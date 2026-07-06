Getty Images Sport
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‘Kırmızı çizgiyi aştı’ - UEFA, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasını askıya alma yönündeki ‘benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve gerekçesiz karar’ nedeniyle FIFA’yı sert bir dille eleştirdi
UEFA, ‘haklı gösterilemez’ karar konusunda sessizliğini bozdu
2026 Dünya Kupası’nda şok dalgaları yaratan resmi bir açıklamada, UEFA, FIFA’nın Balogun’a verilen bir maçlık cezasını askıya alma kararını kınadı. Forvet oyuncusu, 32’li turda ABD’nin Bosna-Hersek’i mağlup ettiği maçta doğrudan kırmızı kart görmüştü; bu durum genellikle otomatik olarak bir maçlık uzaklaştırma cezasına yol açar. Ancak FIFA, cezanın uygulanmasını bir yıllık deneme süresine ertelemek için müdahale etti ve bu durum, futbol dünyasının güçlü isimleri arasında bir iç çatışmaya yol açtı.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası’nın dürüstlüğü sorgulanıyor
Avrupa futbol kurumu, otomatik maç cezasının oyunun temel bir direği olduğunu ve bunun asla keyfi kararların ya da siyasi baskının etkisine maruz kalmaması gerektiğini savundu. UEFA resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Dün, oyuncu Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan tek maçlık otomatik cezanın bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınması kararı, kırmızı çizgiyi aştı.
"Futbol, diğer tüm spor dalları gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temeli olan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda durum böyle değildir.
"Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik uzaklaştırma, takdir yetkisine bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir organın kararını gerektirmez. Bu, yönetmeliklere yerleşik bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz; hele ki turnuvanın ortasında, başka birçok oyuncunun da aynı duruma düşüp cezalarını düzenli olarak çektiği bir ortamda.
"Kuralların kesinliği, onları korumakla yükümlü olanlar tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir müsabakanın güvenilirliği sarsılır. Aynı şekilde, bu tür bir karar devam eden turnuvada bir emsal teşkil eder; bundan sonra benzer durumlarda eşit muamele yapılması gerekecek ve bu da turnuvanın aleyhine olacaktır.
"Futbol, güzel bir oyun olduğu için dünyanın en sevilen sporudur ve her yerde aynı kurallarla oynandığı için güvenilirdir. Bir turnuva asla tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise, futbolun tamamı üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir.
"Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve gerekçesiz bir karara inanamıyoruz."
Rooney ve Tuchel de eleştirilere katıldı
Bu karara öfkelenen tek kurum UEFA değil. Eski İngiltere kaptanı Wayne Rooney, BBC’de öfkeli bir konuşma yaptı; durumu “tam bir rezalet” olarak nitelendirdi ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun utanması gerektiğini belirtti. Rooney şöyle konuştu: “Bunun tam bir rezalet olduğunu düşünüyorum, gerçekten öyle.
"Bu cezanın askıya alınması için ya kırmızı kartı iptal etmeleri gerekir ki bu muhtemelen doğru karar olur ve o zaman oyuncu sahaya çıkabilir. Ama bir yıl süreyle askıya almak mı? Bence bu tam bir rezalet. Infantino bundan utanmalı.
"Bu maçtaki sportmenlik ruhu sorgulanıyor. Eğer ABD'nin rakibi olsaydım, kesinlikle öfkeden deliye dönerdim. Bu her açıdan yanlış. Bu gece bir İngiltere oyuncusu ya da Meksika oyuncusuysanız ve kırmızı kart görürseniz, bir sonraki maçta oynamayı bekler misiniz? Bu işin sonu nereye varacak?"
İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de takımının Meksika’yı mağlup etmesinin ardından alaycı bir üslupla tartışmaya katıldı. Alman teknik adam, tutarsızlıktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, bu kararları kimin hangi gerekçeyle bozma yetkisine sahip olduğunu sorguladı. Hatta, savunma oyuncusu Jarell Quansah’ın El Tri karşısında oyundan atılmasının ardından, Harry Kane’in Jarell Quansah’a yardım etmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ı araması gerekebileceğini şaka yollu olarak söyledi.
- Getty Images
ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Belçika ile oynayacağı maç için hazırlanıyor
Tartışma fırtınasına rağmen Balogun, Seattle’da Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek. Bazı haberlere göre FIFA’nın müdahalesi, Trump’ın Infantino’ya yaptığı kişisel bir telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti; bu iddia ise turnuvanın sportif dürüstlüğü konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.
Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, her maç koordinasyon toplantısında kırmızı kart cezasının otomatik olarak uygulanacağı hususunun tekrar tekrar vurgulandığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi. Ev sahibi ülkelerden biri olan Belçika, yıldız forvetini sahaya sürmeye hazırlanırken, maç hakemleri ve yönetim organı üzerindeki baskı doruk noktasına ulaştı; tüm dünya, FIFA’nın adalet konusundaki itibarını geri kazanıp kazanamayacağını merakla izliyor.
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