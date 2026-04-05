Barcelona, dün gece birçok önemli hakem kararının alındığı maçta Atlético Madrid'e karşı heyecan verici bir galibiyet elde etti.
Kırmızı kart kararından vazgeçilmesinin ardından... Katalanlar, Atlético maçındaki video teknolojisi ve hakem performansını övdü
Övgü
Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki maçta görev alan hakem ekibi, La Liga'nın 30. haftasında iki takım arasında oynanan heyecan verici karşılaşmanın ardından, Mundo Deportivo gazetesinde yayınlanan değerlendirmesinde eski uluslararası hakem Barrenchia Monteiro'dan övgü aldı.
Barcelona, maçın son dakikalarına kadar berabere devam eden karşılaşmada, deplasmanda zorlu bir galibiyet elde etti. Robert Lewandowski, 87. dakikada galibiyet golünü atarak Takımına 3 değerli puanı kazandıran bu galibiyetle Barcelona, 76 puanla liderliğini pekiştirdi ve Real Madrid'in 7 puan önünde yer alırken, Atlético ise 57 puanla dördüncü sırada kaldı.
Zorlu bir maç
Monteiro, hakemin karmaşık ve çatışmalarla dolu bir maçta iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Hakemin iyi pozisyon alması ve fiziksel kondisyonunun, oyun akışına yakın kalmasına yardımcı olduğunu belirtti; bu da, “fırsat verme” kuralını doğru bir şekilde uygulayarak maça belirgin bir akıcılık kazandırdı.
Ayrıca, Busquets Ferrer'in bazı anlarda hoşgörülü görünmesine rağmen, özellikle oyuncular arasında tekrarlanan çatışmalar karşısında kartlarla sert bir şekilde müdahale ederek kişiliğini ortaya koymayı ve maçı kontrol etmeyi başardığını da sözlerine ekledi.
Kritik kararlar ve video teknolojisi
Rapor, hakemin disiplin kararlarına da değindi; hakem, uygun anlarda birkaç sarı kart gösterdi. Ardından maçın en önemli anlarından biri, belirleyici bir rol oynayan video yardım sistemi (VAR) müdahalesine sahne oldu.
Montero, video hakemi Mario Milerro Lopez'in doğru kararlar verdiğini belirtti. Bunların en önemlisi, hakemin Nico'nun Lamine Yamal'a yaptığı müdahaleyi incelemek için çağrılmasıydı. Bu müdahale, gol fırsatı olduğu için sarı kartın doğrudan kırmızı karta dönüştürülmesine neden oldu.
VAR, Gerard Martin'in kırmızı kart durumunu incelemek için tekrar devreye girdi ve hakem, görüntüyü tekrar izledikten sonra sonunda sarı kartla yetinmeye karar verdi.
Toplam puan
Montero, değerlendirmesini, hakemin video yardım sistemi ve yardımcı hakem ekibinin etkin desteğiyle Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki zorlu karşılaşmayı iyi yönettiğini ve maçın mümkün olduğunca az hatayla sonuçlandığını vurgulayarak tamamladı.
Ayrıca şunu da okuyun:
Vigo'nun izinden... Perez, Pedri'yi kadroya katma hayalini gerçekleştirebilecek mi?
Brezilyalı yıldız: Ben, Vinícius ve Raphinha, Ronaldo ve Ronaldinho ile aynı seviyedeyiz