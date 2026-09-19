"Kimsenin onu affetmeyeceği bir karar": Vinicius, Mourinho'yu ilk büyük sınavıyla karşı karşıya bırakıyor

José Mourinho, Real Madrid'e dönüşünden bu yana çetrefilli meselelerin yönetimindeki ilk gerçek sınavıyla karşı karşıya; başkentin derbisi Atletico Madrid maçı yarın pazar günü yaklaşırken, iki takımın da ilk on birinin tam olarak netleşmediği bir karşılaşmaya çıkılacak.

Real Madrid cephesinde tüm gözler Mourinho'nun orta saha ve hücumdaki tercihlerine çevrilmiş durumda; zira Yan Diomande son dönemde kendini güçlü bir şekilde kabul ettirdi. Bu durum, "Special One"ın bu sezonki ilk büyük kararını verme ihtimalini gündeme getiriyor: Fildişili yıldızını Vinicius Junior'ın yerine ilk on birde sahaya sürmek.

"Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programı, Mourinho'nun beklenen kararlarını ve son dönemde düşen performansı göz önüne alındığında Brezilyalı yıldızı yedek kulübesinde tutup tutamayacağını tartıştı.