Skorun ötesinde, müdahalenin Maatsen üzerindeki uzun vadeli etkisi de Villa yönetimi açısından büyük bir endişe kaynağı. Hollandalı milli oyuncu bacağına ağırlık veremedi ve sahadan yardım alınarak çıkarılmak zorunda kaldı. Bu da savunmada Forest'ın sonunda değerlendirdiği büyük bir boşluk bıraktı.

Emery, 24 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili karamsar bir güncelleme yaptı ve eski Chelsea oyuncusunun önemli bir süre sahalardan uzak kalabileceğini öne sürdü. Teknik direktör, çarpışma sırasında yaşadığı ve ciddi görünen ayak bileği sakatlığı nedeniyle Maatsen'in “uzun, uzun bir süre” forma giyemeyebileceğini kabul etti.

Emery, Maatsen'in zorunlu çıkışının yarattığı sayısal dezavantajın maçın son bölümünün gidişatını değiştirdiğini vurguladı. Emery, "Maçı Maatsen sakat ve 10 oyuncuyla tamamladık, son dakikalarda da çok fazla pozisyon verdik" dedi. "Onlar (Forest) ikinci golü attı ve bunu hak etti."