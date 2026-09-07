Arsenal, Premier League sezonunun başında güçlü bir mesaj verdi. Kuzey Londra ekibi, ilk üç maçından dokuz puan çıkarırken bu süreçte yalnızca tek gol yedi. Kusursuz başlayan bu form grafiğinde, büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alması da etkili oldu. Bunun en net örneği, kısa süre önce Londra'daki rakibi Chelsea'ye karşı alınan galibiyette görüldü.

Etkileyici başlangıç, yorumculardan büyük övgü aldı. Eski Premier League şampiyonu Sutton, kuzey Londra kulübünü bu sezon açık ara geçilmesi gereken takım olarak kamuoyu önünde ilan eden son isim oldu.