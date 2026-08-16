West Ham United'ın Premier League'deki 15 yıllık serüveni geçen mayısta kötü bir şekilde sona erdiğinde, genel kanı Bowen'ın kapıdan ilk çıkacak isim olacağı yönündeydi. Her bir lig maçına ilk 11'de başladığı bir sezonda dokuz gol ve 11 asist üreten Hammers kaptanı, ikinci lig seviyesi için fazlasıyla yetenekli görülüyordu.

Ancak İngiltere milli oyuncusu, geleceğini yeniden kulübe bağlayarak birçok kişiyi şaşırttı ve onu 2030'a kadar London Stadium'da tutacak revize edilmiş bir sözleşmeye imza attı.

29 yaşındaki oyuncu, Sky Sports'a verdiği özel röportajda, "Küme düştükten sonra bana geleceğim soruldu ve mesele kendim için doğru kararı vermekti" dedi.

"Buna, emekli olduğumda en büyük 'ya şöyle olsaydı?' ne olacak diye baktım. Ne yaparsanız yapın 'ya şöyle olsaydı?'lar olacaktır ama beni yıllar boyunca kemirecek olan o olacaktı. Bu kulübü yeniden Premier League'e çıkarmak için bunu denemem gerektiğini biliyordum. Belirleyici etken buydu."