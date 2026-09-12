Getty Images Sport
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'Kırmızı kart olmalıydı!' - Unai Emery, Aston Villa'nın Nottingham Forest'a yenilgisinin ardından VAR'a sert çıktı
Emery, VAR kararına öfke kustu
Emery, takımının Villa Park'ta Nottingham Forest'a 2-1'lik skorla kıl payı mağlup olmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemedi. Öfkesinin merkezindeki nokta, 81. dakikada Forest orta saha oyuncusu James McAtee'nin Ian Maatsen'e yaptığı sert müdahaleydi. Hakem Andy Madeley 23 yaşındaki oyuncuya sarı kart göstermeyi tercih ederken, Emery cezanın ihraçla sonuçlanacak şekilde artırılması için Video Yardımcı Hakem'in devreye girmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı.
Taktiksel dezavantaj ev sahibi ekip için ölümcül oldu ve takım sadece yedi dakika sonra galibiyet golünü yedi. Maç sonrası medya görevleri sırasında pozisyonu değerlendiren Emery, teknolojinin oyuncularını korumakta başarısız olduğunu düşündüğünü açıkça dile getirdi. Villa'nın teknik patronu görüşünü şu sözlerle açıkladı: "Ama televizyonda izledikten sonra, bence VAR hakemi hakemi çağırmalıydı çünkü bu bir müdahale, Maatsen'in arkasından yapılan net bir müdahale ve bana göre kırmızı kart olmalıydı, bu farklı. Tabii ki bunu hak ettiler. İkinci yarıda oynadıkları oyunla kazanmayı hak ettiler."
- Getty Images Sport
Maatsen'in sakatlığı, Villa'nın sıkıntılarını artırdı
Skorun ötesinde, müdahalenin Maatsen üzerindeki uzun vadeli etkisi de Villa yönetimi açısından büyük bir endişe kaynağı. Hollandalı milli oyuncu bacağına ağırlık veremedi ve sahadan yardım alınarak çıkarılmak zorunda kaldı. Bu da savunmada Forest'ın sonunda değerlendirdiği büyük bir boşluk bıraktı.
Emery, 24 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili karamsar bir güncelleme yaptı ve eski Chelsea oyuncusunun önemli bir süre sahalardan uzak kalabileceğini öne sürdü. Teknik direktör, çarpışma sırasında yaşadığı ve ciddi görünen ayak bileği sakatlığı nedeniyle Maatsen'in “uzun, uzun bir süre” forma giyemeyebileceğini kabul etti.
Emery, Maatsen'in zorunlu çıkışının yarattığı sayısal dezavantajın maçın son bölümünün gidişatını değiştirdiğini vurguladı. Emery, "Maçı Maatsen sakat ve 10 oyuncuyla tamamladık, son dakikalarda da çok fazla pozisyon verdik" dedi. "Onlar (Forest) ikinci golü attı ve bunu hak etti."
Savunmadaki hatalar, Villa'ya pahalıya mal oldu
Hakem kararlarıyla ilgili tartışmaya rağmen Emery, takımının performans seviyesinin özellikle ikinci yarıda gereken standardın altında kaldığını kabul edecek kadar dürüsttü. Teknik direktör, kırmızı kartın maçın hikâyesini değiştirebileceğini savunmayı sürdürse de takımının ortaya koyduğu ritim eksikliğinin tüm sorumluluğunu üstlendi.
Şöyle konuştu: "Bu kırmızı kart olmalıydı ve belki maç 10'a 10 tamamlansaydı, belki farklı bir maç olabilirdi ama bu, ikinci yarıda nasıl oynadığımız için bir mazeret değil. Biz de kötü oynadık ve bu bizim işimiz, bizim sorumluluğumuz ya da benim sorumluluğum.
- Getty Images Sport
Odak, Carabao Cup mücadelesine kayıyor
Premier League'deki ilk maçlarından yalnızca tek puan çıkarabilen takımda, Emery'nin kazanma formülünü bulması yönündeki baskı artmaya başlıyor. Villa Park'ta kabaran sakatlık listesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda kadro derinliği ciddi şekilde sınanacak. Aston Villa şimdi, Carabao Cup'ta hafta içi Coventry City deplasmanına çıkmaya hazırlanırken hızla toparlanmak zorunda.
Bu karşılaşma, eylül ayındaki milli aradan önceki son maçında Kuzey Londra'da Tottenham Hotspur'a karşı oynayacağı zorlu deplasman öncesinde ivme kazanmak adına hayati bir fırsat anlamına geliyor.
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