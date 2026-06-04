Kimsenin listesinde onun adı yoktu! Bayer Leverkusen’in teknik direktör arayışında büyük sürpriz

Onun transferi bir hayli sürpriz olurdu, zira şimdiye kadar Leverkusen’de adaylar arasında adı geçmemişti. Ayrıca 42 yaşındaki teknik adam, bu alanda nispeten tanınmayan bir isim. Son üç yıldır Martinez, Ligue 1’de FC Toulouse’da çalışıyordu; bu, onun ilk teknik direktörlük göreviydi. Martinez’in sözleşmesi Haziran sonunda sona erdi, yani şu anda serbest durumda.

Martinez, Barselona'da doğdu ve Espanyol ile Barça'da genç takım antrenörü olarak çalıştı. 2018'den 2019'a kadar Blaugrana'nın U16 takımını çalıştırdı. Ardından Katar ve Kuveyt'te görev yaptıktan sonra, 2022'nin sonunda Toulouse'a yardımcı antrenör olarak transfer oldu ve yaklaşık altı ay sonra baş antrenörlüğe terfi etti.

Onun yönetiminde Güney Fransa ekibi son üç sezonda sırasıyla on birinci, onuncu ve dokuzuncu sırada yer aldı.