi." Ancak: "Olay, olası bir kırmızı karttan çok da uzak değildi, bunu da açıkça söylemek gerekir."

    Hakem uzmanı Patrick Ittrich’e göre ise Olise’nin faulü “kırmızı kartlık bir hareket” niteliğindeydi. Hummels ise şöyle yanıt verdi: “Hakem el kitabına göre evet, benim futbol anlayışına göre hayır. Unutmamak gerekir ki, ne kadar saçma olsa da: Bu bir Dünya Kupası yarı finali, 14. dakika. Ligin üçüncü haftasında böyle bir faulde kırmızı kart gösterirsin, ama Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ya da Dünya Kupası yarı finalinde artık göstermezsin."

    Rodri’ye yapılan kaba faul, Olise’nin ilk yarıdaki performansına uyuyordu. Dünya Kupası’nda şimdiye kadar çok güçlü bir performans sergileyen bu hücum oyuncusu, İspanya’nın sıkı ve koşu gücü yüksek savunması karşısında pek varlık gösteremedi. Bu durum, skor 0-1 iken yaklaşık yarım saat sonra, yeni favori pozisyonu olan merkezi ofansif orta saha’dan tekrar sağ kanada kaymasına bile neden oldu. Ancak orada da başlangıçta pek bir etki yaratamadı.

  • Michael Olis’in kariyer aşamaları:

    KulüpDönem
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    FC Bayern2024 - günümüz

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