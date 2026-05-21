Kırılma maçı heyecanında şok bir mağlubiyet! VfL Wolfsburg, Bundesliga'dan düşmeye bir adım daha yaklaştı

Yükselme ve düşme kaderi Pentekost Pazartesi günü belli olacak; Wolfsburg, Ostwestfalen’deki rövanş maçına bir dezavantajla gidiyor. Hücumda Kurtlar’ın fikir ve etkili vuruş gücü eksikliği göze çarpıyordu. Paderborn ise özellikle savunmada sergilediği üstün performans ve ev sahibi avantajıyla, altı yıl aradan sonra Bundesliga’ya dönüş umudunu yeşertiyor. İkinci maçta, 90.+4. dakikada sarı-kırmızı kart gören Jonah Sticker forma giyemeyecek.

1997'deki yükselişinden bu yana Bundesliga'nın vazgeçilmez bir parçası olan Wolfsburg, geçmişte de play-off'lar yoluyla ligde kalmayı başarmıştı. Bugüne kadarki katılımlarında Eintracht Braunschweig (2017) ve Holstein Kiel (2018) takımlarının yükselmesini engelledi. Genel istatistikler de birinci lig takımının lehine: 2008/09 sezonundan bu yana play-offlar yeniden oynanıyor ve ikinci lig takımı sadece üç kez galip geldi.

SCP, 2014 ve 2019'da üst lige çıkmayı başarmıştı - her ikisinde de doğrudan yükselmişti. Ancak Paderborn, her iki seferde de sadece bir sezon sonra tekrar küme düşmüştü. Teknik direktör Ralf Kettemann, olası Bundesliga dönüşünü önceden "hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat" olarak nitelendirdi. "Kaybetmekten çok daha fazlasını kazanabiliriz" dedi.