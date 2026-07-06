‘Kırmızı çizgiyi aştı’ - UEFA, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasını askıya alma yönündeki ‘benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve gerekçesiz karar’ nedeniyle FIFA’yı sert bir dille eleştirdi

Avrupa futbol kurumu, otomatik maç cezasının oyunun temel bir direği olduğunu ve bunun asla keyfi kararların ya da siyasi baskının etkisine maruz kalmaması gerektiğini savundu. UEFA resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Dün, oyuncu Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan tek maçlık otomatik cezanın bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınması kararı, kırmızı çizgiyi aştı.

"Futbol, diğer tüm spor dalları gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temeli olan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda durum böyle değildir.

"Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik uzaklaştırma, takdir yetkisine bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir organın kararını gerektirmez. Bu, yönetmeliklere yerleşik bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz; hele ki turnuvanın ortasında, başka birçok oyuncunun da aynı duruma düşüp cezalarını düzenli olarak çektiği bir ortamda.

"Kuralların kesinliği, onları korumakla yükümlü olanlar tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir müsabakanın güvenilirliği sarsılır. Aynı şekilde, bu tür bir karar devam eden turnuvada bir emsal teşkil eder; bundan sonra benzer durumlarda eşit muamele yapılması gerekecek ve bu da turnuvanın aleyhine olacaktır.

"Futbol, güzel bir oyun olduğu için dünyanın en sevilen sporudur ve her yerde aynı kurallarla oynandığı için güvenilirdir. Bir turnuva asla tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise, futbolun tamamı üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir.

"Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve gerekçesiz bir karara inanamıyoruz."