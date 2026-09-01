Getty Images Sport
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'Kimse seni istemiyor!' - Chelsea efsanesi, Manchester City bağlantıları arasında Enzo Fernandez'e Stamford Bridge'den derhal ayrılmasını söyledi
Manchester City yaklaşırken Enzo kadro dışı kaldı
25 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, hafta ortasında Luton'a karşı oynanan Carabao Cup maçını kaçırmasının ardından, Chelsea'nin Brighton'a 4-3 yenildiği karşılaşmada da üst üste ikinci kez Alonso'nun maç kadrosuna alınmadı.
The Athletic'e göre Manchester City, Liverpool'un Cody Gakpo için yapılan 80 milyon sterlinlik teklifi reddetmesinin ardından artık tamamen Fernandez'i kadrosuna katmaya odaklandı. Haberde, orta sahanın Enzo Maresca'nın takımıyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Chelsea Dünya Kupası şampiyonunu 120 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle değerlendiriyor ve olası bir alternatif olarak Monaco'dan Lamine Camara'yı aktif şekilde takip ediyor.
- Getty Images Sport
Leboeuf, Enzo'ya "Gitme zamanı geldi" dedi
Leboeuf, Fernandez'i satmanın ilgili herkes için en iyi çözüm olduğunda ısrar etti. ESPN'e konuşan 1998 Dünya Kupası şampiyonu, kulübe oyuncunun hemen ayrılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.
Leboeuf, "Enzo Fernandez, bence artık gitti" dedi. "Julian Alvarez örneği var. Bir kulüp mücadele edebilir ve bir oyuncuyu tutmaya çalışabilir ama oyuncu gitmek istiyorsa gitmek zorunda, çünkü onun yüzde 100'ünü vermek için fiziksel olarak tam hazır, psikolojik olarak da tam hazır olmasının hiçbir yolu yok.
"Bence kimse Enzo Fernandez'in kalmasını istemiyor. Gitmesinin zamanı geldi çünkü gitmeye karar verdi, çünkü geçen sezon yaptığı yorumla ayrılmak istediğini gösterdi. O yüzden hoşça kal. Bol şans."
Leboeuf, Fulham karşısında yaptığı dikkat çeken hataların ardından kadro dışı bırakılan kaleci Robert Sanchez hakkında da konuştu ve onun yerine yeni transfer Emiliano Martinez'in oynatıldığını söyledi. Leboeuf, "Robert Sanchez hakkında, oynadığı son maçta yaşananlardan ve yediği golden sonra herkes bir şey söyledi" diye ekledi. "Bu bir tür acil durumdu ve Emiliano Martinez'in imzalanma nedeni de buydu. Sabah imza attı ve öğleden sonra oynadı.
"Bu tamamen adil, mesele bu. Rekabetin olduğu bir dünyada oynuyoruz ve o rekabeti kabul etmek zorundasınız. Robert Sanchez'in istikrarı konusunda herkesi uyaralı uzun zaman olmuştu ve bu yüzden o kararı hem de çok hızlı şekilde aldılar." İspanyol kaleci şimdi Cesc Fabregas'ın Como'suyla güçlü şekilde anılıyor.
Alonso her senaryoya hazırlanıyor
Alonso, Fernandez'in salı günkü transfer son tarihinden önce ayrılabileceğini kabul etti; kadro seçimi kararlarının kulübün çıkarları gözetilerek alındığını vurguladı.
"Takım için en iyisini istiyoruz ve bu yüzden [Fernandez'i kadro dışında bırakma] kararını Luton maçında ve bugün aldık" diyen Alonso, Brighton galibiyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Salı akşamından önce yaşanacak her şeyde, neyin gelişeceğinin farkında olmamız gerekiyor. Emin değiliz, tüm senaryolara hazırlanıyoruz."
Alonso, geç saatlerde yaşanabilecek transfer hareketliliğine rağmen takımının kadro derinliğine güvenmeyi sürdürdü ve şöyle ekledi: "Çarşambadan itibaren ne olursa olsun, tüm Premier League maçlarında mücadele edecek kadar iyi bir kadroya sahip olacağımızdan eminim."
- Getty Images Sport
Arsenal maçı kapıda
Yaz transfer döneminin kapanmasına 24 saatten az bir süre kala Chelsea, gidecek oyuncularla ilgili anlaşmaları sonuçlandırmak ve yerlerine Camara'yı kadroya katmak için yoğun bir son hamleyle karşı karşıya. Chelsea, gelecek pazar lig şampiyonluğunun favorisi ve son şampiyon Arsenal deplasmanına gitmeye hazırlanırken Fernandez ile Sanchez'in geleceğini hızla netleştirmek zorunda.
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