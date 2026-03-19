"Kimseyi korkutmuyoruz" - Harry Kane, Bayern yıldızıyla Real Madrid karşılaşması öncesinde heyecanını dile getirdi; Jude Bellingham ve Kylian Mbappé'yi yenebileceklerine inanıyor

Kane, maçın ardından çeyrek final eşleşmesine ilişkin olarak gazetecilere şunları söyledi: "Kimseyi korkutmuyoruz. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığınızda zorlu bir maç olur. Zorlu bir mücadeleye hazırlıklı olmalıyız. Buna hazır olacağız. Bu sezon şu ana kadar iyi iş çıkardık; sadece bu şekilde devam etmeliyiz."

Bayern'deki takım arkadaşı Tom Bischof da Kane'in düşüncelerine katılarak şunları ekledi: "Harika bir maç olmasını bekliyorum. İki takım da çok güçlü. Kimseyi korkutmuyoruz, bu yüzden harika bir maç olacak!"