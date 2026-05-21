VW CEO'su Oliver Blume'nin gözleri önünde, Perşembe akşamı ikinci ligin üçüncüsü SC Paderborn ile oynanan küme düşme play-off ilk maçında Kurtlar, hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık bir beraberliğin ötesine geçemedi ve krizlerle dolu bir sezonun son maçında ligde kalma mücadelesinde endişe yaşamak zorunda kaldı.
Kırılma maçı heyecanında şok bir mağlubiyet! VfL Wolfsburg, Bundesliga'dan düşmeye bir adım daha yaklaştı
Yükselme ve düşme kaderi Pentekost Pazartesi günü belli olacak; Wolfsburg, Ostwestfalen’deki rövanş maçına bir dezavantajla gidiyor. Hücumda Kurtlar’ın fikir ve etkili vuruş gücü eksikliği göze çarpıyordu. Paderborn ise özellikle savunmada sergilediği üstün performans ve ev sahibi avantajıyla, altı yıl aradan sonra Bundesliga’ya dönüş umudunu yeşertiyor. İkinci maçta, 90.+4. dakikada sarı-kırmızı kart gören Jonah Sticker forma giyemeyecek.
1997'deki yükselişinden bu yana Bundesliga'nın vazgeçilmez bir parçası olan Wolfsburg, geçmişte de play-off'lar yoluyla ligde kalmayı başarmıştı. Bugüne kadarki katılımlarında Eintracht Braunschweig (2017) ve Holstein Kiel (2018) takımlarının yükselmesini engelledi. Genel istatistikler de birinci lig takımının lehine: 2008/09 sezonundan bu yana play-offlar yeniden oynanıyor ve ikinci lig takımı sadece üç kez galip geldi.
SCP, 2014 ve 2019'da üst lige çıkmayı başarmıştı - her ikisinde de doğrudan yükselmişti. Ancak Paderborn, her iki seferde de sadece bir sezon sonra tekrar küme düşmüştü. Teknik direktör Ralf Kettemann, olası Bundesliga dönüşünü önceden "hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat" olarak nitelendirdi. "Kaybetmekten çok daha fazlasını kazanabiliriz" dedi.
VfL Wolfsburg yeterince kararlı olamadı - Biblija büyük fırsatı kaçırdı
Baskı açıkça VfL tarafındaydı; sezon başında Avrupa kupalarını hayal eden takım, daha sonra küme düşme tehlikesinin tam ortasına sürüklendi. Wolfsburg’da ilk dakikalarda bir tedirginlik hissedilmiyordu. Ancak VfL, aynı zamanda oyun kurmada büyük sorunlar yaşıyordu. Paderborn'un erken presleri etkili oldu ve Bundesliga ekibi sık sık savunma hattından yeniden oyun kurmak zorunda kaldı. Paderborn'un sağlam savunması, uzun pasları güvenli bir şekilde kesiyordu.
SCP, başlangıçtaki baskısını sürdürdü ve ilk büyük fırsatı yakaladı: Santiago Castaneda'nın yakın mesafeden çektiği şutu, Jeanuel Belocian ve kaleci Kamil Grabara son anda birlikte uzaklaştırdı (9.). Maç, büyük heyecan anlarının eksik olduğu, başa baş bir mücadeleye dönüştü. Denis Vavro (23.), uzak mesafeden şutunu dışarı attı. Adam Daghim (32.), dar açıdan SCP kalecisi Dennis Seimen'e takıldı. Wolfsburg, bireysel yetenek üstünlüğünü yeterince değerlendiremedi. Paderborn ise kontratak fırsatlarını bekledi.
İkinci yarıda da Wolfsburg, rakip ceza sahasına tehlikeli ataklar yapmakta zorlandı. Çok sayıda küçük faul ve koordinasyon hatası maçın akışını bozdu. VfL'nin oyun kurucusu Christian Eriksen fark yaratmaya çalıştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun da parlak anları olmadı. Seimen, Eriksen'in serbest vuruşunu güvenli bir şekilde kurtardı (67.). Paderborn'dan Filip Bilbija (84.) 1-0'ı getirecek büyük fırsatı kaçırdı.