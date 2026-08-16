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Burnley v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

'Kimsenin bu kulübü bana satmasına gerek yoktu' - Jarrod Bowen, küme düşmenin ardından West Ham'da kalma kararını açıkladı

J. Bowen
West Ham United
Championship
İngiltere
Dünya Kupası

West Ham United kaptanı Jarrod Bowen, kulübün can yakıcı şekilde Championship'e düşmesine rağmen London Stadium'da kalma kararı hakkında konuştu. Üst ligde kalabilmek için ayrılığı ciddi şekilde gündeme gelen 29 yaşındaki hücum oyuncusu, West Ham United ile kurduğu derin bağın bu tercihi kendisi için netleştirdiğini vurguladı.

  • Üst ligde kalma güvencesi yerine sadakat

    West Ham United'ın Premier League'deki 15 yıllık serüveni geçen mayısta kötü bir şekilde sona erdiğinde, genel kanı Bowen'ın kapıdan ilk çıkacak isim olacağı yönündeydi. Her bir lig maçına ilk 11'de başladığı bir sezonda dokuz gol ve 11 asist üreten Hammers kaptanı, ikinci lig seviyesi için fazlasıyla yetenekli görülüyordu.

    Ancak İngiltere milli oyuncusu, geleceğini yeniden kulübe bağlayarak birçok kişiyi şaşırttı ve onu 2030'a kadar London Stadium'da tutacak revize edilmiş bir sözleşmeye imza attı.

    29 yaşındaki oyuncu, Sky Sports'a verdiği özel röportajda, "Küme düştükten sonra bana geleceğim soruldu ve mesele kendim için doğru kararı vermekti" dedi.

    "Buna, emekli olduğumda en büyük 'ya şöyle olsaydı?' ne olacak diye baktım. Ne yaparsanız yapın 'ya şöyle olsaydı?'lar olacaktır ama beni yıllar boyunca kemirecek olan o olacaktı. Bu kulübü yeniden Premier League'e çıkarmak için bunu denemem gerektiğini biliyordum. Belirleyici etken buydu."

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    West Ham United ile bağ

    Başka kulüplerden ilgi olmasına rağmen Bowen, yaz arasından faydalanarak Prag'da West Ham'ın en büyük hissedarı Daniel Kretinsky ile kritik bir görüşme yaptı. Hücum oyuncusu, Doğu Londra'da kalması için kendisini ikna edecek büyük sunumlara ihtiyaç duymadığını net bir şekilde ortaya koydu.

    O görüşmeyi ve kulüple ilişkisini değerlendiren Bowen, "Bana bu kulübü kimsenin pazarlamasına gerek yok. Sadece, kulüp olarak bundan sonra ne yapmak istediğimize dair dürüst bir konuşmaydı" dedi.

    Ayrıca ailesiyle olan bağlarının, yani eşi Dani Dyer ve kayınpederi Danny Dyer'ın ünlü West Ham taraftarları olmasının, profesyonel kariyer yolunu belirlemediğini de açıklayan Bowen, kulübe olan tutkularının iyi bilindiğini kabul etse de, "Asla kulağıma gelip 'Bence kalmalısın' ya da 'Bence gitmelisin' demeyecekler" ifadelerini kullandı.


  • Championship'ın zorluğu

    West Ham zorlu 46 maçlık sezona hazırlanırken, Bowen kadroda Championship'te kayda değer deneyime sahip az sayıdaki oyuncudan biri. Kariyerinin önceki döneminde Hull City formasıyla bu ligde 52 gol atan Bowen, Hammers'ın yükselmeyi garantilemek için yalnızca itibarına güvenemeyeceğini biliyor.

    Bowen, "Championship'i yaşadım ve gerçekten çok rekabetçi bir lig. Hull'dayken ligde iyi gidiyorduk ve ligin son sırasındaki bir takıma deplasmana gidiyorsunuz, onlar da sizi yeniyordu. Çıkması en zor liglerden biri, çünkü çok talepkâr, çok fiziksel. Takım olarak yapmamız gereken şey, o kazanma zihniyetine sahip olmak ve maç kazanmak için ne gerektiğini anlamak" dedi.

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  • Thomas TuchelGetty Images

    İngiltere'nin yıkımı ve Dünya Kupası dışında kalması

    West Ham'in küme düşmesinin zamanlaması, 2026 Dünya Kupası için Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna alınmamasına denk gelmesi nedeniyle Bowen için özellikle acımasızdı. Tuchel döneminde eleme aşamalarında ve turnuva öncesi süreçte düzenli olarak forma giymesine rağmen Bowen, 22 Mayıs'ta nihai kadro açıklandığında evde bırakıldı.

    "Yanlış anlamayın, zordu. Tamam, küme düştük ama bireysel olarak iyi katkı verdiğimi hissettim. İyi değildik ve belki bu da benim aleyhime oldu," diye itiraf etti Bowen. "Başta izlemesi zordu çünkü orada olmayı hak ettiğimi düşünüyordum. Aynı durumda olan herkes aynı şeyi söylerdi. O hafta sonu, cuma günü İngiltere kadrosunu kaçırıp ardından pazar günü küme düşmek açısından bir futbolcunun yaşayabileceği en kötü hafta sonuydu."

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