'Kimse seni istemiyor!' - Chelsea efsanesi, Manchester City bağlantıları arasında Enzo Fernandez'e Stamford Bridge'den derhal ayrılmasını söyledi

Leboeuf, Fernandez'i satmanın ilgili herkes için en iyi çözüm olduğunda ısrar etti. ESPN'e konuşan 1998 Dünya Kupası şampiyonu, kulübe oyuncunun hemen ayrılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

Leboeuf, "Enzo Fernandez, bence artık gitti" dedi. "Julian Alvarez örneği var. Bir kulüp mücadele edebilir ve bir oyuncuyu tutmaya çalışabilir ama oyuncu gitmek istiyorsa gitmek zorunda, çünkü onun yüzde 100'ünü vermek için fiziksel olarak tam hazır, psikolojik olarak da tam hazır olmasının hiçbir yolu yok.

"Bence kimse Enzo Fernandez'in kalmasını istemiyor. Gitmesinin zamanı geldi çünkü gitmeye karar verdi, çünkü geçen sezon yaptığı yorumla ayrılmak istediğini gösterdi. O yüzden hoşça kal. Bol şans."

Leboeuf, Fulham karşısında yaptığı dikkat çeken hataların ardından kadro dışı bırakılan kaleci Robert Sanchez hakkında da konuştu ve onun yerine yeni transfer Emiliano Martinez'in oynatıldığını söyledi. Leboeuf, "Robert Sanchez hakkında, oynadığı son maçta yaşananlardan ve yediği golden sonra herkes bir şey söyledi" diye ekledi. "Bu bir tür acil durumdu ve Emiliano Martinez'in imzalanma nedeni de buydu. Sabah imza attı ve öğleden sonra oynadı.

"Bu tamamen adil, mesele bu. Rekabetin olduğu bir dünyada oynuyoruz ve o rekabeti kabul etmek zorundasınız. Robert Sanchez'in istikrarı konusunda herkesi uyaralı uzun zaman olmuştu ve bu yüzden o kararı hem de çok hızlı şekilde aldılar." İspanyol kaleci şimdi Cesc Fabregas'ın Como'suyla güçlü şekilde anılıyor.



