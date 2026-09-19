24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Çeviri:

"Kimsenin onu affetmeyeceği bir karar": Vinicius, Mourinho'yu ilk büyük sınavıyla karşı karşıya bırakıyor

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
İspanya
Portekiz
Brezilya
Fransa
Côte d’Ivoire

Madrid derbisi öncesi belirsizlikler

José Mourinho, Real Madrid'e dönüşünden bu yana çetrefilli meselelerin yönetimindeki ilk gerçek sınavıyla karşı karşıya; başkentin derbisi Atletico Madrid maçı yarın pazar günü yaklaşırken, iki takımın da ilk on birinin tam olarak netleşmediği bir karşılaşmaya çıkılacak.

Real Madrid cephesinde tüm gözler Mourinho'nun orta saha ve hücumdaki tercihlerine çevrilmiş durumda; zira Yan Diomande son dönemde kendini güçlü bir şekilde kabul ettirdi. Bu durum, "Special One"ın bu sezonki ilk büyük kararını verme ihtimalini gündeme getiriyor: Fildişili yıldızını Vinicius Junior'ın yerine ilk on birde sahaya sürmek.

"Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programı, Mourinho'nun beklenen kararlarını ve son dönemde düşen performansı göz önüne alındığında Brezilyalı yıldızı yedek kulübesinde tutup tutamayacağını tartıştı.

  • Vinicius'un belirsizliği ve derbinin yankıları: "Real Madrid'de gri tonlara yer yoktur"

    Bu soru, ünlü programdaki tartışmanın merkezindeydi; Mourinho'nun son kararları ve zor bir dönemden geçen Vinicius'u yedek kulübesinde tutma ihtimali ele alındı.

    Gazeteci Julio Pulido tartışmaya şu sözlerle dahil oldu: "Real Madrid söz konusu olduğunda, ne olursa olsun bir gürültü olacaktır. Yani, Real Madrid kazanırsa, onu önceki yıllardan farklı görmek isteyenlerden gelen olumlu bir gürültü olacaktır. Zafer bu fikri güçlendirebilir."

    Ancak öte yandan, iyi bir maç ortaya koymazsa olumsuz bir gürültü olabilir; Pulido şöyle ekledi: "... Mourinho'nun Real Madrid'i hakkında hâlâ kuşku duyanlar var. Atletico Madrid karşısında alınacak bir yenilgi bu gürültüyü artıracaktır. Ancak Real Madrid'de her zaman bir gürültü vardır. Bazen aşırı olumlu, bazen de son derece olumsuz. Real Madrid'de gri tonlar yoktur."

    • Reklam

  • Diomande güçlü bir şekilde baskı yapıyor

    Cadena SER'in gazetecisi Javier Herraiz ise tüm gözlerin Vinicius üzerinde olacağına dikkat çekerek, "İyi bir maç çıkarması gereken kişi Vinicius" dedi; çünkü birçok maçta en iyi seviyesinden uzaktı ve hakkındaki şüpheler artıyor.

    Herraiz şunları ekledi: "Bu bir görüş değil, bir bilgi. İyi bir maça ihtiyacı var. İki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, takımın yıldızı, ama o günden bu yana iki yıl geçti. Bu sezon iyi bir maça ihtiyacı var çünkü kendisinden beklenenin altında bir seviyede ve şimdi bir sebepten dolayı transfer edilen Diomande var. O da onun üzerinde baskı kuruyor."

  • Birçok kişinin affetmeyeceği bir karar: Mourinho'nun zorlu sınavı!

    Programın sunucusu Manu Carreño araya girerek, José Mourinho'nun Real Madrid'e tam da bu tür meseleleri yönetmek için geri getirildiğini söyledi.

    Şöyle konuştu: "Taraftarlar, Vinicius ve Mbappe'nin (kulüp başkanının) zorunlu bir kararnamesiyle oynamasını kabul etmeyecek. Birçok kişinin bunu ona affetmeyeceğini düşünüyorum, çünkü Mourinho tam da bu tür kararları almak için geldi. Eğer Vinicius iyi durumda değilse, yedek kulübesinde oturmalı; bu, bazı eski teknik direktörlerin onun rehinesi olduğu görülen bir konuydu. Yani birçok Real Madrid taraftarı, Vinicius istenen seviyesinde değilse sorun yok ama onu oturtması gerektiğini bekliyor."

    Carreño sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu yapabilecek biri varsa, o da Mourinho'dur diye düşünüyorum. Vinicius ve Mbappe iyi ya da kötü durumda olsalar da oynarlarsa, birçok Real Madrid taraftarı Mourinho'ya hayal kırıklığına uğrayacak; özellikle de neden bütün maçlarda oynadığını bilmediğim Vini için."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA