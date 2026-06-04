Kimsenin listesinde adı yoktu! Bayer Leverkusen, büyük bir teknik direktör sürprizi açıkladı

İspanyol teknik adamın göreve getirilmesi, Bayer için haftalar süren bir sürecin sonu anlamına geliyor; zira Hjulmand’ın kulüpten ayrılacağı, sezon hâlâ devam ederken bile belli olmuştu. 54 yaşındaki teknik adam, Erik ten Hag’ın ayrılmasının ardından 2. haftadan itibaren Bayer’in başına geçmiş ve güçlü bir ilk yarı performansı ile takımı istikrara kavuşturmuştu; ancak ikinci yarı hayal kırıklığı yaratan bir seyir izledi. Takım, Şampiyonlar Ligi’ne yeniden katılma şansını kaçırdı.

Martinez'in transferi biraz sürpriz oldu, çünkü daha önce Leverkusen'de aday olarak gösterilmemişti. Ayrıca 42 yaşındaki teknik adam, nispeten tanınmayan bir isim. Martinez, son üç yıldır Ligue 1'de FC Toulouse'da çalışıyordu ve bu, onun ilk teknik direktörlük göreviydi.

Martinez, Barselona'da doğdu ve Espanyol ile Barça'da genç takım antrenörü olarak çalıştı. 2018'den 2019'a kadar Blaugrana'nın U16 takımını çalıştırdı. Ardından Katar ve Kuveyt'te görev yaptıktan sonra, 2022'nin sonunda Toulouse'a yardımcı antrenör olarak transfer oldu ve yaklaşık altı ay sonra orada baş antrenörlüğe terfi etti.

Onun yönetiminde Güney Fransa ekibi son üç sezonda sırasıyla on birinci, onuncu ve dokuzuncu sıralarda yer aldı.