Werkself'in Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İspanyol Carles Martinez, Werkself'in yeni teknik direktörü olacak.
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Kimsenin listesinde adı yoktu! Bayer Leverkusen, büyük bir teknik direktör sürprizi açıkladı
42 yaşındaki teknik adam, haftalardır görevden alınması muhtemel görünen Danimarkalı Kasper Hjulmand'ın yerine geçiyor. Martinez, Fransa birinci lig ekibi FC Toulouse'dan geliyor ve şampiyonluk kazanan teknik direktör Xabi Alonso'dan sonra kulübün teknik direktör koltuğuna oturan ikinci İspanyol oluyor.
"Bayer 04'ün bir sonraki gelişim aşamasına en uygun teknik direktörün kim olacağı konusunda yoğun bir şekilde çalıştık," diyen spor direktörü Simon Rolfes, "Carles Martínez, Toulouse'da çok sayıda genç oyuncuyu başarıyla geliştirmiş ve uluslararası bir kadroyu güçlü bir takım haline getirmiştir," diye ekledi.
Martinez, iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Geçen sezon Toulouse'u dokuzuncu sıraya taşıyan Martinez, 2023 yılında da yardımcı antrenör olarak kulüple kupa kazanmıştı. "Carles, net ilkeleri ve modern bir oyun anlayışı olan bir teknik direktör," dedi Rolfes: "Spor geleceğimiz için doğru adımları atabileceğine inanıyoruz." Martinez'in Fransa'daki sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.
Bayer Leverkusen: Martinez'in transferi oldukça sürpriz oldu
İspanyol teknik adamın göreve getirilmesi, Bayer için haftalar süren bir sürecin sonu anlamına geliyor; zira Hjulmand’ın kulüpten ayrılacağı, sezon hâlâ devam ederken bile belli olmuştu. 54 yaşındaki teknik adam, Erik ten Hag’ın ayrılmasının ardından 2. haftadan itibaren Bayer’in başına geçmiş ve güçlü bir ilk yarı performansı ile takımı istikrara kavuşturmuştu; ancak ikinci yarı hayal kırıklığı yaratan bir seyir izledi. Takım, Şampiyonlar Ligi’ne yeniden katılma şansını kaçırdı.
Martinez'in transferi biraz sürpriz oldu, çünkü daha önce Leverkusen'de aday olarak gösterilmemişti. Ayrıca 42 yaşındaki teknik adam, nispeten tanınmayan bir isim. Martinez, son üç yıldır Ligue 1'de FC Toulouse'da çalışıyordu ve bu, onun ilk teknik direktörlük göreviydi.
Martinez, Barselona'da doğdu ve Espanyol ile Barça'da genç takım antrenörü olarak çalıştı. 2018'den 2019'a kadar Blaugrana'nın U16 takımını çalıştırdı. Ardından Katar ve Kuveyt'te görev yaptıktan sonra, 2022'nin sonunda Toulouse'a yardımcı antrenör olarak transfer oldu ve yaklaşık altı ay sonra orada baş antrenörlüğe terfi etti.
Onun yönetiminde Güney Fransa ekibi son üç sezonda sırasıyla on birinci, onuncu ve dokuzuncu sıralarda yer aldı.
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Bayer Leverkusen'de teknik direktör arayışında aksaklıklar
Aslında Martinez'in vatandaşı Andoni Iraola (43) en çok arzu edilen aday olarak görülüyordu. Iraola, üç başarılı yılın ardından AFC Bournemouth'tan ayrılıyor. Ancak hafta sonu Liverpool FC'nin Arne Slot'u kovmasının ardından, Iraola en çok arzu edilen halef olarak öne çıktı. Bu arada bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor ve işbirliğinin duyurulmasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Leverkusen'de Iraola'ya duyulan umut, aynı zamanda gündemde olan eski Atletico oyuncusu Filipe Luis'in geçici olarak AS Monaco'yu tercih etmesine neden oldu. Ancak UEFA Pro Lisansı'nın olmaması da bu kararda rol oynadı: Özel izin olmadan, Monacolar Filipe Luis'in saha kenarında yer alması durumunda maç başına 25.000 avro ceza ödemek zorunda kalacak.
Oliver Glasner (51, Crystal Palace'tan ayrılıyor) duyumlara göre aslında Bundesliga'ya dönmek istemiyor ve AC Milan ile görüşüyor. Sport Bild'e göre eski Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Farbenstadt'a kendini önermiş, ancak kulüp yöneticilerini ikna edememiş. Michel (50) ise FC Girona'dan Ajax Amsterdam'a transfer oluyor.
Teknik direktörlük görevine birinin atanması, arzu edilen oyuncu Kennet Eichhorn için "kesin bir kriter"
Böylece Carro ve Rolfes baskı altında kaldı; zira planları, önümüzdeki sezonun yeni teknik direktörünü bu hafta içinde tanıtmaktı.
Hertha BSC'nin süper yeteneği Kennet Eichhorn'u transfer etme çabaları, teknik direktör arayışına ek bir baskı yarattı. Çok sayıda kulüp, 16 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışıyor. Kicker dergisine göre Bayer, Eichhorn'u kadrosuna katma konusunda prensipte "iyi şanslara" sahip. Ancak uzun süredir çözülemeyen teknik direktör sorunu, anlaşmanın yapılmasını geciktirdi. Bu durum bir "k.o. kriteri" oluşturuyor, çünkü Eichhorn, gelecekte teknik direktör koltuğunda kimin oturacağı belli olmayan hiçbir kulübe söz vermeyecek.