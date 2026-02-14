Getty Images Sport
"Kimsin sen?! Kimsin sen?!" - Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Salford City ile oynanacak maç öncesinde FA Cup'ı "sevmesinin" benzersiz nedenini komik bir şekilde açıklıyor
Man City yine hezimete uğrayacak mı?
City, FA Cup'ta iki sezon üst üste karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, League Two'dan Salford'u Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak. Guardiola'nın öğrencileri, geçen sezonun üçüncü turunda Salford'u 8-0 mağlup etmiş ve Cumartesi öğleden sonra da benzer bir sonuç almayı çok isteyeceklerdir. Maç öncesinde konuşan Guardiola, FA Cup'a olan sevgisini dile getirmiş ve bu turnuvayı kendisi için bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu açıklamıştır.
"Kimsin sen?! Kimsin sen?!"
Guardiola, "Bu ülkeden en keyifli anılarımdan biri, FA Cup'ta League One veya League Two kulüplerinde deplasman maçları oynamaktı" dedi.
"Bunu asla kaçırmayız. Her zaman inanılmazdı. Otobüsle stadyuma vardığınızda tüm taraftarların 'Kim siniz?! Kim siniz?!' diye bağırdığı o deneyim. Uzun paslarla oluşan bu atmosfer, dürüstçe söylüyorum, hayatımın geri kalanında unutmayacağım anılardan biri olacak.
"FA Cup'ı seviyorum. Seviyorum, çocukluğumun bir parçasıydı. Evimde oynamayı tercih ederim ama FA Cup'ta deplasman maçları en iyisidir. 10 yıl sonra, bu ülkede birkaç şeyi sevmediğimi düşünüyorum ama sevdiğim çok şey var ve bu da onlardan biri. Bu ülke geleneklere saygı duyuyor ve başka hiçbir ülke bunu yapamıyor. Yeni şeylerin ve eski şeylere saygının bu kombinasyonu, İngiltere'yi bu yüzden seviyorum."
Salford 'daha iyi bir skor bekliyor'
Salford City teknik direktörü Karl Robinson, geçen sefer City'ye karşı sekiz gol yedikten sonra daha iyi bir skor elde etmeyi umduğunu itiraf etti. Salford, League Two sıralamasında altıncı sırada yer alıyor ve geçen sefer Accrington Stanley'e 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı.
BBC Radio Manchester'a verdiği demeçte Robinson, "Sonucun tamamen farklı olacağını söylemeyeceğiz. Herkesin tahmin ettiği gibi daha iyi bir skor elde etmeyi umuyoruz, ancak insanların bu kulübün 12 ayda ne kadar ilerlediğini gerçekten takdir ettiklerini sanmıyorum. Farklı olan şey, bu maça, geçen sefer bizi gördüklerinden çok daha fazla saygı duyulan bir futbol dünyasından giriyoruz. Bir futbol kulübü olarak, bu bizim için bir başka başarı ve oraya geri dönmekten dolayı çok heyecanlıyız. Bu sefer, oraya gidip eğlenmek, rozetimizi gururla takmak, taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak, yaptığımız her şeyde rekabet etmek ve sonra Pazar sabahı işimize dönüp Salı günü Newport'u yenmek istiyorum.
"Bence bu, kulübün tarihinde olağanüstü bir dönem ve hafta sonunun çok zor geçeceği konusunda hiçbir yanılsamamız yok. Sonuç muhtemelen oldukça tahmin edilebilir olacak, en azından herkes için. Sadece insanların Salford'un gerçek olduğunu bilmelerini istiyorum. Bence biz, insanların yıllarca çokça duyacağı bir futbol kulübüyüz.
"Hayatta her şeyde olduğu gibi, bir fırsatı değerlendiremezseniz, şansınızın çok az olduğunu bilseniz bile... Yaşamın anlamı bu değil mi? Kendinizi, şu anda dünyanın en iyi oyuncularına karşı, en inanılmaz koşullarda gerçekten zorlayın. Bir Ballon d'Or kazananı, birçok Premier League kazananı ve muhtemelen tüm zamanların en iyi 10 menajeri arasında yer alan bir menajer."
Sırada ne var?
Man City, Salford'u yenerek Pazartesi günü yapılacak beşinci tur kura çekimine katılmak için en büyük favori konumunda. Ardından Cityzens, Premier League'de zorlu Newcastle ile karşılaşacak.
