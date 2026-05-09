Harry Kane'in kaçırdığı penaltı, Bayern'in Wolfsburg'da aldığı zorlu galibiyette elbette gündeme gelen konulardan biriydi. Ne de olsa bu, daha önce 24 gol attığı Bundesliga'da penaltı noktasından kaçırdığı ilk şuttu. Bir de Jeanuel Belocian vardı; ayaklarını yerden keserek o noktayı Kane'in aleyhine bozmuş olabilirdi.
Çeviri:
"Kirli oyunlar" mı, yoksa adil oyun mu? Bayern ve Wolfsburg, Harry Kane'in kaçırdığı penaltı atışını tartışıyor
Maç sonrası yorumlarda ise tartışmaların odak noktası şu soruydu: Wolfsburg’un savunma oyuncusunu haksızlık yapmakla suçlamak mı gerekir, yoksa bu tür bir davranışı sektörde olağan bir durum olarak kabul edip, soğukkanlılıkla gülüp geçmek mi gerekir?
Belocian'ın manipülasyonu her halükarda başarılı oldu, ancak Kane'in bu nedenle sol ayağıyla hafifçe kayarak topu Wolfsburg kalesinin çok üstünden ve uzağına attığı konusunda spekülasyonlar devam ediyor.
Wolfsburg'dan Patrick Wimmer, Sky'a verdiği demeçte, "Bunlar biraz kirli oyunlar, ama alt sıralarda yer alıyorsanız bazen bunları da kullanmak zorunda kalabilirsiniz" dedi. "Harry Kane'e bunun yüzünden mi oldu, bilinmez, belki de ayakkabılarından kaynaklanmıştır."
- Getty Images Sport
Hecking sinirli: "Bazen Kane'in de ıskalaması iyi gelir"
Sezonun son maçında takımıyla birlikte küme düşme mücadelesini sürdüren Wolfsburg teknik direktörü Dieter Hecking, biraz sinirli bir tavırla şöyle konuştu: "Eğer gösterilmek istenen sahne buysa… Harry Kane bugün ilk penaltısını kaçırdı ve bu onun için de iyi oldu."
Zaten çok konuşkan olan Bayern'in genç oyuncusu Tom Bischof, Belocian'ın davranışını hiç de doğru bulmadı. "Wolfsburg'un küme düşmemek için mücadele ettiğini biliyorum. Yine de bu hareketi gereksiz buluyorum," dedi 20 yaşındaki oyuncu. "Fairplay her zaman geçerli olmalı, ne kadar önemli olursa olsun."
- AFP
Kompany: "Her şeyi denemeden öylece küme düşsünler mi?"
Bayern'in olağanüstü kalecisi Jonas Urbig bu durumu cömertçe görmezden gelip "hiç kızmamayı" başarsa da, teknik direktörü Vincent Kompany her zamanki gibi adil ve kendine özgü incelikle konuştu. "Ne yapmalarını bekliyorsunuz? Biz gol attığımızda alkışlamalarını mı? Hiçbir şey denemeden küme düşmelerini mi?" diye sordu Kompany, Sky'da. "Wolfsburg oyuncusunun bunu yapması mı? Elbette yapmaması daha iyi olurdu. Ama onu da anlayabiliyorum."
Kane'in kaçırdığı golüne rağmen Bayern, Wolfsburg'da 1-0 kazandı. Böylece Kurtlar, 26 puanla ligde 16. sırada kaldı. Önümüzdeki Cumartesi, puanları eşit olan komşusu FC St. Pauli'ye deplasmanda konuk olacaklar. Hamburg'da yenilmeleri halinde Wolfsburg küme düşecek.