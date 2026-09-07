AFP
Çeviri:
'Kimsenin onları durdurabileceğini göremiyorum' - Chris Sutton'dan Arsenal için iddialı tahmin: Arsenal, Premier League'in 'güç merkezi' olarak öne çıkıyor
Arsenal için mükemmel başlangıç
Arsenal, Premier League sezonunun başında güçlü bir mesaj verdi. Kuzey Londra ekibi, ilk üç maçından dokuz puan çıkarırken bu süreçte yalnızca tek gol yedi. Kusursuz başlayan bu form grafiğinde, büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alması da etkili oldu. Bunun en net örneği, kısa süre önce Londra'daki rakibi Chelsea'ye karşı alınan galibiyette görüldü.
Etkileyici başlangıç, yorumculardan büyük övgü aldı. Eski Premier League şampiyonu Sutton, kuzey Londra kulübünü bu sezon açık ara geçilmesi gereken takım olarak kamuoyu önünde ilan eden son isim oldu.
- Getty Images Sport
Sutton'dan Arsenal için iddialı tahmin
Blackburn Rovers ile şampiyonluk yaşayan Sutton, Arsenal'ın istikrarından büyük ölçüde etkilendi. Yaz transfer döneminde rakip kulüpler yüz milyonlarca sterlin harcamış olsa da, onların geri kalanının açık ara önünde olmaya devam ettiğine inanıyor. Eski İngiltere milli oyuncusu, sahip oldukları ivmenin onları kupayı kazanma yolunda ezici favori yaptığında ısrar ediyor.
"Arsenal'ı durdurabilecek kimseyi göremiyorum," diyen Sutton, BBC'ye konuştu. "Çok güçlü bir takım. Chelsea iyi bir takım ama Arsenal her zaman kazanmanın bir yolunu buluyor."
Tarihi Invincibles'ın yankıları
Arsenal'ın savunmadaki sağlamlığı şimdiden tarihi kilometre taşlarıyla boy ölçüşüyor. Kulüp tarihinde yalnızca üçüncü kez, ilk üç üst lig maçını ikiden az gol yiyerek kazandılar.
Bu önceki örneklerden biri, Arsenal'ın lig sezonunu namağlup tamamladığı ünlü 2003-04 sezonuydu. Ayrıca geçen sezondan bu yana uzanan etkileyici bir sekiz maçlık üst üste lig galibiyeti serisi de yakaladılar.
Bu durdurulamaz form, Sutton'ın gerçek bir şampiyonluk yarışının ortaya çıkıp çıkmayacağını sorgulamasına yol açtı. Sutton şöyle dedi: "Arsenal'ı durdurabilir misiniz? Bence durduramazlar [diğer Premier League takımları]."
- Getty Images Sport
Napoli ve Sunderland maçları kapıda
Arsenal şimdi dikkatini Avrupa kupalarına çevirecek. Şampiyonlar Ligi serüvenine çarşamba günü, İtalya'da Napoli'ye karşı oynayacağı zorlu deplasmanla başlayacak. Avrupa'daki mücadelesinin ardından Arsenal hafta sonunda yeniden lig mesaisine dönecek. Cumartesi günü Sunderland ile karşılaşmak için Stadium of Light'a gidecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun