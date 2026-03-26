"Kimseye faydası yok" - Feyenoord'un zor günlerinde Raheem Sterling'e emekli olup "İbiza'ya gitmesi" söylendi

Van der Gijp, Sterling’in şu anki formuna ilişkin acımasız bir değerlendirmede bulunarak, kanat oyuncusunun derhal emekli olması gerektiğini öne sürdü. 31 yaşındaki oyuncu, Chelsea’deki sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Feyenoord’a bedelsiz transfer olmuştu; ancak bir zamanlar onu Avrupa’nın en korkulan forvetlerinden biri yapan o ışıltıyı yeniden yakalayamadı.

Willem & Wessel podcast'inde konuşan Van der Gijp, sözlerini sakınmadı ve şöyle dedi: "Robin van Persie'ye gidip, 'Bunu durduralım, bu iş yürümeyecek, bu ne benim için, ne senin için, ne de kulüp için iyi değil' demeli. Bu durumla kimseye bir faydan yok. Ibiza'ya gidip mayosunu giymeli ve eşiyle birlikte lezzetli bir paella yemeli. O zaman harika vakit geçirir. Ama bu iş artık onun için yürümeyecek. Ne yazık."