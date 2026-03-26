AFP
Çeviri:
"Kimseye faydası yok" - Feyenoord'un zor günlerinde Raheem Sterling'e emekli olup "İbiza'ya gitmesi" söylendi
Sterling'e yönelik sert emeklilik tavsiyesi
Van der Gijp, Sterling’in şu anki formuna ilişkin acımasız bir değerlendirmede bulunarak, kanat oyuncusunun derhal emekli olması gerektiğini öne sürdü. 31 yaşındaki oyuncu, Chelsea’deki sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Feyenoord’a bedelsiz transfer olmuştu; ancak bir zamanlar onu Avrupa’nın en korkulan forvetlerinden biri yapan o ışıltıyı yeniden yakalayamadı.
Willem & Wessel podcast'inde konuşan Van der Gijp, sözlerini sakınmadı ve şöyle dedi: "Robin van Persie'ye gidip, 'Bunu durduralım, bu iş yürümeyecek, bu ne benim için, ne senin için, ne de kulüp için iyi değil' demeli. Bu durumla kimseye bir faydan yok. Ibiza'ya gidip mayosunu giymeli ve eşiyle birlikte lezzetli bir paella yemeli. O zaman harika vakit geçirir. Ama bu iş artık onun için yürümeyecek. Ne yazık."
- AFP
Eredivisie'deki zorluklar
Eski Manchester City ve Liverpool yıldızı, Rotterdam ekibindeki ilk beş maçında Excelsior’a karşı kazanılan galibiyette kaydettiği tek bir asist dışında pek bir şey yapamadı. Ajax’la oynanan ve 1-1 berabere biten son maçtaki performansı özellikle hayal kırıklığı yarattı; Feyenoord maçı çevirmeye çalışırken Van Persie, Sterling’i sadece 55. dakikada oyundan aldı.
Diğer yorumcu Willem van Hanegem de Van der Gijp'in endişelerini paylaşarak, Sterling'in hala en üst düzeyde rekabet edebilecek fiziksel özelliklere sahip olup olmadığını sorguladı. "Yine formunda değildi, hayır. Onların yerinde olsam, paramı geri ister ve 'evine git' derdim," diye konuştu eski Feyenoord orta saha oyuncusu. "Böyle bir oyuncuyu sahaya çıkarmamalısınız. Eskiden iyi bir oyuncuydu; hala formda ve hızlıydı, ama hepsi bu kadar. Birine çarptığında yere düşüyor. Bu delilik değil mi? Bir oyuncu olarak bunu kendiniz de yapmamalısınız. Hızı yoksa ve topu elindeyse, rakipler onu kolayca geçiyor. Bu anlamsız."
Van Persie daha fazla katkı istiyor
Hollanda medyasının eleştirilerinin giderek şiddetlenmesi rağmen, teknik direktör Robin van Persie kamuoyu önünde daha diplomatik bir tutum sergiliyor; ancak kış transfer döneminde kadroya kattığı yıldız oyuncudan daha fazlasını beklediğini de kabul ediyor. Feyenoord, Eredivisie'de ikinci sırayı garantilemek için mücadele ederken, eski Arsenal ve Manchester United forveti, Sterling'in ritmini bulmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Van Persie gazetecilere, "En önemli şey, Raheem'in giderek daha formda hale geldiği bu dönemde maçları kazanmak," dedi. "Onun geldiği noktayı saygıyla karşılıyorum ve anlıyorum, ancak aynı zamanda kulüp olarak sonuç almamız gerekiyor. İkinci sırada bitirmeliyiz, bu kadar basit. Fiziksel olarak ve performans açısından ilerleme kaydettiğine inanıyorum. Aynı zamanda, topun dışında ve topun üzerinde daha fazla etki yaratmasını istiyorum."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Sezon sonunda sona erecek olan kısa süreli sözleşmesi nedeniyle Sterling, profesyonel kariyerinde belirleyici öneme sahip birkaç ayla karşı karşıya. İngiltere milli takım oyuncusu, milli maç arası sonrasında Feyenoord’un FC Volendam’a konuk olacağı maçta Van Persie’ye kendini kanıtlamak için bir şans daha yakalamayı umuyor.