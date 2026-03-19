Getty Images Sport
Çeviri:
"Kimseyi korkutmuyoruz" - Harry Kane, Bayern yıldızıyla Real Madrid karşılaşması öncesinde heyecanını dile getirdi; Jude Bellingham ve Kylian Mbappé'yi yenebileceklerine inanıyor
Kane iki gol attı, Bayern Atalanta'yı ezdi
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta'yı rahat bir şekilde mağlup etti. İtalya'da oynanan ilk maçı 6-1 kazanan Bundesliga şampiyonu, Allianz Arena'da 4-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Kane, rövanş maçında iki gol atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 50'ye çıkardı. Bayern, yarı finale çıkmak için Avrupa'nın iki devi arasında epik bir düello vaat eden Real Madrid ile karşılaşacak.
- Getty Images Sport
Kane, Real Madrid'e uyarıda bulundu
Kane, maçın ardından çeyrek final eşleşmesine ilişkin olarak gazetecilere şunları söyledi: "Kimseyi korkutmuyoruz. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığınızda zorlu bir maç olur. Zorlu bir mücadeleye hazırlıklı olmalıyız. Buna hazır olacağız. Bu sezon şu ana kadar iyi iş çıkardık; sadece bu şekilde devam etmeliyiz."
Bayern'deki takım arkadaşı Tom Bischof da Kane'in düşüncelerine katılarak şunları ekledi: "Harika bir maç olmasını bekliyorum. İki takım da çok güçlü. Kimseyi korkutmuyoruz, bu yüzden harika bir maç olacak!"
Kompany, 'çok özel' bir maç bekliyor
Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Bayern ile Madrid’in karşılaşacağı maçın unutulmaz bir an olacağını öngörüyor. Kompany gazetecilere şunları söyledi: “Bence her iki kulüpte de her şey muazzam. Şu anda en iyi takımın hangisi olduğu aslında hiç de önemli değil. Her iki kulübün de inanılmaz derecede zengin bir tarihi var ve sahadaki yetenekler, bana göre çok özel bir şey olacak. Dürüst olmak gerekirse, Real Madrid için şunu söylemek gerekir: seviye yükseldikçe, onlar da daha iyi oluyorlar. Bu yüzden kesinlikle birinci sınıf bir maç bekliyorum. Umarım taraftarlar için iyi bir maç olur – tarafsız taraftarlar da dahil. Sonuçta, elbette kazanmak istiyoruz."
- Getty
Bayern'in Real Madrid'e karşı galibiyet-mağlubiyet istatistikleri
Bayern, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir form sergiliyor ancak Real Madrid karşısında son dönemdeki performansları pek parlak değil. Los Blancos, Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört eleme turu karşılaşmasında galip geldi; en sonuncusu 2023-24 sezonunun yarı finalinde 4-3'lük toplam skorla kazanılan maçtı. Madrid, iki kulüp arasındaki başa baş rekabette de üstünlük sağlıyor; 28 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, Bayern ise 11 galibiyet elde etti.
Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen gazetecilere, takımının Real Madrid'i yenme zamanının geldiğini söyledi: "Real Madrid ve biz – bu epik bir düello. Son eleme maçlarında düzenli olarak onlara yenildik. Artık işlerin değişmesi ve yarı finale ulaşmamızın zamanı geldi. Oyuncular ve ben Real ile oynayacağımız maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz."
