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Yosua Arya

Çeviri:

'Kimsenin onları durdurabileceğini göremiyorum' - Chris Sutton'dan Arsenal için iddialı tahmin: Arsenal, Premier League'in 'güç merkezi' olarak öne çıkıyor

Arsenal
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi

Eski Premier League şampiyonu Chris Sutton, Arsenal'ın yeni sezona kusursuz başlangıcının ardından tamamen durdurulamaz olduğuna inanıyor. Arsenal, ilk üç maçından da maksimum puan çıkarırken, Sutton da büyük harcamalar yapan rakiplerinin onları yakalayamayacağını söyledi.

  • Arsenal için mükemmel başlangıç

    Arsenal, Premier League sezonunun başında güçlü bir mesaj verdi. Kuzey Londra ekibi, ilk üç maçından dokuz puan çıkarırken bu süreçte yalnızca tek gol yedi. Kusursuz başlayan bu form grafiğinde, büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alması da etkili oldu. Bunun en net örneği, kısa süre önce Londra'daki rakibi Chelsea'ye karşı alınan galibiyette görüldü.

    Etkileyici başlangıç, yorumculardan büyük övgü aldı. Eski Premier League şampiyonu Sutton, kuzey Londra kulübünü bu sezon açık ara geçilmesi gereken takım olarak kamuoyu önünde ilan eden son isim oldu.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Sutton'dan Arsenal için iddialı tahmin

    Blackburn Rovers ile şampiyonluk yaşayan Sutton, Arsenal'ın istikrarından büyük ölçüde etkilendi. Yaz transfer döneminde rakip kulüpler yüz milyonlarca sterlin harcamış olsa da, onların geri kalanının açık ara önünde olmaya devam ettiğine inanıyor. Eski İngiltere milli oyuncusu, sahip oldukları ivmenin onları kupayı kazanma yolunda ezici favori yaptığında ısrar ediyor.

    "Arsenal'ı durdurabilecek kimseyi göremiyorum," diyen Sutton, BBC'ye konuştu. "Çok güçlü bir takım. Chelsea iyi bir takım ama Arsenal her zaman kazanmanın bir yolunu buluyor."

  • Tarihi Invincibles'ın yankıları

    Arsenal'ın savunmadaki sağlamlığı şimdiden tarihi kilometre taşlarıyla boy ölçüşüyor. Kulüp tarihinde yalnızca üçüncü kez, ilk üç üst lig maçını ikiden az gol yiyerek kazandılar.

    Bu önceki örneklerden biri, Arsenal'ın lig sezonunu namağlup tamamladığı ünlü 2003-04 sezonuydu. Ayrıca geçen sezondan bu yana uzanan etkileyici bir sekiz maçlık üst üste lig galibiyeti serisi de yakaladılar.

    Bu durdurulamaz form, Sutton'ın gerçek bir şampiyonluk yarışının ortaya çıkıp çıkmayacağını sorgulamasına yol açtı. Sutton şöyle dedi: "Arsenal'ı durdurabilir misiniz? Bence durduramazlar [diğer Premier League takımları]."

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Napoli ve Sunderland maçları kapıda

    Arsenal şimdi dikkatini Avrupa kupalarına çevirecek. Şampiyonlar Ligi serüvenine çarşamba günü, İtalya'da Napoli'ye karşı oynayacağı zorlu deplasmanla başlayacak. Avrupa'daki mücadelesinin ardından Arsenal hafta sonunda yeniden lig mesaisine dönecek. Cumartesi günü Sunderland ile karşılaşmak için Stadium of Light'a gidecek.

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