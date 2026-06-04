Transfer uzmanı Matteo Moretto, İspanyol Carles Martinez'in Werkself'in yeni teknik direktörü olacağını bildirdi.
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Kimsenin listesinde onun adı yoktu! Bayer Leverkusen’in teknik direktör arayışında büyük sürpriz
Onun transferi bir hayli sürpriz olurdu, zira şimdiye kadar Leverkusen’de adaylar arasında adı geçmemişti. Ayrıca 42 yaşındaki teknik adam, bu alanda nispeten tanınmayan bir isim. Son üç yıldır Martinez, Ligue 1’de FC Toulouse’da çalışıyordu; bu, onun ilk teknik direktörlük göreviydi. Martinez’in sözleşmesi Haziran sonunda sona erdi, yani şu anda serbest durumda.
Martinez, Barselona'da doğdu ve Espanyol ile Barça'da genç takım antrenörü olarak çalıştı. 2018'den 2019'a kadar Blaugrana'nın U16 takımını çalıştırdı. Ardından Katar ve Kuveyt'te görev yaptıktan sonra, 2022'nin sonunda Toulouse'a yardımcı antrenör olarak transfer oldu ve yaklaşık altı ay sonra baş antrenörlüğe terfi etti.
Onun yönetiminde Güney Fransa ekibi son üç sezonda sırasıyla on birinci, onuncu ve dokuzuncu sırada yer aldı.
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Bayer Leverkusen'de teknik direktör arayışında aksaklıklar
Bayer Leverkusen, birkaç haftadır profesyonel takım için yeni bir teknik direktör arıyor. Ren bölgesindeki kulüpte, mevcut teknik direktör Kasper Hjulmand (55), 2027’ye kadar geçerli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın ardından görevinden alınmak üzere. Ancak, yönetim kurulu üyeleri Fernando Caro (61) ve Simon Rolfes (44) için halef arayışı hiç de planlandığı gibi gitmedi.
Tercih edilen aday, Martinez'in vatandaşı Andoni Iraola (43) olarak görülüyordu. Iraola, üç başarılı yılın ardından AFC Bournemouth'tan ayrılıyor. Ancak hafta sonu Liverpool FC'nin Arne Slot'u kovmasının ardından, Iraola en çok arzu edilen halefi olarak öne çıktı. Bu arada bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor ve işbirliğinin duyurulmasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Leverkusen'de Iraola'ya duyulan umut, aynı zamanda gündemde olan eski Atletico oyuncusu Filipe Luis'in geçici olarak AS Monaco'yu tercih etmesine neden oldu. Ancak UEFA Pro Lisansı'nın olmaması da rol oynadı: Özel izin olmadan, Monacolar Filipe Luis'in saha kenarında bulunması nedeniyle maç başına 25.000 Euro ceza ödemek zorunda kalacak.
Oliver Glasner (51, Crystal Palace'tan ayrılıyor) duyumlara göre aslında Bundesliga'ya dönmek istemiyor ve AC Milan ile görüşüyor. Sport Bild'e göre eski Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Farbenstadt'a kendini önermiş, ancak kulüp yöneticilerini ikna edememiş. Michel (50) ise FC Girona'dan Ajax Amsterdam'a transfer oluyor.
Teknik direktörlük görevine birinin atanması, arzu edilen oyuncu Kennet Eichhorn için "kesin bir kriter"
Böylece Carro ve Rolfes baskı altında kaldı; zira planları, önümüzdeki sezonun yeni teknik direktörünü bu hafta içinde tanıtmaktı. Şu anda bu planın hala gerçekleşebileceği görülüyor.
Hertha BSC'nin süper yeteneği Kennet Eichhorn'u transfer etme çabaları, teknik direktör arayışına ek bir baskı yaratıyor. Çok sayıda kulüp, 16 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışıyor. Kicker dergisine göre Bayer'in Eichhorn'u kadrosuna katma konusunda prensipte "iyi şansı" var. Ancak bu şans, henüz netleşmemiş teknik direktör meselesi nedeniyle azalıyor. Bu durum bir "eleme kriteri" oluşturuyor, çünkü Eichhorn, gelecekte teknik direktör koltuğunda kimin oturacağı belli olmayan hiçbir kulübe evet demeyecek.